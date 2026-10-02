Qué días de noviembre no abrirán los bancos por la visita a la Argentina de León XIV

Por la visita del papa León XIV, no habrá bancos ni el lunes 9 ni el martes 10 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció que no habrá bancos en todo el país el martes 10 de noviembre, en coincidencia con el feriado por la visita apostólica del Papa León XIV.

La decisión quedó formalizada en la Comunicación “A” 8487, emitida por la autoridad monetaria. La medida alcanzará tanto a las entidades financieras y a las cámaras electrónicas de compensación, y coincide con la jornada en la que el regente de Santa Marta viajará a Córdoba.

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De esta manera, no habrá atención en las sucursales bancarias del país durante cinco días. El viernes 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario. Tras el fin de semana, tampoco abrirán las sucursales el lunes 9, declarado feriado nacional por la llegada del Sumo Pontífice, y el martes 10, a raíz de la última resolución del BCRA.

La agenda de León XIV

El viaje del Papa está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. El programa fue definido entre el Gobierno nacional, la Santa Sede y la Iglesia argentina, con actividades religiosas, institucionales y sociales.

El BCRA dispuso que no haya bancos el martes 10 de noviembre. (Foto: Reuters)

León XIV llegará el domingo 8 de noviembre al Aeroparque Jorge Newbery. Ese día visitará el monumento al general José de San Martín y a los ejércitos de la Independencia, mantendrá una reunión privada con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un encuentro con autoridades, representantes diplomáticos y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

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El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa en el Monumento de los Españoles. La agenda también contempla un encuentro con empresarios y trabajadores en la Universidad Católica Argentina, una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín y vísperas con los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El miércoles 11, último día de la visita, el Papa irá al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la basílica de Luján. Luego partirá hacia Lima, como parte de su gira por la región.

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El lunes 9 de noviembre será feriado nacional

La primera jornada alcanzada por las medidas será el lunes 9 de noviembre. El feriado regirá en las 24 jurisdicciones del país y abarcará a trabajadores y estudiantes bajo el régimen habitual de los feriados nacionales.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en las 24 jurisdicciones por la realización de la misa central en Palermo (REUTERS/Remo Casilli)

Ese día, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego celebrará una misa a las 11:30 frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Se espera una amplia concentración de fieles, por lo que el Gobierno prevé restricciones de circulación y un despliegue especial de seguridad.

La agenda del lunes también incluirá una reunión con empresarios y trabajadores en la Universidad Católica Argentina, un encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, además de vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

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El Decreto 1103/2026 declaró de interés nacional la visita apostólica y justificó las jornadas especiales por razones de seguridad, tránsito, transporte y organización de los actos masivos.

El martes habrá feriado en CABA y Córdoba, con bancos cerrados en todo el país

El martes 10 de noviembre será feriado local en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. En el resto de la Argentina, las escuelas, las oficinas públicas y las actividades privadas mantendrán su funcionamiento habitual, salvo disposiciones particulares.

El BCRA introdujo una excepción de alcance nacional para el sistema financiero: ese día no habrá actividad bancaria ni compensación electrónica de operaciones en ninguna provincia. La decisión coincide con la escala central de León XIV en Córdoba y con su regreso nocturno a Buenos Aires.

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El martes 10 de noviembre la actividad se suspenderá únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)

Durante esa jornada, el pontífice celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche, ya de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, prevista para las 20:15.

Antes de que se oficializaran los feriados, el canciller Pablo Quirno había señalado que el Gobierno evaluaba cómo facilitar la participación de los fieles según cada jurisdicción. “Lo que vamos a analizar es, en función de las diferentes localidades donde va a estar visitando el Papa, la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los diferentes fieles puedan acercarse”, afirmó durante la presentación del cronograma.

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El miércoles 11 será feriado solo en la provincia de Buenos Aires

El último día de la visita, el miércoles 11 de noviembre, será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. La decisión está vinculada con la misa que León XIV celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales puntos de peregrinación católica del país.

La agenda de cierre comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, el pontífice viajará a Luján para presidir la ceremonia religiosa y partirá a las 14 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Lima.

La Ciudad de Buenos Aires no estará alcanzada por el feriado del miércoles. En el resto de las provincias, la actividad se desarrollará con normalidad, salvo que organismos o instituciones adopten medidas propias.

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Una infografía de Infobae detalla el itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

El Gobierno prevé un operativo para siete millones de personas

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que el despliegue por la llegada del Papa será “el dispositivo de seguridad más grande de nuestra historia”. El Gobierno coordinará el esquema junto con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

El plan cubrirá tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro actos masivos y 11 actividades cerradas. Las autoridades proyectan una asistencia acumulada cercana a siete millones de personas a lo largo de los cuatro días.

El operativo contará con un comando unificado que funcionará durante 120 horas seguidas. A la vez, habrá tres comandos establecidos por jurisdicción, activos desde el 8 de septiembre, y las provincias adhirieron al Compromiso León XIV para coordinar recursos y acciones de seguridad.

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El Ejecutivo creó además la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El organismo tendrá hasta 12 meses para planificar y articular las medidas necesarias.