Salma Hayek cumple 60 años y ya prepara su gran debut como directora: una épica y romántica aventura con Cara Delevingne como protagonista

La actriz mexicana Salma Hayek, en Santa Monica, California. Archivo/EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

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La actriz Salma Hayek, que ha cumplido esta semana 60 años, debutará como directora de cine para salas con Arena, una aventura romántica independiente que también escribió. La película, definida como una historia de amor prohibido, reúne a la actriz mexicana con Yura Borisov y Cara Delevingne, mientras su rodaje ya está en marcha en Quintana Roo y Veracruz. El proyecto será el primer largometraje de Hayek como directora pensado para exhibición en cines. Arena aborda una relación prohibida y plantea un recorrido íntimo en torno al deseo, el amor y la conexión con la tierra, de acuerdo con la descripción de la actriz en Variety.

La producción se filma en dos estados mexicanos que forman parte central de la propuesta visual. Hayek señaló que los paisajes de Quintana Roo y Veracruz aportan una experiencia sensorial ligada a la naturaleza y al territorio donde transcurre la historia. La actriz explicó que la búsqueda de locaciones fue parte del trabajo de la película. Según contó a Variety, el equipo encontró lugares que no habían sido mostrados antes en pantalla dentro de esas regiones.

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El elenco de Arena está integrado por la propia Salma Hayek, Yura Borisov y Cara Delevingne. El texto difundido por Variety presenta a los tres intérpretes como las figuras centrales de la película. Borisov fue nominado al Oscar por su trabajo en Anora, dirigida por Sean Baker. También encabeza Artificial, una próxima producción de Neon dirigida por Luca Guadagnino, según informó la publicación estadounidense.

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“Una historia de amor prohibido”

Delevingne participa en Arena después de formar parte de Club Kid, película que el texto citado describe como uno de los éxitos del año. La información disponible no precisa los personajes ni la dimensión de cada papel dentro de la trama. La película cuenta con financiamiento independiente. Salma Hayek figura entre los productores junto con Angelina Jolie, ganadora del Oscar por Inocencia interrumpida; Stacy Perskie, productor de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades; y Jose Tamez, su socio de producción desde hace años.

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El director de fotografía es Philippe Le Sourd, responsable de la imagen de Priscilla, de Sofia Coppola, y The Grandmaster, de Wong Kar-wai. Su incorporación forma parte del equipo técnico que acompaña el primer largometraje para cines dirigido por Hayek. Salma Hayek explicó que eligió Quintana Roo y Veracruz no solo como fondos para la acción, sino como espacios vinculados al sentido de Arena. La directora sostuvo que la conexión con el terreno y la naturaleza refuerza la dimensión emocional de la historia.

“Es una historia de amor prohibido”, afirmó Hayek a Variety. También describió la película como un recorrido sobre el descubrimiento de otra persona y la posibilidad de experimentar placer en aspectos cotidianos. La actriz dijo que las locaciones aportan una dimensión cinematográfica propia a la película. “Estoy emocionada de mostrar al mundo estas joyas ocultas”, declaró al referirse a los lugares seleccionados durante el rodaje. Arena marca una nueva etapa profesional para Hayek, cuya carrera en Hollywood se extiende por más de tres décadas. Antes de este proyecto, dirigió The Maldonado Miracle, un especial infantil por el que obtuvo un premio Emmy diurno a la mejor dirección. Con Arena, Hayek asumirá la dirección, la escritura y la producción de una película rodada en México. El proyecto se encuentra actualmente en filmación entre Quintana Roo y Veracruz.

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