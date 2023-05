COAG critica que el Gobierno no ha consensuado con agricultores y ganaderos las medidas para paliar la sequía: “Así no se puede trabajar”

Un agricultor labra con tractor la tierra en La Rioja. (EFE/Raquel Manzanares)

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha publicado este jueves un nuevo informe en el que alertan de que la sequía afecta al 80% del campo español, provocando pérdidas irreversibles en más de cinco millones de hectáreas de secano, aunque también advierten de que la falta de agua se nota ya también en los cultivos de regadío, sobre todo en zonas como Andalucía o Cataluña.

“Los cultivos de regadío en Andalucía, como los hortícolas, apenas se están sembrando, no hay posibilidad de regar. En zonas como el Delta del Ebro en Cataluña ya han anunciado que solo van a sembrar el 50% de arroz por falta de disponibilidad de agua”, dice a Infobae España Andrés Góngora, miembro de la comisión ejecutiva de la COAG, que asegura que “la situación pinta mal porque “sigue sin llover, excepto en algunas zonas en la Cornisa Cantábrica”.

Cabe recordar que en informe que esta misma organización agraria elaboró hace un mes, se estimaba que la sequía afectaba al 60% del campo, con pérdidas en 3,5 millones de hectáreas de secano.

“No son fruto de la negociación”

Respecto a las medidas que este jueves aprobará el Gobierno en un Consejo extraordinario de Ministros para paliar la sequía y que incluyen ayudas directas a los agricultores, el representante de COAG lamenta que no hayan sido consensuadas con el sector. “No opinamos sobre las medidas anunciadas por el Gobierno porque no las conocemos, no han sido fruto de ninguna negociación”, critica Góngora, que considera que “así no se puede trabajar”: “Nos asociamos en organizaciones agrarias para que se establezca un marco de interlocución y de relación con la Administración para cuando se tienen que poner medidas encima de la mesa”, recuerda.

Desde la organización temen que las medidas no se ajusten a las “necesidades” de los agricultores y ganaderos que están sufriendo los estragos de la sequía y piden que se tengan en cuenta sus reclamos para que no se ven obligados a abandonar su actividad. “Llevamos tiempo planteando medidas -como la flexibilización en las normas de la Política Agraria Común (PAC), exenciones fiscales o ayudas a los seguros agrarios- y ojalá se recojan en ese paquete anunciado por el Gobierno, pero no es fruto de una negociación”, insisten.

Góngora, agricultor de frutas y hortalizas en Almería, considera que les deberían haber informado con más detalle, porque “luego vienen las trabas y pueden quedarse sin ejecutar porque no se adaptan al sector”, señala. En cualquier caso, reclaman que las ayudas vayan destinadas “a quienes realmente lo están pasando mal para que la actividad pueda continuar el año que viene, porque la actual campaña ya está perdida”, asegura.

Reserva hídrica

La sequía sigue haciendo mella en la reserva de los embalses, que esta semana han perdido 406 hectómetros cúbicos, lo que representa el 0,7%, según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que indica que en actualidad los embalses guardan 27.417 hectómetros cúbicos, por lo que están al 48,9% de su capacidad total. Así, en este momento, 2023 es el quinto año con menos agua almacenada en los embalses desde que hay registros.

