Pablo Motos, operado de urgencia tras sufrir un accidente

El presentador Pablo Motos, en una foto de archivo. (EP/Josefina Blanco)

Pablo Motos ha sido operado de urgencia tras sufrir un accidente que le ha causado una seria lesión en el brazo. El presentador de ‘El Hormiguero’ ha informado en su cuenta de Instagram de esta intervención que han tenido que practicarle después de romperse “el 90% del tríceps”. Lo ha hecho con una fotografía en la que aparece de pie, en calzoncillos y con la bata del hospital, con el brazo en cabestrillo.

“Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia”, ha escrito el comunicador. “Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama ‘Supermanco’”, bromea.

Pese a este aparatoso percance, Motos podrá retomar su rutina este lunes y estará al frente de ‘El Hormiguero’ en Antena 3. “Esta noche os cuento todo. Vaya susto”, concluye su publicación en la red social.

Tras hacer pública la noticia, el presentador ha recibido un aluvión de mensajes de cariño, entre los cuales hay muchos personajes famosos como Rosa López, Máximo Huerta, Luis Fonsi o Laura Pausini, muchos de los cuales han pasado en algún momento por el programa de las hormigas como invitados.

La salud de hierro de Pablo Motos

En los 16 años que lleva al frente de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos no se dio de baja médica hasta la llegada de la pandemia del Covid-19. Fue el pasado mes de marzo de 2022 cuando el presentador se vio obligado a ausentarse del programa y tuvo que ser sustituido por Nuria Roca, aunque no dudó en entrar por videollamada, desde su casa y en pijama, para cederle el testigo por un día.

Mientras se recupera de su lesión, el comunicador seguirá al frente de su formato cada día. Además, no es el único ‘lisiado’ entre los rostros habituales del programa, pues este jueves Tamara Falcó aparecía en su sección con muletas y el presentador explicaba en directo qué le había sucedido: “Se ha caído por las escaleras”. “Venía corriendo a la tertulia, me gusta llevar los zapatos un poco grandes, y me he caído. He pensado que aquí venimos todos lisiados cuando hay que venir, así que show must go on”, expresó la marquesa de Griñón.