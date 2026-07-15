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Tras 5 años, vuelve el Hombre Araña y crecen los rumores sobre uno de los estrenos más esperados del universo Marvel

Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, retoma al héroe en su versión más solitaria e incorpora a Sadie Sink en un papel que los estudios mantienen en absoluto secreto

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"Spider-Man: Brand New Day" se estrena el 30 de julio con Tom Holland otra vez como el Hombre Araña (Marvel Studios)

El secreto que oculta Marvel y Sony sigue intacto a pocos días del estreno de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega del héroe interpretado por Tom Holland. Según Sensacine, la actriz Sadie Sink se mantiene como la carta sorpresa de una película que llegará a los cines el 30 de julio.

Sin embargo, primero desembarcará mañana jueves 16 en las salas de cine argentinas La Odisea, la cinta de Christopher Nolan. Pero julio reserva otro de sus estrenos más esperados con el regreso del Hombre Araña, un par de semanas después y cinco años después del cierre de Spider-Man: No Way Home, estrenada a fines de 2021, en lo que fue la reunión arácnida entre Tobey Maguire, Andrew Garfield y Holland.

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Un regreso marcado por lo que Peter Parker dejó atrás

La tercera película de la saga dejó al personaje en un punto de ruptura y cerró su recorrido como la cinta más taquillera de su año, con más de USD 1.900 millones recaudados. El nuevo largometraje, dirigido esta vez por Destin Daniel Cretton, retoma la acción tiempo después de que Peter Parker se viera obligado a renunciar a su verdadero amor y a aceptar un trato que hizo que todos olvidaran que era el Hombre Araña.

Spider-Man: Brand New Day - Tom Holland
Peter Parker vuelve a estar solo porque todos olvidaron su identidad al final de "Spider-Man: No Way Home" (Marvel Studios)

Ahora, el personaje de Holland vuelve a estar solo y su identidad vuelve a ser un secreto. Además, muchas de sus acciones pasadas se revirtieron y vuelve a enfrentar los problemas de antes: falta de dinero, ausencia de amigos y la necesidad de actuar como un superhéroe clásico, sin la ayuda de Los Vengadores.

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Ese nuevo punto de partida lo lleva a afrontar dificultades de diversa índole hasta que surge una amenaza demasiado grande. La película recupera así una versión más aislada del héroe, marcada por la reversión de buena parte de su vida anterior.

El regreso del elenco y el misterio sobre Sadie Sink

Junto a Holland también regresa Zendaya, otra vez en el papel de MJ, y Jacob Batalon como Ned Leeds. Sensacine recuerda que en esta cuarta película también tendrá un papel importante Sadie Sink, conocida por interpretar a Max en Stranger Things.

Marvel y Sony mantienen en secreto el personaje de Sadie Sink en "Spider-Man: Brand New Day" (REUTERS/Daniel Cole)
Marvel y Sony mantienen en secreto el personaje de Sadie Sink en "Spider-Man: Brand New Day" (REUTERS/Daniel Cole)

Sin embargo, el personaje de Sink no se ha revelado y sigue como uno de los principales secretos de la película. Esa falta de confirmación dio pie a numerosas especulaciones entre los seguidores de Marvel y el Hombre Araña.

Uno de los rumores más extendidos entre los fans sostiene que la actriz interpretará a Jean Grey y que su papel sería decisivo para devolver al Hombre Araña parte de lo que perdió al final de la tercera entrega. Según Sensacine, se trata de una versión instalada entre los seguidores, no de un dato confirmado.

Amy Pascal compara el silencio con el caso de “No Way Home”

La productora Amy Pascal se refirió a esa expectativa en declaraciones a SFX Magazine, al establecer algunas similitudes con lo ocurrido antes del estreno de Spider-Man: No Way Home. En aquella ocasión, los rumores ya adelantaban que la película reuniría en pantalla a los 3 Hombre Araña que aparecieron en la gran pantalla.

Spider-Man: sin camino a casa. Spider-Man: No Way Home. Tom Holland (Sony Pictures)
La productora Amy Pascal estableció similitudes con lo ocurrido antes del estreno de "Spider-Man: No Way Home", con la supuesta aparición de los 3 Hombre Araña juntos en la gran pantalla (Sony Pictures)

“Así que creo que, de la misma manera que nosotros hemos sido muy disciplinados, eso es lo que el público también anhela”, afirmó Pascal. Sink, por su parte, tampoco reveló muchos detalles sobre el personaje que interpretará en Spider-Man: Brand New Day.

Por ahora, el estudio mantiene bajo llave una de las piezas más comentadas de la película. Como señaló Sensacine, la respuesta llegará cuando el filme se estrene en cines el 30 de julio.

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