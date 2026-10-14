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John Cusack admitió que su romántico gesto en “Say Anything” difícilmente pasaría el filtro del público actual

El protagonista de la película de Cameron Crowe dijo que hoy la escena del radiocasete podría interpretarse como una violación a los límites emocionales de la otra persona, y no como una declaración de amor

Digan lo que quieran - John Cusack
John Cusack declaró que el célebre gesto del radiocasete en la película "Say Anything" podría interpretarse hoy como un acoso - (20th Century Fox)
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John Cusack, de 60 años, reflexionó sobre cómo el gran gesto romántico que definió a su personaje en la película de 1989 Say Anything podría ser recibido por el público actual en una entrevista en el podcast Happy Sad Confused.

“Hay muchas posibilidades de que si Say Anything se hiciera hoy, dirían: ‘No puedes hacer eso. La estás acosando. La estás acosando. Ella te dio sus límites emocionales y tú estás poniendo un radiocasete fuera de su ventana’”, declaró el actor en el episodio del 28 de septiembre del programa presentado por Josh Horowitz.

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La película "Say Anything", estrenada en abril de 1989, representó el debut de Cameron Crowe como director cinematográfico - (20th Century Fox)

Lloyd Dobler sostuvo un radiocasete frente a la ventana de Diane en la escena más recordada de la película

En Say Anything, Cusack interpreta a Lloyd Dobler, un estudiante sin grandes ambiciones que se enamora de Diane Court —interpretada por Ione Skye— tras graduarse de la preparatoria. La película, dirigida y escrita por Cameron Crowe en su debut como realizador, fue estrenada el 14 de abril de 1989 por 20th Century Fox y tiene una duración de 100 minutos.

La trama gira en torno a la improbable relación entre Lloyd, un chico sin planes de futuro que vive con su hermana, y Diane, la mejor alumna de su clase que ha conseguido una prestigiosa beca para estudiar en Inglaterra. Cuando el padre de Diane, Jim Court (John Mahoney), quien es investigado por fraude fiscal, convence a su hija de poner fin a la relación, Lloyd responde con el gesto que haría historia: se planta bajo la ventana del dormitorio de Diane al amanecer y levanta un radiocasete sobre su cabeza reproduciendo “In Your Eyes” de Peter Gabriel —la misma canción que sonó la primera vez que estuvieron juntos.

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El personaje Lloyd Dobler reprodujo la canción "In Your Eyes" de Peter Gabriel frente a la ventana de Diane Court - (20th Century Fox)

Cameron Crowe reescribió el guion junto al actor antes de iniciar la producción

Cusack reveló que su participación en el proyecto estuvo condicionada a que Crowe accediera a reescribir el guion junto a él. El actor consideraba que muchas películas sobre jóvenes reproducían “la voz de un guionista profesional de entre 45 y 50 años en boca de todos ellos”, y quería que Lloyd sonara auténtico. Crowe aceptó, y el resultado fue un personaje que, según el propio Cusack, en un principio “era más optimista, pero no tenía ningún lado oscuro”. El actor insistió en que Lloyd “eligiera ser optimista”, lo que lo convertía en “una especie de héroe”.

La escena del radiocasete también le generó dudas en un inicio. “No sabía cómo hacerlo porque pensaba que el personaje estaba sentado afuera quejándose, como diciendo: ‘Por favor, vuelve conmigo’. Los hombres tienen orgullo, ¿no?”, explicó durante una proyección especial del filme en el Kings Theatre de Nueva York en 2025. Fue al pensar en la posibilidad de que algo oscuro estuviera afectando a Diane —la manipulación del padre— que encontró la clave interpretativa: “¿Y si es realmente malo? ¿Y si es más desafiante?”

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El actor encontró la clave para interpretar la escena al concebir la postura de Lloyd como un desafío frente a la manipulación del padre de Diane - (Photo by Araya Doheny/WireImage)

El público moderno sería menos tolerante con los personajes que toman malas decisiones, según el actor

Las declaraciones de Cusack surgieron en el marco de una reflexión más amplia sobre el vínculo entre el cine y el espectador contemporáneo. El actor sostuvo que el público actual es más crítico con los personajes que cometen errores, y puso como ejemplo su rol en Being John Malkovich (1999), donde encarna a un titiritero desempleado con comportamientos manipuladores.

En esa misma línea, Cusack se refirió a su personaje Rob en Alta Fidelidad (2000): “Una de las cosas que gusta de la película es que es un cretino. Y todos somos cretinos, y está bien serlo, meter la pata y seguir siendo una buena persona”. Para el actor, “las películas tienen que admitir que todos somos humanos” y permitir que el espectador “se ría del tonto”, porque, en sus palabras, “el tonto somos nosotros”.

Say Anything fue recibida con excelentes críticas en su momento de estreno y sigue siendo considerada una de las mejores películas románticas ambientadas en la escuela secundaria. La escena del radiocasete ha sido parodiada en numerosas ocasiones, incluso en el final de Easy A (2010).

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