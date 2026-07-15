“Me considero una mujer de clase trabajadora”: así fue la conmovedora última entrevista de Bonnie Tyler

La última entrevista de Bonnie Tyler repasó la adversidad, la identidad y el lugar de la familia en su vida (Bonnie Tyler YouTube)

La última entrevista de la cantante galesa Bonnie Tyler, registrada antes de su muerte, ofreció un testimonio sobre episodios de adversidad, el valor de la identidad y el lugar de la familia en su vida.

En diálogo con el pódcast How To Fail with Elizabeth Day, Tyler había repasado su historia personal y profesional, abordando episodios que marcaron su carrera y su vida personal más allá de los escenarios.

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Durante la charla, Bonnie Tyler afirmó: “Me considero una mujer de clase trabajadora y nunca he dejado de trabajar”, al recordar el impulso que la llevó a buscar empleo apenas dejó la escuela a los 17.

La artista narró que su entrada en la música se dio tras responder a un anuncio en un periódico local y superar un concurso de talentos en un club de rugby, donde se enfrentó a más de 30 aspirantes.

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Bonnie Tyler contó que comenzó a trabajar a los 17 años y que se define como una mujer de clase trabajadora (REUTERS)

En diálogo con How To Fail with Elizabeth Day, Tyler repasó su operación de garganta, un episodio que transformó su voz y su identidad artística. “Resultó ser algo positivo para mí”, recordó, y agregó que, tras la cirugía, grabó It’s a Heartache y los productores celebraron el nuevo matiz de su voz. “Dios mío, tu voz ha cambiado, pero nos gusta”. Esa fue la reacción que la acompañó en esa etapa.

La cantante también compartió detalles de otros episodios, como el aborto espontáneo que sufrió: “Cuando me quedé embarazada a los 39 años, no duró mucho, un par de meses, y tuve un aborto espontáneo”. La experiencia, aunque dolorosa, la llevó a volcar sus sentimientos en la escritura. “Creo que ayuda escribirlo. Escribe tus sentimientos”, aconsejó: “Escribe tus sentimientos”.

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El fracaso y las canciones que no fueron éxito en su voz

En el ámbito profesional, Bonnie Tyler abordó la cuestión del fracaso sin resentimientos. Narró cómo grabó la canción The Best antes de que Tina Turner la convirtiera en un éxito mundial. Lejos de expresar amargura, sostuvo que el episodio reforzó su criterio para elegir canciones.

La cantante galesa relató que ingresó en la música tras responder a un anuncio y ganar un concurso de talentos (EUROPA PRESS)

“En realidad me devolvió la confianza en mi elección de canciones, porque yo estaba segura de que era una buena canción”, señaló durante la entrevista. También mencionó otros temas que grabó antes que otros artistas y que no lograron difusión en su versión, pero que luego alcanzaron popularidad en otras voces.

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La artista dijo que tomó clases de dicción para suavizar su acento galés, pero no lo consiguió. “No hay manera de que vaya a quitarme mi acento galés. Está ahí y está ahí”, aseguró.

Su historia familiar ocupó un lugar central en la entrevista, con recuerdos de una infancia humilde en Gales, compartida con tres hermanas y dos hermanos y marcada por la pérdida de una hermana nacida muerta, Pauline, a quien su madre nunca dejó de considerar parte de la familia. “Mi madre nunca, nunca superó la muerte de Pauline”, expresó Tyler, subrayando el impacto emocional que esa pérdida tuvo en su entorno.

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Las pérdidas familiares que marcaron su vida

Bonnie Tyler explicó que una operación de garganta cambió su voz y marcó una nueva etapa artística con “It’s a Heartache” (REUTERS/Tobias Schwarz)

El diálogo con Elizabeth Day también permitió a la cantante hablar del fallecimiento de su hermano Lynn en 2020 y del duelo por su madre, quien, antes de que el alzhéimer avanzara, le entregó una servilleta para que la acompañara en su ataúd.

“Tuve la mejor madre del mundo. Después de tu madre, nada importaba”, afirmó la artista, quien reconoció que esa pérdida alteró incluso decisiones materiales, como la compra de un barco que finalmente bautizó “Angel” en honor a una sugerencia de su padre.

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La maternidad, ausente en su vida biológica pero presente en su entorno familiar, fue otro de los temas abordados. Bonnie Tyler contó que tiene numerosos sobrinos y sobrinas, algunos de los cuales viven con ella y su esposo. “Tengo 16 sobrinos y sobrinas, y veo a muchos de ellos”, compartió, y mencionó su vínculo especial con Chloe, una sobrina a la que siente cercana como a una hija.

La entrevista abordó el arraigo de Bonnie Tyler a Gales, su acento galés y el peso de las pérdidas familiares en su historia (Reuters)

“Somos como clones”, dijo la artista, quien también recordó el consejo que solía dar a las mujeres jóvenes de su familia sobre la maternidad: “No lo dejes demasiado tarde como hice yo, porque puede que te arrepientas”.

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El matrimonio con Robert y su deseo de seguir activa

El matrimonio de más de 50 años con Robert ocupó el tramo final de la entrevista. Tyler celebró la longevidad de su relación y el hecho de sentirse mucho más joven de lo que marca su edad cronológica.

Pese a una operación de rodilla reciente, la artista manifestó su deseo de seguir en actividad: “No tengo seis semanas. Tengo dos semanas. Estaré en ese avión en dos semanas”, le respondió al cirujano que le recomendó reposo.

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“Siempre nos crió para creer en nosotros mismos”, concluyó al recordar a su madre y el legado que procuró transmitir a las nuevas generaciones.