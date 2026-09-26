Ozzy Osbourne y Black Sabbath llegan a los cines de México! Dónde y cuándo ver el último concierto del ‘Rey de la Tinieblas’

El rockero sigue siendo un referente para los músicos de la actualidad. (Andina)

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El legado indiscutible de una de las máximas leyendas de la música extrema alistará un emotivo capítulo para la gran pantalla. Cinépolis ha hecho oficial la llegada a México del largometraje documental Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning, una obra cinematográfica que inmortaliza el apoteósico e histórico concierto con el que Ozzy Osbourne y la alineación fundadora de Black Sabbath cerraron su trayectoria sobre los escenarios ante miles de fanáticos en todo el mundo.

El evento, cargado de una profunda emotividad, se proyectará de forma global y tendrá en las pantallas mexicanas. La cinta rescata de forma íntegra las actuaciones y los instantes íntimos que rodearon este recital masivo, el cual cobra un significado aún más conmovedor al haber tenido lugar apenas 17 días antes del fallecimiento del legendario intérprete británico.

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Osbourne tiene fans alrededor del mundo tras una larga carrea de más de 30 años en la industria musical.

La despedida al ‘Rey de las Tinieblas’

El multitudinario espectáculo bautizado como Back to the Beginning tuvo como marco el imponente estadio Villa Park, en Birmingham, Inglaterra, la tierra natal que vio nacer y crecer tanto a Ozzy Osbourne como a sus compañeros Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

Aquel encuentro no representó únicamente una velada más para los fanáticos del heavy metal, sino la ansiada reunión de la alineación original de la banda pionera tras dos décadas de no compartir juntos un mismo escenario en un show completo

La demanda de boletos para el acontecimiento presencial superó cualquier precedente en la industria del rock: más de tres millones de solicitudes se registraron para acceder a las 44,000 localidades disponibles en el coloso deportivo.

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Para aquellos millones de seguidores que no pudieron presenciar el histórico momento en territorio británico, esta cinta documental abre las puertas para ser testigos de primera mano de una atmósfera inolvidable llena de pirotecnia, riffs estruendosos y ovaciones multitudinarias.

El concierto fue el último que Ozzy logró grabar para todos sus fanáticos y amigos. (REUTERS/Sachin Ravikumar)

¿Cuándo y dónde se podrá ver el concierto en México?

El largometraje documental Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning se estrenará en México de forma exclusiva a través del formato +QUE CINE de Cinépolis. Las funciones especiales están programadas para llevarse a cabo los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre de 2026 en diversos complejos de la cadena a nivel nacional, con boletos disponibles en su aplicación móvil y taquillas.

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Una lista de leyendas se reunieron para rendir honor al rey

La producción de Back to the Beginning trasciende el formato de un simple concierto grabado. Dirigida para la pantalla grande por Ben Wainwright-Pearce con realizaciones en vivo de Tim van Someren, la cinta entrelaza el repertorio estelar de Black Sabbath —que incluye himnos como “Paranoid”, “War Pigs” e “Iron Man”— con tomas exclusivas entre bastidores y testimonios profundamente personales.

El largometraje cuenta con las participaciones de un elenco estelar de agrupaciones y solistas de primer nivel que se sumaron a la jornada para rendir honores a la influencia de Osbourne y su banda:

Metallica: Liderados por James Hetfield, quienes externaron sobre el escenario su gratitud eterna a Black Sabbath por darles “un propósito en la vida”.

Guns N’ Roses: Representados en actuaciones especiales y palabras de admiración hacia el estilo único del vocalista.

Leyendas del género: Participaciones de miembros de agrupaciones como Slayer, Pantera, Tool, Alice in Chains y Lamb of God .

Iconos del rock y alternativas: Colaboraciones e intervenciones de figuras como Tom Morello, Billy Corgan, Zakk Wylde, Papa Emeritus (Ghost) y Yungblud.

Con una mezcla de audio optimizada en Dolby Atmos y sonido envolvente 5.1, la proyección permitirá a los asistentes sumergirse de lleno en la acústica original del concierto. Las entradas y los horarios por complejo cinematográfico están disponibles en los canales oficiales y aplicación móvil de la cadena para asegurar un boleto en esta cita que celebra la inmortalidad del heavy metal y el adiós del icónico “Príncipe de las Tinieblas”.

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