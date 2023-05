Enrique Ponce y Ana Soria desgranan los misterios de su noviazgo: de su primera cita a la necesidad de ir a terapia

Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Por el plató de El Hormiguero han pasado rostros conocidos de todos los ámbitos y países, pero hacía tiempo que ninguno de ellos despertaba tanta expectación como lo han hecho Enrique Ponce y Ana Soria. La pareja ha dejado atrás el anonimato y en la noche de este martes 23 de mayo ha concedido su primera entrevista conjunta en el espacio presentado por Pablo Motos.

Al contrario otros invitados que han ido al programa para hablar de sus nuevos proyectos profesionales, ellos acudían con la única intención de compartir su historia de amor y resolver algunas de las muchas dudas que han surgido en estos casi tres años que llevan juntos. Y así lo han hecho durante una entrevista que ha durado 45 minutos.

Antes de dirigir la noche, Motos dio la oportunidad al torero de que presentara a su novia con sus propias palabras y este lo hizo con un discurso que evidenció que sus sentimientos hacia ella: “Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente, pero por muchísimas cualidades humanas que ella tiene. Podría estar enumerándolas aquí, pero para mí sobresale el corazón tan grande que tiene, lo buenísima persona que es de verdad”, comenzó desvelando. “Es muy fuerte, tiene una gran fortaleza y ha sabido soportar muy bien todas las injurias y calumnias. La han juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí. La verdad es que por ello todavía te quiero más”, le decía directamente a ella.

Enrique Ponce y Ana Soria han contado a Pablo Motos cómo se conocieron. (Flickr)

El cómo se conocieron es una de las preguntas que más se han repetido desde que se supo de su historia de amor. El encargado de resolver la incógnita fue Ponce, que recordaba aquel momento con una sonrisa: “Yo fui a torear a Almería y desde el callejón la vi sentada en el tendido. Es para que te llame la atención. Le pregunté a un amigo que estaba conmigo que si la conocía y me dijo que sí, que era hija de un amigo suyo. Le pregunté su nombre, me lo dijo, la busqué y la encontré”.

Un flechazo que no solo sintió él, también Ana, que desde el tendido se dio cuenta de que el diestro tenía los ojos puestos en ella. “Hubo un momento que cruzamos miradas y ahí sentí algo especial. Cuando me miró, el mundo se me paró ahí. Tuve una sensación que nunca había tenido”, explicó la joven.

Su primer contacto fue a través de las redes sociales y, tras muchas llamadas telefónicas, decidieron quedar en persona. El escenario elegido fue un cena en la que ella tenía “el corazón a mil y estaba hecha un flan”. Enrique, por su parte, reconoció que le impactó tenerla enfrente y que al hablar con ella vio que era “muy inteligente, con una madurez impropia”. El amor les llegó poco a poco.

Ana Soria en el plató de 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Si bien esta etapa fue bonita, pues pudieron conocerse bien antes de formalizar su relación, tuvo una parte complicada cuando todo se hizo público. “Hemos aguantado mucho, escuchando muchas cosas que duelen porque somos personas”, aseguró Ana Soria a Pablo Motos, contando que necesitó ayuda profesional para sobrellevar la presión. “Sin generalizar, hemos recibido un trato muy malo, despectivo y faltándonos el respeto. Para la prensa somos personajes y no personas. Me apoyé en él, pero me dio muy fuerte. Cuando le conocí tenía la carrera encauzada, pero cuando le conozco (a Enrique) viene toda la parte mala y toda esa intensidad mediática. Uno no nace aprendido y no tenía las herramientas para que esa situación no me afectara. La situación se complicó, lloraba leyendo los apuntes y acudí a terapia. Durante dos años dejé la carrera, pero ya la he retomado”, siguió Ana Soria.

Sobre el motivo que la ha llevado a dar el paso de dejar atrás el anonimato y exponerse, la almeriense explicó que quería que la gente viera que “somos personas con corazón y sentimientos. “Tenía ganas de que la gente viera que soy una chica normal y con sentimientos y que la gente me conozca por lo que ha salido de mi boca, me parecía el sitio ideal”.