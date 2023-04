Cómo hacer un bizcocho esponjoso y lleno de sabor sin yogur

Cómo hacer un delicioso bizcocho sin yogur (Foto: Captura)

El bizcocho es una de las recetas dulces más sencillas que existen, aunque no por ello menos deliciosa. Ya sea para desayunar, merendar o poner el broche final a una comida familiar, los bizcochos son triunfos asegurados para los que no se necesita demasiado esfuerzo ni tiempo en la cocina. Comerlo con mermelada, con chocolate, bañado en leche o solo es una verdadera delicia, especialmente cuando se trata de un bizcocho casero que hemos elaborado con nuestras propias manos, sin aditivos ni procesados extra.

Y si hay un bizcocho fácil y que gusta a todo el mundo, ese es el clásico bizcocho de yogur. Este ingrediente se utiliza en la preparación de un bizcocho principalmente porque le aporta una mayor cremosidad al resultado. No obstante, el yogur no es un ingrediente imprescindible. Si no quieres utilizarlo, no te gusta o no te quedan yogures en la nevera, también puedes conseguir muy buenos resultados sin él. En este artículo pretendemos demostrártelo con una receta de bizcocho de limón sin yogur que merece la pena que pruebes en tu propia casa.

El limón le dará a este bizcocho el toque de sabor fresco perfecto y, gracias al paso fundamental de montar las claras, tendremos un resultado de lo más esponjoso. La mantequilla y la leche, por otro lado, ayudarán a darle consistencia a este delicioso postre, que seguro fascinará a cualquiera que lo pruebe. En definitiva, una receta sencilla, con ingredientes que todo el mundo puede tener en su despensa y que asegura un resultado de sobresaliente.

Receta de bizcocho sin yogur

Tiempo de elaboración: 45 minutos

Raciones: 4 personas

Ingredientes

4 huevos grandes

250 g de harina de trigo

1 limón

100 g de leche

150 g de azúcar

100 g de mantequilla

1 sobre de levadura en polvo

Una pizca de sal

Elaboración: