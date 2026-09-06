Ryan Reynolds se ofreció a realizar una participación especial en la nueva serie de “Green Lantern”, 15 años después de protagonizar la película

Lanterns presenta su primer adelanto.

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Ryan Reynolds confirmó que estaría dispuesto a realizar una aparición especial en Lanterns, la serie desarrollada por la cadena HBO basada en el universo de superhéroes de DC Comics. La declaración del intérprete de 49 años se produjo durante la presentación de su largometraje Mayday en la ciudad de Nueva York, 15 años después de haber encarnado al personaje de Hal Jordan en la adaptación cinematográfica de 2011.

El dato no quedó solo en una frase de buena voluntad: Reynolds enmarcó esa posible aparición como una consecuencia directa de lo que se llevó del rodaje de aquel largometraje y del lugar que ocupó en su recorrido profesional. En esa misma conversación, ubicó a Green Lantern como un proyecto formativo, más allá del resultado final.

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La puerta que dejó abierta Ryan Reynolds para “Lanterns”

El actor afirmó en Entertainment Tonight, durante la premiere de Mayday en Nueva York, que está dispuesto a sumarse a Lanterns aunque sea de forma breve. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Haría totalmente un cameo en eso”, dijo Reynolds a Entertainment Tonight, al ser consultado por la serie.

Después amplió el sentido que, según él, tuvo haber protagonizado Green Lantern: “Me encantó. Aprendí muchísimo haciendo esa película. Y sé lo que estás pensando: estás pensando ‘aprendió qué no hacer’. En parte, sí. Pero cada vez que hacés algo de ese tamaño, hay lecciones de base. Y le debo toda mi carrera a esa película, le debo todo a eso”.

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En ese repaso, Reynolds también vinculó el rodaje con su vida personal: reconoció que conoció a Blake Lively en el set, donde ella actuó como Carol Ferris. “Increíble. Fue como un regalo que siguió dando. Disfruté mucho la experiencia de hacerla”, sostuvo.

Qué se sabe de la serie de HBO: reparto, historia y emisión

Lanterns presentó una nueva versión de los héroes de DC con Kyle Chandler como Hal Jordan y Aaron Pierre como John Stewart. (HBO)

Lanterns presentó una configuración distinta a la película de 2011: la nueva serie tuvo como protagonistas a Kyle Chandler en el rol de Hal Jordan y a Aaron Pierre como John Stewart, dos versiones del clásico superhéroe de DC.

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La trama siguió a ambos personajes durante una investigación en Rushville, Nebraska, con un giro intergaláctico que puso a prueba la dinámica entre héroe y recluta. El elenco también incluyó a Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones.

El antecedente que Reynolds volvió a subrayar sobre “Green Lantern”

En la cumbre TIME 100 de 2025, Ryan Reynolds dijo que Green Lantern le enseñó a poner el personaje por encima del espectáculo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Reynolds también había vuelto sobre Green Lantern en 2025, cuando habló en la cumbre TIME 100 en la ciudad de Nueva York. Según se informó, en ese evento dijo que la película terminó siendo la favorita de su hijo Olin, y que durante el proceso de filmación aprendió “todas las lecciones más increíbles” que pudo tener.

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En esa misma intervención, Reynolds detalló cuál fue el aprendizaje que conservó con el paso del tiempo: “El personaje por encima del espectáculo fue la lección que me llevé, en retrospectiva. Ahora miro hacia atrás y eso es lo que realmente forma mi punto de vista”.