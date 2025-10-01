Una visita privada, el Expreso de Hogwarts y actores jóvenes: así fue el día de los hijos de Kate Middleton en el set de Harry Potter

Kate Middleton llevó a sus hijos a una visita privada al set de la nueva serie de Harry Potter (instagram.com/princeandprincessofwales)

La familia real británica mantiene una relación cercana con el mundo creado por J.K. Rowling y recientemente sumó un capítulo especial.

Kate Middleton sorprendió a sus hijos George, Charlotte y Louis con una visita privada al set de la nueva serie televisiva basada en Harry Potter. La actividad tuvo un carácter reservado y, según el Daily Mail, los asistentes la describieron como “realmente especial”.

La ausencia del príncipe William, quien permaneció en Escocia junto al rey Carlos ese fin de semana, no afectó el entusiasmo de los niños, quienes tuvieron acceso privilegiado a los escenarios y conocieron de cerca a parte del talento artístico responsable de esta esperada producción.

Encuentro con jóvenes actores y el director de la serie

George, Charlotte y Louis conocieron a los jóvenes actores y al director de la adaptación televisiva (Créditos: X/@KensingtonRoyal)

Durante la jornada, George, Charlotte y Louis no solo recorrieron el set, sino que también interactuaron con los nuevos intérpretes de los icónicos personajes que han fascinado a generaciones.

Dominic McLaughlin encarna a Harry Potter, Alastair Stout asume el papel de Ron Weasley y Arabella Stanton interpreta a Hermione Granger. Los pequeños conversaron con ellos y, además, conocieron al director Mark Mylod, quien lidera la adaptación televisiva de la saga.

Esta visita coincidió con una jornada singular de rodaje, lo que, en palabras de los asistentes, permitió vivir una atmósfera verdaderamente mágica.

El Expreso de Hogwarts y un recuerdo inolvidable

Uno de los momentos más emocionantes para los pequeños fue la oportunidad de explorar el legendario Expreso de Hogwarts. Louis, el menor de los hermanos, subió con entusiasmo al histórico tren, un sueño hecho realidad para los admiradores de la saga.

El recorrido incluyó una experiencia exclusiva a bordo del Expreso de Hogwarts, ícono de la saga mágica (REUTERS/David Manning/File Photo)

Según una fuente citada por Vanity Fair “parecía emocionado; le encantó. Para la mayoría de los niños, poder viajar en ese tren es un sueño”. Este acercamiento directo incluyó la posibilidad de explorar rincones emblemáticos del universo Harry Potter y hablar con el elenco, creando así un recuerdo imborrable para la familia real.

La afinidad de la realeza y la saga mágica

La conexión de los Windsor con Harry Potter viene de lejos y se fue consolidando con el paso de los años. Tal como recordó Vanity Fair, en 2013, cuando Kate Middleton esperaba a su primer hijo, ella y el príncipe William visitaron los estudios Warner Bros. en Leavesden.

Allí participaron en un simbólico duelo de varitas y recorrieron el Callejón Diagon, demostrando su aprecio por la saga. Esta afinidad también involucra a los abuelos.

Kate Middleton y el príncipe William visitaron los estudios de Harry Potter durante el embarazo de su primer hijo (Photo by Samir Hussein/WireImage)

La reina Camila confesó en el pódcast The Queen’s Reading Room: “No puedo imitar voces ni aunque quisiera; siempre fui una actriz terrible. Pero mi marido es brillante: puede interpretar a todos los personajes”.

Durante la lectura de los libros de Rowling a sus nietos, el rey Carlos conduce auténticos espectáculos familiares, dando vida con su voz a los personajes más reconocidos.

El futuro de Harry Potter en la pantalla

La nueva serie televisiva de Harry Potter, anunciada en 2023, pretende brindar una adaptación más fiel y completa de los libros originales. Cada temporada se centrará en uno de los siete volúmenes, buscando profundizar la narrativa y explorar matices que quedaron fuera en versiones anteriores.

La serie de Harry Potter promete una adaptación fiel y detallada de los libros originales (HBO Max)

El estreno está previsto para 2027 y contará con un elenco internacional de renombre: John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer será Minerva McGonagall, Paapa Essiedu encarnará a Severus Snape, Nick Frost dará vida a Hagrid y Lox Pratt asumirá el rol de Draco Malfoy, según datos difundidos por Vanity Fair.

Para George, Charlotte y Louis, la magia de Hogwarts ya es una vivencia personal, un recuerdo tan extraordinario como una invitación exclusiva al colegio más famoso de la literatura fantástica. La experiencia dejó una huella profunda en la familia y reafirmó el particular vínculo entre la realeza británica y el universo mágico de Rowling.