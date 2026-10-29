Halle Berry pierde la custodia de su hijo en su batalla judicial contra Olivier Martínez

Un tribunal de Los Ángeles otorgó a Olivier Martínez la custodia física primaria de su hijo Maceo y retiró a Halle Berry las visitas nocturnas. (Grosby)

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Un tribunal de Los Ángeles resolvió este jueves la disputa de custodia entre Halle Berry y su exesposo Olivier Martínez, con un fallo que le otorgó a él la custodia física primaria de su hijo de 13 años, Maceo, y eliminó el derecho de la actriz a tener visitas nocturnas con el adolescente.

La jueza Shelley Kaufman, del Tribunal Superior de Los Ángeles, dictó la resolución tras un proceso de nueve días que incluyó más de cuatro horas de testimonio sellado de Maceo el 19 de octubre, así como declaraciones del terapeuta del menor y de un funcionario de su escuela. Berry y Martínez también testificaron.

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Con anterioridad, ambos padres compartían la custodia del menor. La defensa de Berry había solicitado restablecer ese esquema de 50/50, pero Kaufman lo rechazó.

El abogado de Martínez, Patrick Baghdaserians, calificó el fallo como “una victoria enorme” tras la valoración judicial sobre la forma en que cada progenitor ejerce su rol.

La representación de Berry reconoció la derrota en custodia física, aunque aclaró que la actriz conserva la custodia legal conjunta y el poder de desempate en caso de que ambos padres no lleguen a un acuerdo sobre decisiones que afecten al menor.

La jueza Shelley Kaufman resolvió el litigio tras un proceso de nueve días que incluyó el testimonio del menor. (Grosby Group)

En paralelo al fallo sobre custodia, la jueza rechazó la solicitud de Martínez para que se mantuviera la orden de protección por violencia doméstica que lo amparaba a él y al menor. La orden temporal había sido concedida el 1 de octubre.

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“Estamos muy satisfechos de que el tribunal haya disuelto la orden de protección temporal”, declaró la abogada de Berry, Marina Beck. “De cara al futuro, Halle está decidida a continuar enfocada en el bienestar y los intereses de su familia”.

Sin perjuicio de lo anterior, la jueza dispuso que el arreglo de custodia derivado de esa orden temporal permanecerá vigente hasta que la cuestión sea abordada en una audiencia futura.

¿Por qué Halle Berry perdió la custodia física de su hijo?

El trasfondo del litigio incluye acusaciones graves. Martínez, de 60 años, alegó que Berry agredió físicamente a Maceo, incluyendo un episodio en que supuestamente lo estranguló durante un altercado el 26 de septiembre. A raíz de esas denuncias, el actor solicitó la custodia legal y física exclusiva del niño.

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Nahla Aubry declaró ante la justicia que no presenció conductas de agresión de Halle Berry hacia su medio hermano. (Instagram)

Berry, también de 60 años, negó de manera consistente las acusaciones. Su abogada Beck sostuvo que “existe abundante prueba, incluyendo numerosas resoluciones judiciales, de que Olivier Martínez violó reiteradamente órdenes judiciales e interfirió con intervenciones terapéuticas y educativas necesarias en perjuicio de su hijo y el de Halle Berry” y que esa conducta ya había merecido sanciones legales.

El menor testificó en una audiencia sellada, luego de que Berry intentara impedir su declaración argumentando que Martínez lo había preparado para ella.

El tribunal no hizo lugar a ese planteo y Maceo compareció ante el juez sin la presencia de ninguno de sus padres.

En ese contexto también declararon, en audiencias cerradas, la hija mayor de Berry, Nahla Aubry, de 18 años, y el prometido de la actriz, Van Hunt.

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Aubry había presentado previamente una declaración en la que manifestó estar “consternada” por las acusaciones contra su madre y afirmó no haber presenciado conductas agresivas de Berry hacia su medio hermano.

Van Hunt, prometido de Halle Berry, declaró en audiencia cerrada durante el proceso judicial por la custodia del hijo de la actriz con Olivier Martínez. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Días antes del fallo, la cuenta de Instagram de Berry publicó un mensaje que provocó rispideces en el proceso: “Si los hijos irrespetan a su madre, la causa suele remontarse a la relación que tienen con su padre”. La actriz sostuvo que su cuenta había sido hackeada.

El equipo legal de Martínez solicitó reabrir la prueba con base en esa publicación, alegando que “perturbaba la paz de su cliente”. La jueza Kaufman rechazó la solicitud.

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Halle Berry y Olivier Martínez estuvieron casados de julio de 2013 hasta su separación dos años después. Fueron declarados legalmente solteros en diciembre de 2016 y finalizaron su divorcio en agosto de 2023.