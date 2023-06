Las inmobiliarias se escudan en el “desconocimiento” de la ley para cobrar honorarios ilegales al inquilino

La nueva ley de vivienda establece que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador.

Uno de los principales cambios introducidos por la nueva ley de vivienda es que son los propietarios los que deben pagar los honorarios de las agencias inmobiliarias, en vez de los inquilinos como ocurría hasta ahora. La ley lo deja claro: “Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador”. Pero, a pesar de esta obligación, desde la entrada en vigor de la norma hay agencias que siguen cobrando la comisión al inquilino en vez de al casero.

Te puede interesar: El regate de las inmobiliarias y propietarios a la ley de vivienda para que los inquilinos paguen los honorarios

Así lo reconoce a Infobae España José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que atribuye el incumplimiento de la ley al desconocimiento de los agentes. “Es de prever que puede haber agencias inmobiliarias que por desconocimiento no están sabiendo aplicar la ley, por ello recomendamos fehacientemente a los agentes que la estudien para que cumplan con la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera”, indica José María Alfaro.

Te puede interesar: La subida del alquiler y la bajada de salarios convierte en misión casi imposible arrendar una vivienda

Bajo grado de incumplimiento

Otros actores del sector inmobiliario también reconocen que se están dando situaciones en que no se aplica la norma, pero descartan que exista un alto grado de incumplimiento. “Puede haber casos de agencias que deciden saltarse la nueva norma, pero no está sucediendo de forma generalizada y, desde luego, el incumplimiento no es a nivel sectorial”, apunta Beñat del Coso, del portal inmobiliario Idealista.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinos señala que siguen recibiendo quejas de que hay inmobiliarias que se “están saltando” la norma, lo que resulta muy caro al inquilino, ya que el precio de la comisión suele ser el mismo que el de un mes de alquiler o alrededor del 10% de la renta anual, señalan fuentes de la empresa de servicios inmobiliarios Housfy.

Te puede interesar: Los economistas creen que la ley de vivienda perjudica a los más vulnerables: “Regular los alquileres es muy mala idea”

Maniobras de los propietarios

Incluso en los casos en que la inmobiliaria cobre el coste de sus honorarios al propietario en vez de al inquilino, este puede verse obligado a soportar parte de ese coste pagando un alquiler más alto o asumiendo los gastos de comunidad, de basuras o el IBI.

“Cuando hay limitaciones de precios, los propietarios pueden repercutir el gasto de gestión del alquiler de múltiples maneras, su imaginación es el límite”, afirma Ferran Font, director de estudios de pisos.com. Eso sí, reconoce que cualquier gasto que se repercuta al inquilino tiene que constar por escrito en el contrato de arrendamiento y no se pueden introducir nuevos costes hasta su vencimiento.

¿Cuándo paga el inquilino?

Las dudas sobre en quién recae la comisión de agencia se plantean cuando el inquilino ofertó y reservó la vivienda y los propietarios aceptaron esa oferta antes del 26 de mayo, fecha en que entró en vigor la ley.

En estos casos, la inmobiliaria “sí cobraría la comisión al inquilino y no al propietario”, reconoce José María Alfaro. Debido a que “se ha terminado la fase de comercialización con unas condiciones aceptadas por ambas partes y lo que se está haciendo es proceder a formalizar el contrato sin ningún cambio”.

Argumenta que si el inquilino aceptó el pago de una comisión de servicio, “lógicamente tiene que asumirla porque lo ha firmado”, y en el caso de que ambas partes no estén de acuerdo propone una solución: “Disolver el contrato por mutuo acuerdo”.

Seguir leyendo: