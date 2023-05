David Summers, vocalista de Hombres G, y el sorprendente recuerdo que tiene de Iquitos: “Nos llevaron en un helicóptero a la casa”

David Summers, vocalista de Hombres G, recordó cuando tocó en el quinceañero de la hija de un narcotraficante en Iquitos. (Video: TikTok/martinezyhermanos)

Los ‘Hombres G’ es una de las bandas españolas de rock and roll y pop rock más exitosas. Sin embargo, en 1993 se separan y su vocalista, David Summers decide empezar su carrera en solitario. Es en esta época en que el cantante viene en un par de ocasiones al Perú y le sucede una anécdota que jamás podrá olvidar.

David Summers, vocalista de Hombres G, y el sorprendente recuerdo que tiene de Iquitos

El vocalista de ‘Hombre G’ fue uno de los invitados del programa español ‘Martínez y Hermanaos’ y ahí recordó un hecho inolvidable que le sucedió cuando visito el Perú. Resulta que Summers fue contratado por un narcotraficante y tuvo que ir a cantar a la fiesta de quince años en Iquitos.

“Yo he estado en Iquitos tocando en el cumpleaños de quince de la hija de un narco. Nos llevaron en un helicóptero a la casa, a la hacienda del tío que estaba en plena selva. O sea, yo no conozco nada más que la casa”, narró.

El cantante español agregó que eso sucedió cuando era solista en los años 90. Ante esta anécdota, los invitados y el conductor bromearon, a lo que David también lo tomó con humor y justificó esta presentación asegurando: “Tú sabes que las cosas que no se solucionan con dinero, se solucionan con mucho dinero”.

Thalía y David Summers relanzan ‘Devuélveme a mi chica’

El mes pasado, Thalía dejó con la boca abierta a sus seguidores al revelar que la nueva versión de ‘Devuélveme a mi chica’ forma parte de su decimonoveno álbum musical titulado ‘Thalía’s Mixtape’. En esta reversión, David Summers también participa.

En las redes sociales muchos resaltaron el ajuste a la letra que le hicieron para esta reversión, pues Thalía convenció al vocalista de ‘Hombres G’ para suprimir del single la palabra “marica”. La razón por la que en anteriores oportunidades David se negaba a cambiarla era poque aseguraba que la gente debe entender el contexto de la época en que fue grabada y lanzada la canción.

Thalía convenció a David Summers para cambiar la letra

A través de una entrevista con ‘El Mundo’, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ contó cómo convenció a David Summers de cambiar la letra de ‘Devuélveme a mi chica’ tras la negativa del cantante. Sobre ello, reveló que lo hizo por los jóvenes.

“Yo quería que él pudiera expandir sus horizontes. Le dije ‘este es un proyecto familiar, para todas las generaciones. Yo no quiero que haya censura. Pero hay tantos jóvenes que lo están pasando fatal... Ha habido grandes tragedias por cierto uso de palabras y para mí es importante no usar esta’. Y él, con una generosidad, me dijo ‘mi amor, esta es tu versión y yo estoy aquí para apoyarte”, mencionó.

Según contó el cantante, al inicio el tema fue grabado tal y como se lanzó en 1989; sin embargo, la mexicana fue presionada en Estados Unidos por la letra, ya que podría tener trabas para promocionarla tras su lanzamiento.

“Ella es íntima amiga mía y me dijo que qué podíamos hacer porque, claro, si no podía promocionar la canción algo tendríamos que hacer. Y le dije: ‘Thalía, yo no lo haría de ninguna manera, pero no soy tú, no voy a fastidiarte la promoción ni quiero ser un impedimento ni un obstáculo para que la canción funcione. Mirar lo que podéis hacer y me lo enseñáis’”, expresó.

Hombres G regresa al Perú

La agrupación española regresa al Perú para celebrar sus 40 años de trayectoria llenos de canciones inolvidables. Esta vez, la banda liderada por David Summers, cambia la locación de su primer concierto, de los dos que ofrecerá este año en el país. El lugar elegido en Lima es el Estadio Nacional, un local más grande para albergar a más fanáticos del grupo español este 9 de junio.

El segundo concierto, esta vez en Arequipa, será el 10 de junio y mantendrá su ubicación en el Jardín de la Cerveza.