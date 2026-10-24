Ezeiza operará con restricciones durante 18 días: qué pasará con los vuelos y qué deben saber los pasajeros

Las obras forman parte de un plan de inversión de USD 110 millones.

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El Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionará con una sola pista desde este domingo 25 de octubre y hasta el 11 de noviembre, un período de 18 días. La franja habilitada mide 1.850 metros de largo, frente a los 3.300 metros que tiene habitualmente la terminal. Por esa restricción, 14 aerolíneas internacionales suspendieron todos sus vuelos desde y hacia Ezeiza. Otras compañías ajustaron sus frecuencias o rutas, o sumaron escalas técnicas.

La limitación responde a trabajos en la pista secundaria y en el punto donde esta se cruza con la pista principal. Las tareas forman parte de un plan de inversión de USD 110 millones que lleva adelante Aeropuertos Argentina, la empresa concesionaria que administra la terminal.

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Las obras fueron anunciadas en febrero de este año y comenzaron en agosto. Ahora llegan a la etapa en la que se reduce la capacidad operativa del principal aeropuerto internacional del país.

Las cancelaciones

Las limitaciones técnicas asociadas a la reducción de la pista llevaron a 14 compañías a reprogramar sus operaciones y no operar en Ezeiza durante el período de restricciones. No tendrán vuelos programados desde ni hacia la terminal entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre.

Las limitaciones de la pista reducida obligaron a 14 aerolíneas a suspender sus operaciones en Ezeiza durante las restricciones.

Las compañías que no operarán son:

Aeroméxico

Air Canada

Air France

American Airlines

British Airways

China Eastern

Delta

Emirates

Ethiopian Airlines

KLM

Lufthansa

Swiss

Turkish Airlines

United Airlines

Desde hace meses, a medida que los pasajeros emitían sus pasajes, estas empresas avisaron a los afectados. A cada uno le ofrecieron reprogramar el viaje, pedir el reembolso o viajar desde otras terminales.

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Por qué la restricción impacta en los vuelos de larga distancia

Los más afectados son los vuelos hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Los aviones de fuselaje ancho, como los Boeing 777 y 787 o los Airbus A330, necesitan despegar con menos peso para operar en una pista más corta. Eso los obliga a cargar menos combustible del que requiere el recorrido completo.

Air France es una de las compañías aéreas que suspendió sus vuelos desde y hacia Ezeiza por 18 días. (Wikimedia).

Para resolverlo, varias aerolíneas programaron escalas técnicas de reabastecimiento en aeropuertos cercanos. Las empresas de cabotaje y regionales, en cambio, usan aeronaves más pequeñas y podrán volar sin modificaciones.

Cómo operarán las compañías que siguen volando

No todas las aerolíneas optaron por suspender sus operaciones. Las que seguirán volando introdujeron modificaciones que van desde escalas técnicas de reabastecimiento hasta reducciones de frecuencia. En un caso, se suspendió una ruta puntual.

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Los ajustes se concentran en los vuelos hacia Europa, República Dominicana, Panamá y Miami. Estos son los cambios que anunciaron las compañías:

Aerolíneas Argentinas: hará escala en Río de Janeiro en los vuelos a Madrid y Roma.

Air Europa: sumará una parada en Montevideo.

Arajet: incorporará escalas en Resistencia y Asunción en las rutas hacia República Dominicana.

Copa Airlines: realizará escalas técnicas de reabastecimiento en Rosario o Córdoba antes de seguir hacia Panamá. La empresa ofrece cambios de viaje sin costo a los pasajeros con vuelos programados en el período afectado.

Iberia: reducirá a dos sus vuelos diarios a Madrid, con parada en Montevideo.

LATAM: suspenderá la ruta Buenos Aires-Miami mientras duren las obras.

Level: tendrá un solo vuelo diario a Barcelona, con escala en Montevideo.

Plus Ultra: reducirá a dos las frecuencias semanales a Madrid.

Además, siete compañías no modificarán su operación: Andes, Avianca, Boliviana de Aviación, GOL Linhas Aéreas, ITA Airways, JetSMART y Sky Airline. En el caso de JetSMART, Andes, GOL, Sky, Avianca y Boliviana de Aviación, los aviones de menor porte pueden despegar sin problemas en la pista reducida.

Qué otros trabajos incluye el plan

Además de la rehabilitación de la pista secundaria y de su cruce con la principal, el proyecto de la concesionaria y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) abarca otras intervenciones.

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Durante las obras, se reparará el sistema de luces que asiste a los aviones durante el despegue y el aterrizaje. (@diego_domi)

El Orsna es el ente que regula, controla y fiscaliza las actividades, la infraestructura y los servicios que reciben pasajeros y usuarios en los aeropuertos del sistema nacional.

Las intervenciones previstas son:

La remodelación del anillo de balizamiento, el sistema de luces que asiste a los aviones durante el despegue y el aterrizaje.

La repavimentación del rodaje Alfa.

La construcción de nuevos módulos de mantenimiento para la operación de rampa.

La creación de la plataforma Golf, pensada para el estacionamiento y la operación simultánea de siete aeronaves de fuselaje estrecho. Esta nueva plataforma permitirá ampliar la capacidad de movimientos en los momentos de mayor demanda.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros

Quienes tengan pasajes con alguna de las 14 compañías que suspendieron operaciones ya fueron notificados por las empresas para definir reprogramaciones, reembolsos o derivaciones a otras terminales.

Los viajeros con vuelos en las aerolíneas que siguen operando deberán considerar las escalas técnicas y los cambios de frecuencia detallados en cada ruta. El esquema rige desde el domingo 25 de octubre hasta el 11 de noviembre.