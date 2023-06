Qué es la hiponimia, la pregunta de la EBAU en el examen de Lengua que desconcertó a los estudiantes

Exámenes de Selectividad de la EBAU. (EFE/Chema Moya)

“Defina el concepto de hiponimia y señale al menos dos hipónimos de animal de compañía”, esta es la pregunta que se encontraron en el examen de Lengua y Literatura los estudiantes que se presentan a la EBAU en la Comunidad de Madrid y de la que no han parado de hablar en redes sociales. Se trata de un contenido que está dentro del temario, pero muchos estudiantes lo habían dejado de lado al no ser tan común como los sinónimos o antónimos porque no se utiliza de forma tan habitual. La definición no es tan sencilla, y sin embargo habría sido tan fácil como responder: perro y gato.

Te interesa: Todo lo que debe saber un estudiante sobre la EBAU 2023: ¿se puede utilizar calculadora o Tipex? ¿Cuándo se publican las notas?

Si acudimos a la RAE no saldremos de dudas, ya que su definición es aún más compleja: “Relación de significado de un hipónimo con respecto a su hiperónimo”. Si acudimos a un libro de lenguaje encontraremos una definición más asequible: “Es una relación que se establece entre una palabra de carácter más específico y otra de carácter más general”. Por ello, un hipónimo de animal de compañía podría ser perro, gato, incluso, conejo. Otro ejemplo que aclara el concepto es el hipónimo clavel o rosa para el término flor.

“Incontrovertible”

Otra de las palabras más comentadas por los alumnos madrileños que salieron del examen de Lengua y Literatura fue “Incontrovertible”. Los recién examinados tuvieron que hacer el análisis morfológico de esta palabra, que admiten les ha “pillado” porque les cuesta “hasta pronunciarla”.

A pesar de la dificultad de estos dos ejercicios en el apartado de Lengua, los alumnos han admito salir contentos, porque en literatura las preguntas era sobre las vanguardias y el Novecentismo.

Seguir leyendo: