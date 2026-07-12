Panamá: interceptan embarcación con 571 paquetes de presunta droga en el Pacífico

Las autoridades de Panamá interceptaron una embarcación pesquera en el Pacífico y hallaron 571 paquetes de presunta droga ocultos en 20 bultos. (Foto: Servicio Nacional Aeronaval)

Las autoridades de Panamá interceptaron una embarcación pesquera al sur de Punta Coco, en el litoral Pacífico, donde hallaron 571 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en 20 bultos. En la operación, fueron capturadas tres personas que viajaban en el navío. El operativo fue coordinado entre la Fiscalía panameña y unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), responsables de la vigilancia en rutas marítimas que suelen emplearse para el tráfico internacional de drogas.

Los aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías, donde se determinará la legalidad de la detención, la formulación de cargos y la posible aplicación de medidas cautelares. Las autoridades no precisaron el peso total de la droga, aunque en decomisos similares en Panamá, los paquetes suelen tener aproximadamente un kilogramo, siendo la cocaína la sustancia más comúnmente encontrada en este tipo de casos.

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La Fiscalía panameña y el Servicio Nacional Aeronaval coordinaron el operativo al sur de Punta Coco, una ruta usada para el tráfico internacional de drogas. (Foto: Servicio Nacional Aeronaval)

La agencia EFE reportó que el pasado 26 de mayo, las autoridades panameñas incautaron un cargamento de 1,096 paquetes de droga en aguas del Pacífico, cerca de la frontera con Costa Rica, también en una acción conjunta entre agentes del Senan y la fiscalía antidrogas de Panamá. Estos operativos se inscriben dentro de los esfuerzos institucionales para controlar el movimiento de sustancias ilícitas a través del territorio panameño.

Vigilancia y cifras recientes de decomisos

De acuerdo con datos oficiales difundidos por la Procuraduría General de la Nación, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, las autoridades lograron retirar del circuito ilegal 47,040 toneladas de drogas. De ese total, 15,925 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron detectados en contenedores marítimos. El 69 % de las operaciones de incautación se realizó en zonas portuarias, lo que indica que la red portuaria panameña es un punto relevante en las rutas utilizadas para el transporte de droga hacia mercados internacionales, como Norteamérica y Europa.

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Durante los primeros seis meses del año, 2,246 personas fueron arrestadas por delitos relacionados con drogas. De ese total, el 90.9 % corresponde a hombres y el 9.1 % a mujeres. En ese mismo periodo, las autoridades judiciales emitieron 1,652 sentencias condenatorias por narcotráfico y delitos conexos, lo que refleja la capacidad del sistema judicial panameño para llevar los procesos hasta su resolución final.

Tres personas fueron capturadas en la embarcación y serán presentadas ante un Tribunal de Garantías de Panamá. (Foto: Servicio Nacional Aeronaval)

En cuanto a la distribución territorial de las incautaciones, la provincia de Colón encabeza las estadísticas nacionales de decomisos, seguida por Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. La cocaína representa cerca del 60 % de todas las sustancias ilícitas incautadas, mientras que la marihuana abarca alrededor del 39 %. También se han detectado otras drogas en cantidades menores, como metanfetaminas, THC, MDMA y compuestos sintéticos.

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El comportamiento registrado mantiene la tendencia de años recientes. En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos, según cifras del Ministerio Público citados por EFE, lo que indica una continuidad en los controles y la vigilancia sobre el tráfico de sustancias ilícitas en el país.

571 paquetes de presunta droga ocultos en 20 bultos en una embarcación. (Vídeo: Redes sociales).

La posición de Panamá, entre los países productores sudamericanos y los grandes mercados consumidores del hemisferio norte, determina la necesidad de mantener una vigilancia constante en costas, puertos, aeropuertos y fronteras. Las acciones recientes forman parte de un esfuerzo conjunto entre fiscalías especializadas y fuerzas de seguridad para evitar que el país sea utilizado como corredor para el tráfico de drogas.

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