Agricultores sin cosecha y ganaderos que sacrifican a sus animales ante la falta de agua: “Necesitamos ayudas directas”

Tierra resquebrajada tras la caída del nivel de agua en la represa de Sau, unos 100 kilómetros al norte de Barcelona. (AP Foto/Emilio Morenatti)

La Mesa Nacional de la Sequía, que reunió este miércoles a representantes del Gobierno, del sector agrario y de las comunidades autónomas para abordar la falta de agua que amenaza a la producción agrícola y ganadera en el país, fue un encuentro “positivo” para las organizaciones del sector, pero también advierten que las medidas deben llegar pronto o, de lo contrario, la situación podría ser “dramática”.

“Fue una primera reunión y ha sido positiva. Ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que a su vez tiene que coordinar a las Comunidades Autónomas y la Unión Europea para que se planteen medidas concretas en los próximos días”, explica a Infobae el portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Diego Juste, después de que el Gobierno se comprometiera en esa mesa a reclamar a la Comisión Europea flexibilidad en la aplicación de las normas de la Política Agraria Común (PAC). “Si por ejemplo la PAC establece que debes plantar ciertas hectáreas de girasol pero el cultivo no crece por falta de lluvia, no sería justo que le quitaran la ayuda al agricultor”, sostiene.

Aunque lo más urgente es establecer una estrategia frente a la sequía para poder ser “más resistentes y resilientes” tanto en esta como en otras futuras, apunta Juste, a corto plazo los ganaderos y agricultores necesitan “ayudas directas”. Por eso además de la flexibilización en las normas de la PAC, esta organización también reclama medidas como exenciones fiscales o se incrementen las ayudas a los seguros agrarios.

En regiones como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia y en las zonas más áridas de Aragón, Cataluña y Castilla y León se dan prácticamente por perdidas las cosechas de trigos y cebadas, mientras que los cultivos de regadío, sostienen los agricultores, también van a tener dificultades para abastecerse de agua. En ese sentido, UPA advierte de que las próximas seis semanas son clave para el campo: “Si llueve en el próximo mes y medio muchas cosechas podrían salvarse, se podría remontar algo, pero si no llueve llegaremos a una situación dramática”.

La organización confía en que la cartera de Agricultura dé ahora un paso hacia adelante para que se puedan reunir con el ministro Luis Planas y se aprueben medidas concretas.

Pérdidas irreversibles

En esa Mesa de la Sequía también estuvo presente la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), que tilda el encuentro de “positivo”, si bien reclama esas ayudas directas, pues según sus estimaciones la falta de lluvias ya ha provocado “pérdidas irreversibles” en más de 3,5 millones de hectáreas de secano.

“Queremos ayudas directas para que agricultores y ganaderos no tengan que abandonar su actividad por la sequía. Hay que buscar fórmulas económicas e inyección de liquidez”, dice a Infobae Andrés Góngora, miembro de la comisión ejecutiva de la COAG. Recuerda que al sector ganadero también “hay que ayudarle a adquirir forraje”, porque no pueden alimentar a sus animales, al igual que es preciso “elaborar un plan de abastecimiento de agua para el ganado”, añade.

“Hay que llevar agua a determinadas explotaciones ganaderas porque la falta de lluvias ha secado algunos de los pozos, arroyos o fuentes que tenían cerca. Hay ganaderos que están sacrificando animales, bien porque el pasto no es suficiente o porque no tienen para darles agua. Está ocurriendo, sobre todo, en explotaciones ganaderas de ovino y caprino en extensivo, son animales que van al matadero, cabezas que se pierden, y eso luego no se recupera de la noche a la mañana”, asegura. Para una ganadería de 2.000 ovejas, calcula Góngora, se necesitan al menos tres cisternas de agua cada día.

La COAG sugiere que los animales puedan comer el cereal que algunos agricultores no podrán cosechar debido a que apenas ha crecido y también plantea modificaciones de la PAC, pues aseguran que “son medidas hechas en despachos que nada tienen que ver con lo que pasa realmente en el campo”.

Verano “sin sandías”

La situación del campo es especialmente delicada en Andalucía, recuerdan desde la organización agraria. La falta de lluvias ha hecho que en Almería y Murcia unas 2.500 hectáreas de sandía se queden sin sembrar “porque no hay garantía de abastecimiento de agua”, mientras que en la zona de Cádiz y Sevilla se estima que serán unas 1.000 hectáreas de tomate y zanahoria las que se queden sin sembrar. “La dotación que ha planteado el Guadalquivir para su cuenca es un recorte del 88% del abastecimiento, es decir, al agricultor solo se le garantiza el 12% del agua y así apenas se puede sembrar”, lamenta el representante de la COAG.

Otra de sus preocupaciones está relacionada con los árboles, ya que los frutales y críticos son de regadío. “Ya no hablamos de que puedan producir con ese 12% de agua, sino de que puedan sobrevivir”, concluye Góngora, que asegura que pese a que España ya ha afrontado otras sequías históricas en años anteriores nunca había visto un mes de abril como el actual.