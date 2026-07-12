El Salvador

Capturaron a un hombre con 18 paquetes grandes de marihuana durante un operativo en San Salvador

La Policía y la Fuerza Armada identificaron al detenido como Kevin Josué Galeas Franco, de 24 años, con varios paquetes de droga en la capital por lo que será acusado de tráfico ilícito

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La PNC y la FAES capturaron en Ilopango a Kevin Josué Galeas Franco por tráfico ilícito tras decomisarle 18 paquetes grandes de marihuana. (Foto cortesía Fuerza Armada)
La PNC y la FAES capturaron en Ilopango a Kevin Josué Galeas Franco por tráfico ilícito tras decomisarle 18 paquetes grandes de marihuana. (Foto cortesía Fuerza Armada)

Un fuerte golpe al narcomenudeo en la capital salvadoreña se registró la mañana de este domingo, cuando la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturó a un sujeto de 24 años, quién tenía bajo su poder al menos 18 paquetes grandes de marihuana, por lo que será acusado del delito de tráfico ilícito durante un operativo desarrollado en la comunidad La Esperanza, en el distrito de Ilopango, San Salvador Este.

El sujeto fue identificada por las autoridades como Kevin Josué Galeas Franco, quien según el reporte oficial, tenía bajo su poder al menos 18 paquetes grandes de marihuana y un frasco de vidrio con una cantidad adicional de la misma sustancia. Además, la policía incautó dos balanzas digitales y dos teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la investigación. Tanto la PNC como la FAES informaron que estos objetos forman parte de las evidencias que respaldan el proceso judicial en contra de Galeas Franco.

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El operativo en la comunidad La Esperanza, en San Salvador Este, permitió incautar marihuana, dos balanzas digitales y dos teléfonos celulares como evidencias. (Foto cortesía PNC)
El operativo en la comunidad La Esperanza, en San Salvador Este, permitió incautar marihuana, dos balanzas digitales y dos teléfonos celulares como evidencias. (Foto cortesía PNC)

En la actualización oficial difundida por el Ministro de Defensa de El Salvador, Rene Merino Monroy, a través de su cuenta de X, se subrayó el compromiso de las fuerzas de seguridad para contrarrestar el narcomenudeo. “Seguimos golpeando el narcomenudeo y cerrando cada espacio utilizado para contaminar nuestras comunidades con droga, protegiendo la tranquilidad, seguridad y salud de las familias salvadoreñas”, publicó el funcionario, haciendo referencia directa a los operativos del fin de semana.

Las autoridades reiteraron que mantienen los operativos de control en distintas zonas del país con el objetivo de reducir la circulación de drogas y advirtieron que toda persona que participe en actividades vinculadas al tráfico ilícito será presentada ante la justicia para enfrentar el debido proceso penal. Los equipos policiales y militares han incrementado los patrullajes y las intervenciones en puntos identificados como focos de comercialización de estupefacientes.

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El ministro de Defensa, Rene Merino Monroy, afirmó que El Salvador mantiene acciones para golpear el narcomenudeo y cerrar espacios de distribución de droga. (Foto cortesía Fuerza Armada)
El ministro de Defensa, Rene Merino Monroy, afirmó que El Salvador mantiene acciones para golpear el narcomenudeo y cerrar espacios de distribución de droga. (Foto cortesía Fuerza Armada)

Hombre es captura con un kilo de marihuana en Santa Ana Oeste

Solo unas horas antes, en otro operativo reciente, la Policía Nacional Civil reportó la detención de Sócrates Miguel Iraheta Bonilla, de 66 años, tras un allanamiento autorizado judicialmente en su vivienda ubicada en el distrito de Candelaria de La Frontera, en Santa Ana Oeste. El hombre fue acusado por el delito de tráfico ilícito.

Durante la intervención, los agentes decomisaron más de medio kilo de marihuana, una balanza para pesar la sustancia, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Estos objetos fueron incorporados como evidencias en la investigación que se desarrolla en su contra bajo la presunción de comercialización de drogas. Según la información proporcionada por la policía, Iraheta Bonilla cuenta con antecedentes por delitos de comercio y tráfico ilícito, lesiones, violación y expresiones de violencia contra la mujer.

Durante el procedimiento fue necesario la intervención de elementos caninos para detectar las sustancias ilícitas.

El allanamiento autorizado por un juez permitió a la PNC localizar droga y objetos vinculados a actividades ilícitas con apoyo de equipos caninos. (Foto cortesía PNC)
El allanamiento autorizado por un juez permitió a la PNC localizar droga y objetos vinculados a actividades ilícitas con apoyo de equipos caninos. (Foto cortesía PNC)

El Salvador logra la mayor incautación de cocaína de su historia en 2026

Durante 2026, El Salvador ha registrado la mayor incautación de cocaína de su historia, con un total de 14 toneladas de droga decomisadas y un valor estimado de 351.8 millones de dólares. En el transcurso del año, las fuerzas de seguridad han capturado a 16 presuntos narcotraficantes de diferentes nacionalidades.

La operación más relevante ocurrió el 18 de junio, cuando la Marina Nacional interceptó dos embarcaciones a más de 580 millas náuticas de la bocana El Cordoncillo. El primer bote, equipado con modificaciones técnicas para incrementar su autonomía y capacidad de carga, transportaba 3.42 toneladas de cocaína. El segundo, localizado horas más tarde, contenía 3.25 toneladas de la misma sustancia. Ambas embarcaciones estaban dotadas de sistemas de GPS y motores fuera de borda de alta potencia.

En ese operativo, se produjo la captura de seis personas: dos ecuatorianos y cuatro colombianos, quienes se suman al grupo de detenidos en 2026 que incluye también a ciudadanos panameños y nicaragüenses. Desde años recientes, El Salvador ha incautado 88,7 toneladas de droga, valoradas en 2.106 millones de dólares, y ha procesado a 206 tripulantes de distintas nacionalidades por delitos relacionados con el narcotráfico.

El ministro de Justicia y Seguridad resaltó la importancia de la coordinación institucional y las políticas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar el tráfico internacional de drogas. Destacó que El Salvador fue pionero en perseguir rutas de tráfico a más de mil millas náuticas de sus costas, práctica que ha sido adoptada por otros países centroamericanos.

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