La respuesta de Hombres G en ‘El Hormiguero’ a los que dicen que sus letras son homófobas y machistas

Hombres G en 'El Hormiguero' (Antena 3).

Uno de los grupos musicales más importantes de la historia de España visitó El Hormiguero en la noche del jueves 25 de mayo. Hombres G acudió al programa de Antena 3 para presentar su gira 40 años y seguimos empezando, donde uno de los temas de conversación giró en torno a las acusaciones machistas y homófobas de algunas letras de sus canciones.

En este sentido, el presentador Pablo Motos les comentó que habían sido llamados “homófobos” por su célebre canción Devuélveme a mi chica, y también “machistas” por el tema Voy a pásármelo bien. “¿Hay mucho mamón al que le gustaría censurarlo todo?”, preguntó.

“Nosotros fuimos de los primeros que contemplamos el consentimiento”

El vocalista y guitarrista de la banda, David Summers, respondió de manera contundente: “Ahora más que nunca. Es gente que se dedica a revisar el pasado en vez de intentar cambiar el presente o prepararnos para un futuro mejor”.

Asimismo, instó a esas personas a dejar “el pasado en paz” y añadió: “Nosotros fuimos de los primeros que contemplamos el consentimiento, decíamos: ‘suéltate el pelo y, si quieres, el sujetador”.

“Tendríamos que censurar a Lorca, a Cervantes...”

David Summers, vocalista de Hombres G (Foto de Archivo).

Javier Molina, baterista de Hombres G, fue el encargado de responder a la pregunta de cómo llevan lo de pensar lo que dicen por si molesta a alguien.

Su respuesta siguió la línea de Summers. “Yo me niego. Si no tendríamos que censurar a Lorca, a Machado, a Cervantes... a todo el mundo. Me parece que la cosa se ha ido de madre completamente. Eso no es forma de respetar, al contrario, es intolerancia. Es cortar la libertad de expresión”, indicó.

Hombres G, una de las bandas más icónicas de España

Hombres G, una banda icónica de los años 80, conformada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javi Molina, experimentó un crecimiento meteórico tras la formación del grupo en 1982. Su ascenso a la fama fue catapultado por éxitos como Venezia y Marta tiene un marcapasos, aunque inicialmente recibieron una respuesta inicial tibia.

Gracias al impulso de Paco Martín, grabaron su primer LP en 1984, y pronto Devuélveme a mi chica se convirtió en un fenómeno social. En 1985, el grupo estaba en el apogeo de su fama, vendiendo cientos de miles de discos y provocando el frenesí de fans por toda España.

Hombres G (Foto de Archivo).

A pesar de su notoriedad, Hombres G experimentó una transformación de estilo, evolucionando de un pop adolescente a un enfoque más personal y comprometido, similar a la evolución de los Beatles. La banda también logró una popularidad masiva en América Latina con el lanzamiento de su segundo álbum, La cagaste… Burt Lancaster, en 1986.

Lanzaron su tercer álbum, Estamos locos… ¿o qué? en 1987, coincidiendo con el lanzamiento de su primera película, Sufre, mamón. Su éxito continuó durante la década de 1990 con varios álbumes más, incluyendo Esta es tu vida, que se considera su obra más elaborada. La banda decidió tomarse un respiro en 1992, aunque su música continuó vendiéndose en los años siguientes.

En 2003, Hombres G hizo su regreso triunfal a la escena musical gracias al éxito de Voy a pasármelo bien, un CD de homenaje. En el mismo año lanzaron Peligrosamente juntos, un recopilatorio de sus éxitos. Su popularidad creció aún más con la publicación de su décimo álbum de estudio, 10, en 2007.

Hombres G continuó publicando nuevos álbumes durante la década de 2010, incluyendo Desayuno Continental en 2010 y En la playa en 2011. En 2014, después de 30 años de carrera, la banda lanzó nuevos sencillos y continuó su viaje musical, incluso iniciando una gira de dos años en 2016.

En 2018, Hombres G inició una nueva gira con Enanitos Verdes, y en 2019 lanzó Resurrección, su primer disco de estudio en 10 años. En 2021, la banda publicó el álbum La esquina de Rowland con 14 canciones. El primer single fue Se me sale el corazón, junto con el artista mexicano Carlos Rivera. Este disco tiene la peculiaridad de que fue elaborado en casa por David Summers durante el confinamiento.

Finalmente, este año Hombres G hace tour por España con motivo de su gira 40 años y seguimos empezando. Celebrarán cuatro décadas en los escenarios con conciertos en 18 ciudades españolas, desde Valencia hasta Córdoba entre mayo y diciembre.

