Los barones del PP quieren evitar la negociación con Vox para no afectar a Feijóo

Alberto Núñez Feijóo preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP (Foto: David Mudarra)

La cuenta atrás ya ha comenzado. El PP tiene por delante 54 días para ganar las elecciones del 23-J. De momento, el camino está despejado tras la victoria absoluta en los comicios del pasado domingo y sin Ciudadanos en campaña, pero ya atisban que los primeros baches serán los pactos con Vox que cinco candidatos autonómicos tienen que cerrar para lograr sus investiduras.

En el Partido Popular ya se habla de dos vías para que el acercamiento a Vox no afecte al PP el 23-J. Una sería ir a la primera vuelta de investidura sin negociar con Vox: no permitir un gobierno del PP supondría un tiro en el pie en la estrategia nacional del partido de Abascal, que se retrataría de cara a las generales, mantienen distintas fuentes territoriales. Si no se alcanza el acuerdo, se abre un plazo de dos meses para celebrar una segunda vuelta, que en cualquier caso sería después de las elecciones generales, por lo que las negociaciones no afectarían al PP. “Que Vox vote que no y hago la campaña de las generales desde mi región”, señala otro dirigente territorial.

Los líderes de Murcia y Baleares, Fernando López Miras y Marga Prohens, respectivamente, solo necesitan la abstención de Vox para su investidura, ya que suman más que la izquierda; sin embargo, Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Jorge Azcón (Aragón) y María Guardiola (Extremadura), requieren más síes que noes para salir investidos en sus parlamentos, por lo que podrían acogerse a esta opción.

El presidente del PP se ha dirigido este martes al Comité de Dirección en un clima de euforia tras la victoria el 28-M.

Segunda vía: la lista más votada

La segunda vía es la de la lista más votada que lleva planteando el PP desde antes del 28-M. El PSOE ha descartado en varias ocasiones apoyar esta opción, que con los resultados del pasado domingo beneficiaría claramente a los ‘populares’. Pero el líder de PRC, Miguel Ángel Revilla, ha allanado el camino al asegurar que permitirá la investidura de la ‘popular’ María José Sáenz de Buruaga en Cantabria para evitar que entre Vox en el Ejecutivo.

En definitiva, el PP cuenta con opciones para no definir su política de pactos con Vox. Aunque las negociaciones coinciden con la precampaña y la campaña electoral de las generales, se pueden posponer a través de investiduras fallidas. Desde Génova aseguran que no los candidatos son autónomos para decidir, pero la calma y el sosiego con los pactos con Vox reinan en una jornada que ha abierto Feijóo dando una receta para cocinar los próximos gobiernos autonómicos: gobiernos estables y sin trincheras.

