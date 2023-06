Barro, charcos de agua y grúas: el Primavera Sound Madrid trabaja a contrarreloj para salvar la anegada Ciudad del Rock

Novia mojada, novia afortunada... pero en el caso del Primavera Sound Madrid, la lluvia ha obligado al festival a cancelar la jornada inaugural que tenía prevista para este jueves y en la que iban a actuar artistas de la talla de Blur, New Order o Halsey. El desembarco en la capital del festival creado en Barcelona está siendo un auténtico caos. No sólo por haber reducido un festival de tres días a dos, también porque las condiciones en las que se encuentra la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, donde se va a llevar a cabo el evento, no son óptimas.

Grúas trabajando para quitar el barro en la zona de los escenarios, charcos y el lago de Casa de Campo reproducido en el espacio habilitado para el festival. La organización trabaja a contrarreloj para subsanar el daño que el temporal de lluvias y tormentas ha causado en la zona. De momento, el Primavera Sound mantiene las previsiones de las jornadas del viernes y el sábado.

La Ciudad del Rock de Arganda del Rey, destruida por el temporal

Tras las quejas recibidas, y ante la imposibilidad de mover el organigrama de conciertos por las apretadas agendas de los artistas, el Primavera Sound ha recolocado el concierto de Blur en la sala La Riviera -que abrirá sus puertas a partir de las 20:00 horas- y la Boiler Room x CUPRA tendrá lugar en la sala The Bassement a partir de las 17:00 horas.

Las entradas de ambas, a las que había que acceder a través de una reserva por medio de la aplicación Accessticket, se han agotado en un minuto. La Riviera, con capacidad para 2.500 personas, es un espacio mucho más reducido con respecto a las 80.000 personas que podían asistir a la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. Entre la lluvia, los problemas de organización y la reducción dramática de aforo, que ha dejado a gran parte de la masa del festival fuera de los conciertos programados para este jueves, el Primavera Sound no está teniendo su mejor estreno en la capital.

¿Cómo reutilizar la entrada del Primavera Sound?

Los asistentes que tenían tanto el abono completo del festival como la entrada de día del jueves podrán usarla para entrar el viernes o el sábado a la Ciudad del Rock de Arganda del Rey sin gasto adicional. En el caso de que decidan no emplearla para otra jornada del Primavera Sound Madrid, el importe será reembolsado una vez finalice el festival.

