Movistar Plus+ se pronuncia sobre la posibilidad de fichar a Jorge Javier Vázquez o de acoger ‘Sálvame’ tras su cancelación en Telecinco

Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame'. (Mediaset)

La cancelación inminente de Sálvame en Telecinco ha abierto la veda para especular sobre el futuro del formato y la posibilidad de que tenga una segunda vida en una plataforma de streaming. Los rumores alimentados por una misteriosa publicación de la productora en redes han puesto el foco sobre las compañías, pero ¿alguna está dispuesta a acoger el programa? Infobae España ha podido preguntar a Movistar Plus+ por este asunto.

Juan Andrés García Ropero ‘Bropi’, director de Entretenimiento de la plataforma, confiesa que vive la nueva etapa que se abre en Mediaset “casi como un espectador, impaciente para ver hacia dónde van y qué resultado tienen”. Y sobre el fin del veto a ciertas productoras enemigas de Paolo Vasile, añade: “Es verdad que antes estaban más tematizados, tanto por lo que se veía como por quién lo hacía, y entiendo que para las productoras se abre el abanico de posibilidades. Siempre que haya competencia, es bueno para todos”.

Te puede interesar: El fin de Sálvame: Mediaset cancela el histórico programa tras 14 años

El directivo ha atendido a los medios en la presentación en Madrid de Supergarcía, la nueva serie documental sobre José María García, y se ha mostrado bastante rotundo con respecto a la posibilidad de que Sálvame acabe desembarcando en Movistar Plus+: “No me lo he planteado. Sálvame es lo que es. Es un formato que entiendo que tiene que cerrar una etapa como la han cerrado otros programas de ese género y ya el tiempo dirá su recorrido”.

Juan Andrés García Ropero 'Bropi', en una fotografía corporativa. (Movistar Plus+)

Tampoco parece verle cabida a Jorge Javier Vázquez en su plataforma ahora que se suceden las noticias sobre su posible despido. “En el caso de los presentadores, dependen del traje, o sea, del formato. Y lo que él hace, lo hace muy bien. Pero, ahora mismo, en ese sentido, nosotros estamos cubiertos de caras y de formatos con caras”, asevera.

Te puede interesar: El final de ‘Sálvame’, un cerrojazo a la transgresión que marca el verdadero inicio de una nueva era en Mediaset

Lo que sí se puso sobre la mesa en su departamento fue la negociación para comprar Operación Triunfo y darle una nueva vida en el universo del streaming, pero se acabó descartando, tal y como ‘Bropi’ ha desvelado en este encuentro con los medios. “Estuvimos debatiendo, pero por el alto coste tampoco nos acabamos aventurando”, comenta.

A pesar de ello, asegura que en la compañía no se cierran a ningún tipo de contenido, salvo a “debates políticos”. “Estamos abiertos tanto a recuperar marcas como a apostar por contenidos nuevos”, asegura. Además, se muestra muy satisfecho con los resultados de la apuesta de la plataforma por la producción propia en Entretenimiento, con nombres como David Broncano, Eva Soriano, Dani Martínez o Arturo Valls. “Intentamos tener una paleta de colores tanto de caras como de contenidos que puedan abarcar al mayor número posible de clientes. Hemos lanzado productos, algunos no han salido bien, otros los hemos renovado, pero yo creo que el balance es positivo”, concluye.

Seguir leyendo: