Golshifteh Farahani, la actriz que tuvo que huir de Irán y ahora es la nueva heroína de acción de Netflix

Golshifteh Farahani junto a Carla Simón en la pasada edición del Festival de Berlín, donde ambas formaron parte del jurado. REUTERS/Fabrizio Bensch

Nació en Teherán hace 39 años y pronto se convirtió en una estrella de cine en su país. Era hija de un director y actor de teatro y comenzó a interesarse por el arte, por la música y la interpretación. Con tan solo 15 años debutó como protagonista en la película El peral, y durante principios de los dos mil su presencia ya estaba totalmente consolidada dentro de la industria iraní, trabajando con los directores más importantes en más de veinte películas, entre ellos Bahman Ghobadi, Abbas Kiarostami y Asghar Farhadi. Además, tenía una banda de rock, ‘Kooch Neshin’ (Nómadas) y su activismo comenzaba a comprometerla.

Exilio y veto

Algo que torció en 2008 cuando fue fichada para participar en la película de Ridley Scott Red de mentiras, junto a Leonardo DiCaprio y Russell Crowe, que giraba en torno a un agente de la CIA en el Oriente Medio y el terrorismo islámico. A las autoridades de Irán no les sentó especialmente bien y comenzaron los problemas. La acusaron de haberse saltado la prohibición de salir del país para el rodaje y poco a poco la situación se hizo más complicada, hasta el punto de que finalmente la actriz decidió abandonar Irán poco después, debido a las continuas presiones, y establecerse en Francia.

Allí comenzó una nueva carrera, conoció a Louis Garrel (después de su separación de Valeria Bruni Tedeschi) e iniciaron una relación sentimental y profesional que se materializó en la película Les deux amis (2015). Pero su veto definitivo por parte del régimen iraní llegaría unos años antes, en 2012, cuando protagonizó una campaña contra la represión de la mujer en su país en la revista Madame Figaro, mostrando un pecho desnudo. A partir de ese momento, ya no ha podido volver a pisar Irán.

Proyectos internacionales

Pero las cosas cada vez le han ido mejor a Gold, como le llaman sus amigos. En Francia ha trabajado con Mia Hansen-Love, con Christophe Honoré, o con Arnaud Desplechin y a nivel internacional ha participado en la saga Piratas del Caribe, protagonizó Paterson, de Jim Jarmusch junto a Adam Driver y ahora ha fichado por Netflix para convertirse en una heroína de acción en la nueva franquicia Tyler Rake, protagonizada por Chris Hemsworth.

Goldshifteh Farahani en 'Tyler Rake' (Netflix)

“Ahora ya puedo decir que soy una heroína de acción después de este papel, ¿no?”, bromea la actriz durante su visita a Madrid para presentar Tyler Rake 2, donde su presencia es más importante que en la primera parte. “Cuando dejé Irán empecé a hacer un montón de papeles de mujeres emancipadas, mujeres que querían ser libres y ahora de repente estoy encarnando personajes de mujeres que luchan. Así que no sé, supongo que es el destino. No sé si nosotros elegimos los papeles o o los papeles nos eligen a nosotros, pero en cualquier caso, me siento cómoda en mi nueva faceta”.

Netflix, el nuevo Hollywood

Golshifteh Farahani piensa además que antes solo los hombres eran referentes dentro del género de acción, y que ahora esa perspectiva había cambiado radicalmente gracias no solo a las superheroínas, que parecen más inalcanzables con sus poderes, sino a mujeres como la que interpreta en Tyler Rake, fuertes, valientes, luchadoras y aguerridas que pueden convertirse en inspiración para las nuevas generaciones de niñas.

Con respecto a su paso de Irán a Hollywood piensa que “el cine siempre es cine”, pero que en su país de origen se convertía para los intérpretes en una forma de expresión casi existencial. “Lo que ha conseguido Netflix es cambiar las reglas de Hollywood porque en esta producción había todo tipo de gente de diferentes orígenes”. En cuanto a trabajar con Chris Hemsworth, solo tiene elogios: “Es una de las personas más generosas con las que he compartido set. Y un gran guerrero”.

En la pasada edición del Festival de Berlín, Golshifteh Farahani formó parte del jurado internacional, junto a Carla Simón y Kristen Stewart y en sus decisiones dejaron muy claro su compromiso y activismo, con decisiones como premiar a la pequeña actriz Sofía Otero por encarnar a una niña trans en la película española 20.000 especies de abejas.

