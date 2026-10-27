Michael Douglas y la decisión que dejó afuera a su padre: “Fue lo más difícil que hice”

Michael Douglas presentó su libro de memorias One Hell of a Ride durante una entrevista con Conan O’Brien en Nueva York

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En una entrevista en el podcast Conan O’Brien Needs A Friend, el conductor habló con el actor y productor Michael Douglas sobre su nuevo libro de memorias, One Hell of a Ride.

La charla, grabada en la sede de SiriusXM en Nueva York, giró en torno a la relación con su padre, Kirk Douglas, y su intento de construir una carrera propia.

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El momento central de la conversación surgió al recordar One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Douglas contó que tuvo que decirle a su padre que no interpretaría a R. P. McMurphy, un papel que Kirk Douglas había querido llevar al cine durante años.

El episodio mostró la tensión entre el vínculo familiar y las decisiones que el hijo debió tomar como productor.

El actor recordó que las comparaciones con la trayectoria de su padre dominaron sus primeras audiciones en la industria (YouTube/@TeamCoco)

Kirk Douglas fue una referencia profesional y una figura difícil durante la infancia de Michael

Douglas relató que, en sus primeras audiciones, las comparaciones con su padre aparecían antes que cualquier comentario sobre su propio trabajo. “Es igual que su papá. Es increíble cómo actúa”, recordó que le decían.

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Él respondía: “Muchas gracias, pero mi nombre es Michael y estoy tratando de hacer una carrera”. La fama de Kirk Douglas y su imagen de héroe de acción le hacían preguntarse cómo podía llegar a tener un lugar propio en la industria.

Sus padres se divorciaron cuando él tenía cinco años. Douglas vivió en Nueva York con su madre y su hermano Joel, y durante las vacaciones visitaba a su padre. Según contó, Kirk Douglas trabajaba de manera constante e intentaba ejercer de padre durante esas visitas breves.

Kirk Douglas elogió el resultado final de la película y destacó el trabajo de Jack Nicholson en el papel principal (YouTube/@warnerbrosentertainment)

El actor relacionó la intensidad de su padre con la falta de afecto que este había recibido de su propio progenitor. “Quería ser un buen padre”, explicó, aunque recordó que los castigos físicos formaban parte de esos encuentros y que él y su hermano los afrontaban con resignación.

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La elección del protagonista de One Flew Over the Cuckoo’s Nest puso a prueba la relación entre padre e hijo

Antes de producir la película, Douglas había dejado la serie The Streets of San Francisco, en la que trabajaba junto a Karl Malden, para dedicarse al proyecto que su padre había impulsado primero como obra de teatro.

Malden y el productor Quinn Martin aceptaron liberarlo de su contrato cuando les explicó que quería avanzar con la adaptación. “Que te vaya bien”, recordó que le dijeron.

El cambio lo llevó de la televisión a una producción independiente, en una época en la que ambos espacios estaban muy separados.

El intérprete abandonó su contrato en la serie The Streets of San Francisco con la aprobación de Karl Malden para producir cine (YouTube/@warnerbrosentertainment)

Kirk Douglas conservaba los derechos de la obra y esperaba interpretar a R. P. McMurphy. Michael Douglas explicó que intentó que eso ocurriera, pero el director Milos Forman consideró que Kirk Douglas ya no era adecuado para el papel.

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Para el productor, comunicarle esa decisión fue uno de los momentos más difíciles de su vida, porque su padre había comprado el material con esa intención.

“Fue lo más difícil que hice en mi vida hasta ese momento”, afirmó. Cuando le mostró un corte de la película, Kirk Douglas reaccionó: “Michael, es una gran película. Y Jack está fantástico”.

Con los años, resumió el cambio entre ambos con una frase que su hijo recordó: “Si hubiera sabido que ibas a tener tanto éxito, habría sido más amable contigo”.

El estudio cinematográfico rechazó la propuesta de Michael Douglas para protagonizar la película Starman, proyecto que él produjo (YouTube/@TeamCoco)

Michael Douglas convirtió la necesidad de reconocimiento en impulso para actuar y producir

O’Brien señaló que el entrevistado había usado la sensación de ser subestimado como un impulso en distintas etapas de su trayectoria. Douglas coincidió y definió la ira como “una falsa sensación de energía”, porque podía sostener el esfuerzo durante un tiempo, pero terminaba por agotarlo.

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Esa necesidad de demostrar su capacidad continuó después de producir One Flew Over the Cuckoo’s Nest, cuando todavía encontraba resistencia para asumir papeles principales en el cine.

Douglas produjo The China Syndrome, Romancing the Stone y Starman. En esta última, relató, el estudio no aceptó que él fuera el protagonista. Más tarde, sus actuaciones en Fatal Attraction, Wall Street y Basic Instinct consolidaron su lugar como figura principal.

Las actuaciones en Fatal Attraction, Wall Street y Basic Instinct consolidaron a Michael Douglas como figura estelar en el cine (YouTube/@TeamCoco)

El actor explicó que, al leer un guion, primero evaluaba si la historia podía convertirse en una buena película y solo después se detenía en su personaje. “La mayoría de los actores primero va a las páginas de su personaje”, afirmó.

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Su objetivo era ofrecer “dos horas de entretenimiento” con relatos que dejaran “algo para pensar después”. La conversación con Conan O’Brien volvió así al tema que atravesó sus memorias: Michael Douglas buscó construir una carrera propia bajo la influencia de su padre.