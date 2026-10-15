El día que Kirk Douglas amenazó a Stanley Kubrick para rodar una escena icónica de 'Espartaco': "Escucha, pequeño imbécil"

Kirk Douglas enfrentó a Stanley Kubrick a caballo durante el rodaje de la película Espartaco para exigir la filmación de la escena "Yo soy Espartaco". (Wikimedia Commons/Universal Pictures)

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Kirk Douglas amenazó a Stanley Kubrick con su caballo durante el rodaje de una de las escenas más célebres de la historia del cine.

El actor, que protagonizaba Espartaco (1960), se acercó al director montado sobre un gran caballo marrón hasta quedar a centímetros de su rostro para exigirle que filmara la icónica secuencia en la que los esclavos se levantan uno a uno para decir “Yo soy Espartaco”.

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La anécdota fue revelada en el episodio de este jueves del podcast The Plot Thickens, de Turner Classic Movies, conducido por Ben Mankiewicz.

Según el relato, Douglas estaba molesto porque Kubrick había ignorado un memo en el que le pedía conservar la escena escrita por el guionista Dalton Trumbo.

El director había eliminado la línea del guion sin consultarlo con la estrella principal del largometraje, y recibió la visita del actor a caballo en pleno set de filmación.

Kirk Douglas decidió convocar a Stanley Kubrick tras la salida del director Anthony Mann por retrasos en el calendario de producción. (Photo by Bryna/Universal/Kobal/Shutterstock)

“Cuando te envío un memo sobre una escena, al menos espero una respuesta. Te mandé esa nota sobre la escena de ‘Yo soy Espartaco’ y ni siquiera te has molestado en responder”, le dijo Douglas a Kubrick, según el relato de Mankiewicz.

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La respuesta del realizador fue tajante: “Es porque no quiero hacerla. Es una idea estúpida”.

Lejos de retroceder, Douglas empujó al caballo directamente contra Kubrick. “Escucha, pequeño imbécil. Puede que sea una idea estúpida, pero la vamos a intentar. Si no funciona, la cortamos, pero la vamos a filmar”, le espetó el actor.

Kubrick terminó por ceder a las exigencias de su protagonista. Al día siguiente, el equipo rodó lo que Mankiewicz describió como “la escena más famosa de la película”.

La relación entre ambos era compleja. Douglas fue quien incorporó a Kubrick al proyecto después de que el rodaje con el director original, Anthony Mann, se complicara.

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Mann alentaba a los actores a improvisar sus parlamentos, lo que provocó que la producción se retrasara considerablemente respecto al calendario previsto.

La película 'Espartaco' recaudó más de 60 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo cuatro premios Oscar. (HBO Max)

Douglas decidió entonces recurrir a Kubrick, quien tenía apenas 31 años pero ya había trabajado con él en Senderos de gloria (1957).

“Había dos cosas que sabía sobre Stanley”, dijo Kirk Douglas en una cita leída por su hijo, Michael Douglas, en el podcast.

“Primero, aunque solo tenía 30 años, tenía el talento y la confianza en sí mismo para intervenir y hacerse cargo de una película de este tamaño”.

“Segundo”, añadió, “su confianza en sí mismo a menudo rozaba la arrogancia, una cualidad que podía ser una ayuda o un obstáculo al tratar con actores difíciles de manejar como Laurence Olivier, Charles Laughton y Peter Ustinov”.

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A pesar de los conflictos internos, Espartaco fue un éxito rotundo. La película recaudó más de 60 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 12 millones, y obtuvo cuatro premios Oscar de seis nominaciones. El filme es considerado uno de los mejores largometrajes bélicos de todos los tiempos.

Stanley Kubrick falleció en 1999, a los 70 años. Kirk Douglas murió dos décadas después, en 2020, a los 103 años.

Kirk Douglas definió a Stanley Kubrick como un realizador de gran talento cuya confianza rozaba la arrogancia. (Photo by Paramount/Kobal/Shutterstock)

Michael Douglas cuenta que su padre le dio 10 mil dólares a los 21 años

En una aparición en Jimmy Kimmel Live, Michael Douglas recordó el momento en que su padre le entregó un cheque y le comunicó que debía arreglárselas solo. El actor promovía su nueva autobiografía, One Helluva Ride.

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“Tenía 21 años. Me dijo: ‘Hijo’, y me escribió un cheque de 10.000 dólares. Dijo: ‘Bien, estás por tu cuenta’”, relató Michael en el programa.

El actor añadió que intentó explicarle a su padre que aún le quedaban dos años de universidad y que había matrículas pendientes, pero Kirk no cambió de postura.

Con los años, Kirk Douglas usaría ese episodio como ejemplo al hablar con sus hijos menores. “Tu hermano nunca pidió nada. Le di ese dinero, 10.000 dólares. Eso fue todo. Nunca pidió nada”, les decía, según contó Michael.

El protagonista de Bajos instintos también compartió una anécdota sobre un regalo de Navidad de su padre: dos maletas de cuero italiano. Durante la universidad, Michael descubrió que cada una podía contener “22 kilos de marihuana”, y las utilizó para transportar la sustancia a Nueva York.

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Michael Douglas confesó que utilizó dos maletas regaladas por su padre para transportar marihuana hacia la ciudad de Nueva York. (AP Photo, File)

“Siempre me sentí mal por eso. Podría haber pedido un préstamo, supongo, pero así fue como las traje de vuelta a Nueva York”, confesó el actor.

Kirk Douglas fue una estrella de Hollywood conocida por películas como Espartaco, El loco del pelo rojo y Senderos de gloria. Tuvo cuatro hijos: Michael y Joel, con su primera esposa, Diana Dill, y Peter y Eric, con su segunda esposa, Anne Buydens. Eric falleció en 2004.

Michael Douglas siguió los pasos de su padre y forjó su propia carrera en la industria del cine. Ganó un Oscar por su interpretación de Gordon Gekko en Wall Street y produjo Atrapado sin salida, que obtuvo el premio a la mejor película.

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