Millie Bobby Brown responde a los ataques por su apariencia: “Me niego a disculparme por crecer”

Millie Bobby Brown habló en el pódcast On Purpose de Jay Shetty sobre cómo la fama y la percepción pública marcaron su desarrollo personal

Millie Bobby Brown, conocida desde su infancia por su papel en Stranger Things, abordó recientemente en el pódcast On Purpose de Jay Shetty cómo la percepción pública ha marcado su desarrollo personal. La actriz compartió que desde muy joven estuvo expuesta a opiniones constantes sobre su aspecto y comportamiento.

En el episodio, Brown afirmó: “Las cosas que no me ayudaron, madre mía. Diría que la percepción pública no ayuda. Crecer escuchando constantemente lo que la gente piensa de ti”. La conversación, difundida por la revista People, mostró las dificultades que enfrentan quienes crecen bajo la observación permanente de la fama.

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Durante la entrevista, Brown reflexionó sobre el impacto de vivir bajo ese escrutinio mediático. Comentó que la presión de las expectativas ajenas la llevó a desarrollar una postura crítica hacia quienes opinan sobre figuras públicas: “Me he dado cuenta de que [los críticos] son solo contradicciones andantes. Ninguno de ustedes realmente tiene una opinión. Son todos como robots”.

Millie Bobby Brown sostuvo que el escrutinio mediático la llevó a tomar distancia de los críticos para protegerse de los juicios externos (Spotify/On Purpose With Jay Shetty)

Estas declaraciones muestran la distancia que Brown ha adoptado para protegerse de los juicios externos, forjando así una defensa personal frente a la opinión pública.

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Las críticas sobre su apariencia desde la adolescencia

El escrutinio sobre la imagen de Millie Bobby Brown comenzó en su adolescencia, cuando los comentarios sobre su aspecto se volvieron persistentes y graves. La actriz recordó: “Creo que tenía 15 años cuando la gente empezó a decir que parecía una mujer de 60…”. Este tipo de opiniones se repetían con cada aparición pública, colocando su imagen en el centro de la crítica social y mediática.

Brown detalló que, sin importar cómo se vistiera, siempre encontraba un motivo de desaprobación. “Me ponía un tacón alto y la gente decía: ‘Dios mío, ¿quién se cree que es?’ Pero luego me ponía un traje y me destrozaban por parecer demasiado mayor”. Esta experiencia la llevó a percibir una falta de coherencia en las críticas, alimentando su desconfianza hacia la opinión pública y reforzando su postura de autoafirmación.

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La actriz afirmó que las críticas a su vestimenta se repetían tanto cuando usaba tacones altos como cuando elegía un traje (REUTERS/Daniel Cole)

“No voy a avergonzarme”: su respuesta ante los ataques

El enfrentamiento de Brown con los comentarios negativos no es reciente; en marzo de 2025, la actriz publicó un extenso mensaje dirigido a quienes la acosaban por su apariencia.

Allí cuestionó por qué el público tenía tanta dificultad para aceptar su crecimiento: “En cambio, actúan como si yo debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía debiera verme como en la temporada 1 de Stranger Things, y como no es así, ahora soy un blanco”.

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En ese mismo mensaje, Brown defendió su derecho a evolucionar y a no ajustarse a estándares ajenos: “Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para ajustarme a las expectativas poco realistas de personas que no pueden soportar ver a una chica convertirse en mujer. No voy a avergonzarme por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento”.

En marzo de 2025, Millie Bobby Brown respondió a los ataques por su apariencia y rechazó la idea de quedar congelada en la temporada 1 de Stranger Things (Spotify/On Purpose With Jay Shetty)

Empatía, respaldo y el impacto de defenderse

En una aparición posterior en el programa Today, Brown explicó que defenderse públicamente había sido una experiencia difícil, pero necesaria. “Fue aterrador defenderme, pero estoy feliz de que la gente haya podido identificarse con el video”. Con este gesto, la actriz buscó generar empatía y respaldo entre quienes atraviesan críticas por su apariencia.

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Brown subrayó que su mensaje no estaba dirigido solo a personas del espectáculo, sino a todas las jóvenes que enfrentan críticas por su apariencia. “No es solo para personas de la industria, es para chicas jóvenes de todo el mundo que sienten que en ocasiones son blanco o son acosadas por la forma en que lucen o se presentan”.

Añadió que decidió hablar porque nunca habría un momento perfecto para hacerlo: “Me di cuenta de que si no lo iba a decir... y nunca iba a encontrar un buen momento para decirlo, entonces ¿por qué esperar y simplemente hacerlo ahora?”.

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Brown dijo en Today que fue aterrador defenderse públicamente, pero que su mensaje ayudó a jóvenes que sufren acoso por cómo lucen o se presentan (REUTERS/Mike Blake)

Su trabajo con UNICEF

Durante la charla con Jay Shetty, Brown reiteró que su experiencia bajo el foco mediático la llevó a adoptar una causa: proteger a jóvenes en el mundo del espectáculo. Convertirse en figura pública desde pequeña la motivó a tomar un rol activo en la defensa de los derechos de otros niños y adolescentes expuestos a la presión social.

La actriz se convirtió en 2018, a los 14 años, en la embajadora de buena voluntad más joven de UNICEF. Desde ese puesto, Brown ha impulsado iniciativas para concienciar sobre los derechos de la infancia y la adolescencia en todo el mundo, reafirmando su compromiso con nuevas generaciones que enfrentan desafíos similares a los que ella vivió.

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