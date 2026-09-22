Tres carreras y ningún diploma: todos los estudios universitarios que David Broncano abandonó por la televisión

David Broncano y sus estudios universitarios. (RTVE)

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David Broncano se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. Tras consolidarse como uno de los rostros indispensables del entretenimiento, el comunicador ha arrancado una nueva temporada al frente de La Revuelta en RTVE, reafirmando su peso en la televisión pública. Con un estilo inconfundible basado en la frescura, la naturalidad y la improvisación, el presentador acostumbra a salpicar sus entrevistas con anécdotas personales que permiten al público asomarse a su faceta más íntima, a pesar de mantener su vida privada bastante resguardada de los focos.

A pesar de llevar años liderando espacios de máxima audiencia, Broncano no cuenta con la clásica trayectoria ligada a las ciencias de la información o la comunicación audiovisual. De hecho, su paso por el ámbito universitario estuvo marcado por una inagotable curiosidad intelectual que le llevó a matricularse en hasta tres disciplinas radicalmente distintas, mostrando un perfil multidisciplinar antes de volcarse por completo en el mundo del espectáculo.

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Sin embargo, la inmediatez del trabajo en los medios y el ritmo frenético de los platós le impidieron completar sus expedientes académicos. Lejos de eludir el tema, el jiennense ha explicado en diversas ocasiones los motivos que le llevaron a abandonar las aulas, admitiendo con total transparencia que carece de un título universitario superior y que su formación real se ha desarrollado sobre las tablas de los escenarios y en los estudios de grabación.

Tres carreras universitarias

El periplo académico de David Broncano comenzó en la capital madrileña, donde inicialmente se matriculó en la titulación de Ingeniería Informática. Al constatar que no se sentía plenamente identificado con ese entorno, decidió dar un giro a sus estudios e inscribirse en la carrera de Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid.

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La vida familiar de David Broncano: su madre matemática, su hermano director de orquesta y su pareja, la actriz Silvia Alonso.

En este grado su progresión fue notable, llegando a superar la gran mayoría de las asignaturas con la clara intención de graduarse. Sin embargo, cuando tan solo le restaba un curso para obtener el título, la televisión se cruzó de forma definitiva en su camino a los 21 años, obligándole a elegir entre las aulas y sus primeros contratos profesionales.

Imposibilitado para compaginar el horario lectivo con el nivel de exigencia que requerían los guiones y las colaboraciones en pantalla, tomó la determinación de volcarse de lleno en la comedia. El propio presentador ha recordado cómo tomó la decisión de pausar definitivamente la carrera cuando estaba a un paso de la meta, primando las oportunidades laborales que comenzaban a consolidar su carrera en los medios de comunicación por encima del diploma oficial.

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La física “por afición” de Broncano

De forma paralela a sus estudios en el instituto, Broncano cultivó una singular fascinación por la física. Lejos de cursar la titulación mediante el itinerario convencional de primer curso, el presentador optó por matricularse de manera selectiva en asignaturas sueltas de distintos años con el único propósito de aprender. Tal y como él mismo ha revelado, no buscaba ejercer ni obtener una titulación académica, sino simplemente “echar el rato” y profundizar en materias que despertaban su interés personal, asistiendo a las clases que más le atraían por pura curiosidad intelectual.

El tercer intento universitario de David Broncano. (José Oliva / Europa Press)

Al no haber concluido ninguno de los tres grados en los que estuvo inscrito, el humorista no duda en clarificar cuál es su nivel de estudios oficial cuando surge el debate. Broncano reconoce de forma abierta que su máxima titulación reglada es el bachillerato, demostrando que en el sector audiovisual la soltura ante el micrófono, la rapidez mental y el talento natural para conectar con la audiencia pueden imponerse a las acreditaciones universitarias tradicionales.

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