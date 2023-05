Cuánto se ahorrarán los inquilinos en su alquiler con la nueva ley de vivienda: adiós a honorarios y comisiones

Una mujer con mascarilla camina con un perro frente a una oficina de la agencia inmobiliaria Don Piso.

Tradicionalmente, cuando alquilas una vivienda a través de una agencia inmobiliaria, ésta cobrará un importe determinado por sus servicios de intermediación. Hasta este momento, en la gran mayoría de las ocasiones, eran los inquilinos los que se hacían cargo de este pago, pero, la nueva Ley de Vivienda trae consigo un importante cambio en este aspecto que favorecerá el ahorro a todas las personas que busquen alquileres de agencias.

La comisión inmobiliaria es la cantidad que cobra una agencia por los servicios que ofrece a la hora de alquilar una vivienda. Dicho de otra manera, es el importe que el arrendador o el arrendatario pagará por gestionar dicho alquiler y todos los trámites que este conlleva. Según indica el portal Fotocasa, hasta el momento no existía ninguna ley que determinase quién debía pagar la comisión inmobiliaria, si el arrendador, el arrendatario o ambos a partes iguales.

Pese a que a legislación no regula quién debe pagar la comisión, tradicionalmente solía ser casi siempre el arrendatario quien se hacía cargo del importe. Sin embargo, la Ley de Vivienda que entra en vigor este viernes incluye una especificación a este respecto: establece que gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corren a cargo del arrendador.

Ahorro para los inquilinos

En la actualidad, no existe ninguna ley ni organismo que regule cuál es la comisión o los honorarios mínimos y máximos que hay que pagar a una inmobiliaria para gestionar el alquiler de una vivienda. Sin embargo, el porcentaje suele ser de un 10% de la renta anual o una mensualidad entera, a veces hasta dos. Es decir, si una inmobiliaria alquila un piso de 1.500 euros al mes, cobrará 1.800 euros, que es el 10% de la renta anual: 18.000 euros. Si, por el contrario, opta por cobrar una mensualidad, la comisión será de 1.500 euros, o de 3.000 si son dos mensualidades. Cabe destacar que esta comisión se cobra una sola vez.

Como esta comisión no está regulada desde un punto de vista legislativo, queda al criterio de la inmobiliaria aplicar la tarifa que considere, dependiendo de factores tales como: la comisión inmobiliaria no está regulada desde un punto de vista legislativo, queda al criterio de esta aplicar la tarifa que considere adecuada. Esta dependerá de varios factores como: la dificultad que a priori tendrá el inmueble para alquilarlo; el precio de referencia que tenga en el mercado o si se trabaja con esa inmobiliaria de forma exclusiva o no.

