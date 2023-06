Estos son los dos restaurantes del actor Manu Baqueiro que comparte con otros compañeros de gremio

Manu Baqueiro en MasterChef Celebrity (Instagram / @manubaqueiro_)

Por las cocinas de los programas de televisión han pasado cientos de personas. Algunos de ellos alcanzan el éxito, mientras los proyectos de algunos otros no consiguen triunfar después del triunfo televisivo. En el caso del actor Manu Baqueiro, su éxito en los fogones de MasterChef Celebrity se ha trasladado fuera de la pantalla, con dos restaurantes distintos en Madrid que triunfan en el gremio de la hostelería.

El actor Manu Baqueiro lleva 17 años interpretando a Marcelino en la serie de Antena 3 Amar es para siempre. Pero, saliendo del mundo de la pequeña pantalla, el actor siempre ha confesado su pasión por la cocina, algo que demostró con creces en la temporada 7 de Masterchef Celebrity quedando en segunda posición, solo por detrás de Lorena Castell. El madrileño posee dos restaurantes que comparte con otros actores, locales muy diferentes pero que comparten un estilo desenfadado que combina comida y bebida para un tardeo agradable o una cena muy “canalla”.

Restaurante Decadente

Bar Decadente (Instagram / @decadentemadrid)

Uno de los restaurantes del actor de Amar es para siempre es Decadente, un concepto de bar, restaurante y coctelería que comparte con los también actores Carles Francino, Nacho Fresneda y Marco Martínez. Este Kitchen & Bar ubicado en la calle de Manuel Fernández y González, destaca por su cocina desenfadada y “canalla” y una coctelería llena de sabores divertidos.

La carta de Decadente se centra en comida internacional que no olvida los clásicos más castizos, con tapas y platos como las ostas de atún rojo con puerro frito y mayo especial (8,50 €/ud), las croquetas de rabo de toro (3,00 €/ud), la milanesa de pollo con huevo a baja temperatura y trufa (20,00 €) o la oreja de cerdo con gambas al ajillo (15 €). Además, cuenta con un menú del día de lunes a viernes por 14,90 € en el que puedes encontrar platos como la ensalada de calabacín o el entrecot con patatas fritas.

La Tía Feli

Entrada de La Tía Feli (Instagram / @latiafeli)

La Tía Feli es el segundo negocio hostelero de Manu Baqueiro, en esta ocasión junto a su socio Aarón Guerrero, actor en Médico de familia. Esta taberna cuenta con tres locales diferentes en la capital (C/ Ponzano,18, C/ Ronda de Segovia, 26, C/ Doctor Fleming, 33) y se basa en la idea de mezclar lo castizo y lo urbano. Allí no solo se puede disfrutar de un vermut, una caña o un vino, sino que además se puede probar su carta de aperitivos y raciones que incluye clásicos como la gilda, una ensaladilla de bonito, la marinera murciana o las croquetas de rabo de toro y mejillón en su tinta. Además, tienen otras propuestas algo más novedosas como su brioche con anchoa y tomate seco o su variada carta de molletes. Esta taberna pertenece al Grupo Mimosa, que también posee otros proyectos gastronómicos como La Malaje, El Bacaro de Fabio Gasparini o la tienda de El Colmado del Tomate.

