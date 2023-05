Belén Esteban aclara su futuro en televisión y desvela un posible nuevo proyecto tras el final de ‘Sálvame’: “No me toca contarlo a mí”

Belén Esteban, en 'Sálvame'. (Mediaset)

“Sálvame es el programa de mi vida ‚y el día que acabe Sálvame, Belén Esteban acabará con el programa. Me iré con él”. Con estas palabras, Belén Esteban vaticinaba el pasado abril el final de su carrera televisiva si se producía la cancelación de Sálvame. Apenas una semana después, Mediaset anunciaba oficialmente el fin del formato vespertino de Telecinco tras 14 años en emisión, pero ahora la ‘princesa del pueblo’ ha aclarado su futuro profesional y si, tal y como anunció, abandonará definitivamente los platós.

La de Paracuellos ha presentado este viernes en Madrid un nuevo producto de su marca de alimentación, ‘Sabores de la Esteban’, y se ha mostrado muy ilusionada por este nuevo paso en su faceta empresarial. “Estoy emocionada porque el año pasado no pude hacer la presentación por la caída que tuve, hoy es un día muy importante para mí”, ha expresado al inicio del acto, al que ha acudido Infobae España.

“Quiero agradecer a la prensa, porque cuando han estado en la puerta de mi casa los he puesto verdes, pero cuando les he necesitado siempre han estado aquí”, ha dicho Belén, que también ha querido tener unas palabras de cariño para su Sálvame: “Tengo que dar las gracias a mi programa, hemos estado 14 años en emisión, se cierra pero nos vamos con la cabeza bien alta. Van a ser unos días que voy a disfrutar de muerte y también creo que nos merecemos un descansito”, confiesa.

Belén Esteban, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Con su habitual espontaneidad, la ‘princesa del pueblo’ ha desmentido tajantemente que Mediaset haya vetado a los trabajadores del espacio de La Fábrica de la Tele. “Eso que dicen de que la puerta está cerrada, ¡mentira!”, ha espetado. Además, asegura que va a seguir en televisión: “No voy a dejar la tele porque me gusta, pero mi futuro es mi empresa”.

Sobre el motivo por el que ha cambiado de opinión y ahora descarta su salida del medio, la Esteban aclara que se siente parte de la familia de La Fábrica de la Tele. “Vamos a estar juntos”, expresa. Además, ha dejado caer que puede que ya haya un proyecto sobre la mesa. “Creo que no me toca contarlo a mí, lo único que sé es que tengo dos jefes, Oscar y Adrián, que son unos cabecitas y no se van a quedar quietos. No sé lo que es, pero estoy segura de que tienen algo”.

Al ser preguntada sobre cómo será el último programa de Sálvame, Belén se emociona, aunque se resiste a dar detalles: “Va a ser especial. Me pone muy melancólica, me pasan muchos recuerdos por mi cabeza. Alguno malos, pero también muchos buenos”, concluye.

