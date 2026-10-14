Amy Winehouse y una confesión rescatada tras casi dos décadas: “Morir sin dejar mi marca era mi mayor miedo”

El periódico Sunday Times rescató una entrevista de 2007 en la que Amy Winehouse afirmó que había superado su miedo a morir sin dejar una marca - (Foto AP/Matt Dunham, archivo)

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A los 23 años y en el pico de su carrera, Amy Winehouse concedió en 2007 una entrevista al Sunday Times que nunca llegó a publicarse. El diario la rescató recién el 10 de octubre de este año, más de una década después de la muerte de la cantante, y la conversación —grabada mientras Back to Black acumulaba éxitos en ambos lados del Atlántico— ofrece una imagen poco conocida de la artista: reflexiva, apasionada y, en muchos aspectos, premonitoria.

En la charla, Winehouse habló con una franqueza que hoy resulta difícil de escuchar con distancia. “La idea de morir sin haber dejado mi marca era mi mayor miedo”, dijo entonces.

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Pero en el mismo aliento, aseguró que ese miedo ya lo había superado: el álbum que acababa de grabar, recién certificado con disco de oro en Estados Unidos, era prueba suficiente de que había cumplido. “Si muero mañana, pues genial”, remató.

Amy Winehouse definió su vínculo con la música como algo constitutivo y expresó asombro por la recepción favorable de sus canciones - Créditos: YouTube/Amy Winehouse

La artista describió su vínculo con la música como algo constitutivo, no instrumental. “Solo soy música. Me encanta cuidar de la gente”, afirmó. Dijo también que no le importaba si sus canciones gustaban o si alguien las escuchaba, aunque reconoció con asombro que la gente efectivamente lo hacía: “Cuando alguien se me acerca y me dice ‘me gusta mucho tu álbum’, no puedo creer que lo hayan escuchado”.

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La entrevista se realizó apenas unos días después de que Winehouse se casara con Blake Fielder-Civil, hoy de 44 años. El tono al hablar de él era de certeza absoluta. “Llega un punto en que te das cuenta de que realmente no quieres estar con nadie más”, dijo.

“Sé que vamos a morir juntos”, agregó. La pareja se divorciaría en 2009. Winehouse murió el 23 de julio de 2011 en su casa de Londres por una sobredosis accidental de alcohol, a los 27 años, y pasó a integrar el llamado Club de los 27, el grupo de músicos fallecidos a esa edad que incluye a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain.

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La artista manifestó su rechazo a programas como American Idol y describió su costumbre de bailar y limpiar durante sus días libres - REUTERS/Alessia Pierdomenico/File Photo

La conversación también reveló aristas cotidianas de su personalidad: su rechazo a programas como American Idol —por las críticas del jurado—, y su costumbre de pasar los días libres bailando por su casa y limpiando. “Me encanta poder componer y tocar música. Eso es lo importante para mí”, afirmó.

En marzo pasado, Fielder-Civil rompió un largo silencio en el podcast We Need to Talk y abordó directamente las acusaciones que pesan sobre él desde hace dos décadas. “Nunca eludo ninguna responsabilidad. Si hice algo mal, lo reconozco”, dijo.

Pero añadió: “Amy tenía capacidad de decisión. Amy hizo lo que quiso”. El exmarido sostuvo que creía que la propia Winehouse lo alentaría a contar su versión y a decirle al público “la verdad”, sin precisar a qué se refería.

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Universal Music lanzará una edición de lujo de Back to Black con temas inéditos y un concierto grabado en Ámsterdam en 2007 - REUTERS/Juan Medina/File Photo

El rescate de la entrevista coincide con el 20° aniversario de Back to Black, el segundo y último álbum de estudio de Winehouse, considerado uno de los más influyentes de la historia del pop. El 23 de octubre, Universal Music lanzará una edición de lujo en formatos de 3CD y 3LP con más de dos docenas de temas adicionales: cuatro demos inéditas, caras B poco frecuentes y una grabación completa y hasta ahora inédita del concierto que la cantante ofreció el 8 de febrero de 2007 en el Paradiso de Ámsterdam.

El paquete incluye también fotografías nunca vistas de los fotógrafos originales del álbum, Mischa Richter y Alex Lake, letras manuscritas por la artista y notas de los productores Mark Ronson y Salaam Remi. El álbum ganó cinco premios Grammy en 2008, entre ellos Grabación del Año y Álbum del Año.

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