Extremadura, el laboratorio de pactos donde se miden el PP y el PSOE

La candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola. (EFE/ Jero Morales)

El PP y el PSOE empatan a 28 escaños en Extremadura. Un resultado en el que los 6.276 votos a favor de los de Guillermo Fernández Vara les otorgan la victoria electoral. Sin embargo, la política de bloques ofrece a María Guardiola la posibilidad de formar gobierno. Con este escenario, la disyuntiva está servida: o votos o pactos.

La cercanía a las elecciones del 23J provoca la irrupción de más actores. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya propuso al PSOE antes del 28M un pacto para que gobernase la lista más votada, una propuesta con la que el Partido Popular sale ganando en casi todos los territorios, pero Extremadura no es uno de ellos. El PSOE pide que el PP les deje gobernar, pero María Guardiola no es Feijóo, y reivindica otro camino: “Mis jefes son los extremeños y ellos pidieron el cambio. Las decisiones de Vara las toma Sánchez, las mías las tomo yo junto a los extremeños. Nuestra tierra no se gobierna en Madrid”, sentenció la lideresa extremeña tras la Junta Directiva autonómica del partido.

Te puede interesar: El PP rechaza que la “ansiedad” del PSOE marque su agenda: “España no está para excentricidades”

Aunque el PP de Génova asegura que la iniciativa para formar gobiernos la tienen que tomar los candidatos autonómicos porque “no es momento de que la Dirección Nacional monitorice nada”, Feijóo mantiene la mano tendida al PSOE para que gobierne la lista más votada, lo que condiciona la toma de decisiones de su partido en Extremadura. Aunque no lo reconocen así fuentes del PP extremeño, que aseguran que Guardiola “tiene las manos libres” para dialogar con el fin de formar gobierno.

La vía del pacto con Vox

No parece que la lista más votada sea la llave que abra la puerta de la Junta de Extremadura, por lo que, si el PP y el PSOE no se ponen de acuerdo, tendrán que recurrir a los pactos. Vara ya ha dado el primer paso al convocar para la próxima semana la sesión de investidura, una decisión que corresponde al presidente en funciones, ya que el Estatuto de Autonomía de Extremadura no marca una fecha fija: Se trata de una decisión que obliga a apremiar las negociaciones entre el PP y Vox.

El equipo de María Guardiola ya ha tendido la mano a Vox para negociar sobre las “líneas programáticas” que tienen y quieren, afirman fuentes del PP extremeño, que confirman a Infobae España que aunque ya se han producido conversaciones no se ha fijado una fecha para una reunión formal. Guardiola sostiene que quien impide las negociaciones no es el candidato de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo, sino la dirección nacional de Vox.

Lo que tienen claro es que el PP va a gobernar en solitario en Extremadura, pero para ello necesitan el apoyo de los 5 diputados de la extrema derecha, que según el PP de Guardiola, suscriben al 90% las políticas que plantea el PP. La pronta constitución del Parlamento extremeño ofrecerá al menos dos claves: La propuesta de la lista más votada se extingue si el PP y el PSOE no llegan a un acuerdo en Extremadura; y el PP y Vox tendrán que definir sus estrategias de pactos antes del 23J.

Seguir leyendo: