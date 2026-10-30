El emotivo gesto de Robin Williams que Judi Dench guardó en silencio durante décadas

Robin Williams acompañó a Michael Williams durante una velada en la residencia escocesa de Billy Connolly - (Reuters)

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Judi Dench revela el gesto silencioso con el que Robin Williams acompañó a su esposo Michael Williams durante una noche en Escocia, un recuerdo que la actriz describe como una muestra de sensibilidad difícil de olvidar. El episodio aparece en las páginas de sus memorias, que se publicarán el próximo 3 de noviembre.

Dench, de 91 años, compartió este episodio con People con motivo del lanzamiento de su libro Is It Too Late to Make a Run For It? —titulado en español ¿Es demasiado tarde para huir?—, escrito junto al colaborador Brendan O’Hea y publicado por St. Martin’s Press.

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Los dos actores coincidieron en más de una ocasión a lo largo de sus trayectorias. Ambos formaron parte del elenco de la adaptación cinematográfica de Hamlet dirigida en 1996 por Kenneth Branagh, y fue el propio Williams quien, en la 71.ª ceremonia de los Premios Óscar en 1999, le entregó a Dench la estatuilla a la Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de la reina Isabel I en Shakespeare enamorado.

Judi Dench relata pasajes de su vida en el libro de memorias Is It Too Late to Make a Run For It? - EFE/ARCHIVO

Para entonces, Dench ya era una figura consolidada del teatro y el cine británicos, con una trayectoria que abarca más de seis décadas sobre los escenarios del West End londinense y las pantallas de todo el mundo.

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Su papel en Shakespeare enamorado fue apenas uno de los hitos de una carrera que incluye siete interpretaciones de M en la saga de James Bond, una nominación al Óscar por Mrs. Brown ese mismo año, y una presencia constante en las producciones más exigentes de Reino Unido. La actriz fue nombrada Dama del Imperio Británico en 1988.

Fue en una fiesta en el bosque donde ocurrió el momento que marcó a la actriz

Pero fue un encuentro sin cámaras ni premiaciones el que quedó grabado en la memoria de la actriz británica. El episodio ocurrió durante una estadía en la residencia escocesa del comediante Billy Connolly, donde Dench había viajado junto a su esposo Michael Williams, quien falleció en 2011.

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Robin Williams, en el rol de Patch Adams, sonríe a un niño en cama de hospital, vistiendo una nariz de payaso y dos hisopos en el cabello.

“Una noche hubo una gran fiesta en el bosque con música tradicional escocesa y una hoguera”, relató Dench en declaraciones a People. La actriz notó que su marido se encontraba debilitado, y ambos decidieron retirarse antes de que terminara la velada para subir una empinada colina hacia el lugar donde se alojaban.

Williams se ofreció a ayudar sin imponerse, y eso fue lo que más importó

Fue en ese momento cuando Williams apareció a su lado. “Se ofreció a ayudar, pero Michael dijo que podía arreglárselas solo”, recordó Dench. La respuesta del actor fue discreta: “‘Bueno, creo que iré de copiloto de todas formas’, lo cual fue un gesto muy bonito”, según sus palabras recogidas por el medio estadounidense.

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La actriz describió ese instante como una expresión de empatía contenida: “A menudo he pensado en ese momento: la sensibilidad y la comprensión de Robin, simplemente ofreciéndose a estar ahí, brindando su apoyo con delicadeza, sin imponerse”, sostuvo.

Las memorias también reúnen recuerdos de Sophia Loren, Sidney Poitier y el amor de su vida

Robin Williams falleció a los 63 años en agosto de 2014 tras padecer demencia con cuerpos de Lewy - REUTERS/Archivo

Is It Too Late to Make a Run For It? no se limita a este episodio. El volumen recorre la vida y la carrera de Dench con la amplitud que solo ella podría darle, incluyendo encuentros con figuras como Sophia Loren y Sidney Poitier, además de un retrato íntimo de su relación con Michael Williams. “Todavía lo extraño”, confesó la actriz a People.

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“Incluso ahora, 25 años después, me lo imagino entrando por la puerta principal”, dijo la actriz al recordar a su esposo. Dench también reflexionó sobre la particularidad de su memoria: “Si me preguntas qué hice ayer, no sabría decirte, pero puedo recordar con todo detalle lo que hice hace más de 80 años”, declaró.

Williams se suicidó el 11 de agosto de 2014 a los 63 años. Tiempo después se determinó que padecía un tipo de demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurológica que afectó gravemente sus últimos meses de vida.

El libro de Dench llega en un momento en que la actriz ha hablado públicamente sobre los desafíos que enfrenta a causa de una degeneración macular que deteriora su visión. Aun así, sigue activa en la industria y continúa concediendo entrevistas con la lucidez y el humor que la caracterizan. Is It Too Late to Make a Run For It? estará disponible en librerías a partir del 3 de noviembre y ya puede reservarse en todas las plataformas habituales.

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