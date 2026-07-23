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“Sentí que de pronto estaba caminando hacia el pasado”, contó Tom Hiddleston sobre la serie Pompeya

En una entrevista con Esquire, el actor, que conoció la antigua ciudad cuando solo tenía 17 años y quedó fascinado por su historia, habla sobre la producción que combina thriller, arqueología y el lenguaje cinematográfico construido durante años junto al personaje de Loki

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Tom Hiddleston protagoniza Pompeya: más allá del tiempo, la serie documental de National Geographic que se estrenó el 22 de julio y llegó luego a Disney (Disney)

La serie documental sobre Pompeya vuelve a unir a Tom Hiddleston con el universo de Loki en Pompeya: más allá del tiempo, una producción de National Geographic que, según Esquire, se estrenó el 22 de julio en National Geographic Channel y al día siguiente en Disney+.

Hiddleston conecta su fama como Loki con su antigua pasión por Pompeya al usar recursos narrativos asociados al personaje de Marvel para guiar una serie que explora la erupción del Vesubio del 24 de agosto del año 79 como una combinación de thriller criminal y relato de viaje en el tiempo. El proyecto busca acercar al público a las víctimas y a los posibles supervivientes de la catástrofe a partir de hallazgos y del trabajo de especialistas.

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El actor presenta la historia de la ciudad sepultada bajo ceniza y roca a partir de un interés personal que arrastra desde la adolescencia. La serie sigue esa catástrofe desde una perspectiva humana y se apoya en reconstrucciones, hipótesis y documentación arqueológica.

Qué dijo Hiddleston sobre Pompeya

Hiddleston describió el impacto que le produce el lugar con una imagen de compresión del tiempo: “Lo que resulta de un sitio como Pompeya es que uno llega aquí y siente cómo 2.000 años se comprimen y se derrumban”.

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Pompeya: más allá del tiempo combina la erupción del Vesubio del año 79 con reconstrucciones, hipótesis y documentación arqueológica (Disney+)
Pompeya: más allá del tiempo combina la erupción del Vesubio del año 79 con reconstrucciones, hipótesis y documentación arqueológica (Disney+)

El actor añadió que en ese espacio aún se perciben huellas de la vida cotidiana: “Hay pan en el horno, y hay cunas de niños, y un mercado donde la gente vendía fruta y pescado. Tenían agricultores, y sus hijos dibujaban en las paredes, y piensas: esta gente era como nosotros”.

También señaló la distancia cultural entre aquella sociedad y la actual al referirse al Templo de Apolo y a sus rituales religiosos. “Y de muchas maneras no eran como nosotros”, dijo al reportaje.

El origen de ese interés se remonta a una visita que hizo a Pompeya cuando tenía 17 años. Antes de convertirse en actor, Hiddleston estudió el mundo antiguo y obtuvo un título en estudios clásicos en la Universidad de Cambridge, en parte por esa fascinación, según relató a Esquire.

El intérprete recordó que aquel viaje de julio de 1998 fue el primero que hizo sin supervisión adulta: “Fue mi primer viaje sin supervisión de adultos. Así que no había profesores, ni padres, ni mayores. Solo estábamos dos amigos y yo”.

Tom Hiddleston vincula su fama como Loki con su interés por Pompeya para narrar la catástrofe con recursos de viaje en el tiempo y referencias de Marvel (REUTERS/Jack Taylor)
Tom Hiddleston vincula su fama como Loki con su interés por Pompeya para narrar la catástrofe con recursos de viaje en el tiempo y referencias de Marvel (REUTERS/Jack Taylor)

También evocó la impresión que le causó el lugar después de haber visto antes ruinas romanas en el Reino Unido mucho más pequeñas: “Se sintió como un viaje en el tiempo. Sentí que de pronto estaba caminando hacia el pasado”, contó.

Ese impacto alteró, según su relato, su relación con el mundo antiguo. Según el periódico, esa experiencia terminó por orientar una parte de su formación académica y hoy reaparece como base del proyecto documental.

De Loki al documental histórico

La influencia de Marvel Studios aparece en el lenguaje del documental. Hiddleston colaboró con Kevin R. Wright, productor de la serie Loki, para trasladar a Pompeya: más allá del tiempo, recursos narrativos asociados al personaje.

Disney no puso objeciones a esa conexión. “Fueron muy alentadores, de hecho”, afirmó Hiddleston sobre la incorporación de referencias de Marvel al documental.

Loki - Tom Hiddleston - Marvel - Disney+
La influencia de Loki en el documental incluyó frases de Thor y gestos del personaje para pausar, rebobinar y adelantar el relato sobre Pompeya (Créditos: Disney+)

La serie incluye guiños directos a ese universo, como frases tomadas de las películas de Thor y gestos del personaje para pausar, rebobinar o adelantar el relato. Hiddleston explicó esa elección como una forma lúdica de aprovechar un lenguaje cinematográfico que había construido con Loki.

La relación entre ambos mundos ya existía en la ficción. En la primera temporada de Loki, el personaje visita Pompeya el día de la erupción junto a Mobius, después de que Michael Waldron, creador y guionista principal de la serie, planteara que una catástrofe natural sería el escondite ideal para alguien capaz de alterar la historia.

La apuesta humana del documental

Hiddleston quiso evitar una narración estática y prefirió seguir a personas concretas atrapadas en el desastre: “No quería quedarme en una posición fija delante de una cámara contándote una historia que siento que ya conocías”, dijo a Esquire.

La serie se centra en tres figuras: un muchacho que trabajaba para un herrero, una empresaria dueña de unos baños y un guardia pretoriano destinado en Herculano. La pregunta que recorre el programa es qué hicieron cuando el desastre avanzó hacia ellos y si alguno logró sobrevivir.

La serie documental sobre Pompeya se centra en un aprendiz de herrero, una empresaria de baños y un guardia pretoriano para seguir sus decisiones ante el desastre (REUTERS/Isabel Infantes)
La serie documental sobre Pompeya se centra en un aprendiz de herrero, una empresaria de baños y un guardia pretoriano para seguir sus decisiones ante el desastre (REUTERS/Isabel Infantes)

El actor explicó que ese enfoque nace de su interés por las decisiones y las motivaciones de la gente común: “Me interesaba como alguien que es, supongo, un estudiante profesional del significado y la motivación”, señaló.

Entre los especialistas que participaron estuvo el arqueólogo Darius Arya, que ha excavado yacimientos romanos durante casi dos décadas. Arya dijo a Esquire que el programa se adentra en la práctica real de la arqueología al combinar imaginación y contraste de hipótesis.

Para Arya, ese método también puede ampliar el alcance de la divulgación. Según Esquire, el arqueólogo defendió una aproximación basada en la empatía para animar al público a profundizar en la historia antigua.

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