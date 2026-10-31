El error que dejó a Alden Ehrenreich fuera de ‘The Amazing Spider-Man’

Alden Ehrenreich revela por qué perdió la oportunidad de interpretar a Spider-Man.

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Alden Ehrenreich recordó su audición para interpretar a Peter Parker en The Amazing Spider-Man, película estrenada en 2012 y protagonizada finalmente por Andrew Garfield.

Durante una conversación con Josh Horowitz en el pódcast Happy Sad Confused, el protagonista de Weapons habló sobre su participación en el proceso de selección y reconoció que no llegó preparado a la prueba, situación que considera determinante en su desempeño.

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Ehrenreich explicó que tenía alrededor de 21 o 22 años cuando acudió a la audición y que no había memorizado adecuadamente sus diálogos.

Según relató, la prueba fue más compleja de lo que esperaba, ya que se encontró con un escenario montado y varios actores que participaban en una escena de cena.

“Llegué completamente desprevenido. De una manera en la que nunca lo habría hecho más adelante en mi carrera. Tenía 22 o 21 años y, en cierto modo, me presenté sin haberme aprendido el texto”, recordó.

Alden Ehrenreich admitió que se no se preparó para su audición. REUTERS/Angelina Katsanis

El actor señaló que la situación lo tomó por sorpresa, especialmente porque los demás intérpretes que participaban en la escena ya conocían sus líneas.

“Llegué y había un escenario completo. Había una escena con 10 actores cenando, y todos se sabían sus diálogos, pero yo no”, explicó.

Al recordar el proceso, Alden Ehrenreich consideró que esa falta de preparación pudo haber afectado sus posibilidades de conseguir el papel. “Así que, si realmente tuve alguna oportunidad, creo que la arruiné”, comentó.

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Sin embargo, el actor también aclaró que no considera que necesariamente hubiera obtenido el personaje, incluso si su audición hubiera sido diferente.

El papel terminó en manos de Andrew Garfield, quien protagonizó la película dirigida por Marc Webb y posteriormente regresó para su secuela, The Amazing Spider-Man 2 (2014).

Andrew Garfield protagonizó The Amazing Spider-Man en ambas cintas. (Sony Pictures)

Ehrenreich se refirió a Garfield con reconocimiento y destacó su capacidad interpretativa al hablar sobre la elección del protagonista.

“No estoy diciendo que hubiera conseguido el papel. Creo que Andrew Garfield es fácilmente uno de los mejores actores de mi generación, es increíble, y estoy seguro de que lo habría conseguido de cualquier manera”, afirmó.

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Además de su falta de preparación, Alden Ehrenreich reconoció que en aquel momento no tenía interés en interpretar al superhéroe de Marvel. Según explicó, sentía que el personaje no era adecuado para él y que no deseaba involucrarse en ese proyecto.

“También sentía que ese no era mi papel y que no era lo adecuado para mí. No quería hacerlo. No sé. En ese momento, para ser honesto, realmente no quería hacerlo”, señaló.

El intérprete también comentó que nunca ha visto The Amazing Spider-Man, aunque considera que la producción consiguió aportar nuevos elementos a la franquicia.

Alden Ehrenreich admitió que jamás ha visto 'The Amazing Spider-Man'. REUTERS/Carlos Osorio

No obstante, recordó que, cuando recibió la oportunidad de audicionar, solamente existía la versión cinematográfica protagonizada por Tobey Maguire, estrenada en 2002 bajo la dirección de Sam Raimi.

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“Ahora estamos en un momento en el que 18 personas han interpretado a Spider-Man, pero en aquel entonces solo existía la versión de Tobey Maguire y parecía que era la misma historia. Pero sentía que tenía que hacer una audición para ella”, explicó.

Al mirar hacia atrás, Ehrenreich considera que haber alcanzado una gran fama a una edad temprana quizá no habría sido conveniente para su desarrollo personal y profesional.

“Ser muy famoso a los 22 años probablemente habría sido una mala idea. He tenido mucha suerte de que todo haya ocurrido de manera muy gradual a lo largo de los años”, expresó.

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Alden Ehrenreich señaló que tener tanta fama a sus 22 años habría sido contra producente. (REUTERS/Angelina Katsanis)

Aunque no consiguió el papel de Spider-Man, el actor posteriormente participó en una producción de Marvel. En la serie de Disney+ Ironheart, interpretó a Zeke, un traficante de armas cuya historia forma parte del universo cinematográfico de la compañía.