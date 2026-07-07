“Avatar Aang: El Último Maestro del Aire” lanza su primer tráiler y revela su fecha de estreno

El tráiler oficial de la película animada muestra a Aang en busca de Tagah para intentar revivir la cultura de los maestros del aire (Paramount Plus)

Paramount+ confirmó que Avatar Aang: El Último Maestro del Aire, la película animada secuela de la serie de Nickelodeon, llegará a su plataforma.

El film animado, que originalmente tenía previsto su debut en salas de cine el 9 de octubre, abandonó ese plan a finales de 2025 cuando el estudio decidió llevarla directamente al streaming. El anuncio llega acompañado del primer tráiler oficial.

PUBLICIDAD

El camino hacia el estreno no fue sencillo. En abril de 2026, el largometraje se filtró en su totalidad en internet, lo que aceleró la decisión de adelantar la fecha de lanzamiento. Paramount guardó silencio durante semanas antes de confirmar el nuevo calendario.

El tráiler, publicado junto a las primeras imágenes oficiales, muestra a Aang lamentarse de seguir siendo el último maestro del aire pese a sus logros como el Avatar. En la historia, el personaje descubre a Tagah, un antiguo maestro del aire al que considera clave para revivir su cultura.

PUBLICIDAD

La película animada del Avatar Aang abandonó su estreno en cines y llegará directamente a streaming (Paramount+)

La sinopsis oficial describe la trama así: “Avatar Aang, el último maestro del aire del mundo, descubre un poder ancestral que podría salvar a su cultura de la extinción. Con la ayuda de sus amigos, emprende una búsqueda global para encontrarlo antes de que caiga en manos equivocadas y amenace la paz que tanto les costó alcanzar”.

La película transcurre entre los eventos de Avatar: la leyenda de Aang y La leyenda de Korra. El elenco de voces incluye a Eric Nam como Aang, Dave Bautista como Tagah, Jessica Matten como Katara, Román Zaragoza como Sokka, Steven Yeun como Zuko y Dionne Quan como Toph. Además, Dee Bradley Baker regresa como las voces de Appa y Momo.

PUBLICIDAD

Detrás de las cámaras, Lauren Montgomery asume la dirección, con Steve Ahn y William Mata como codirectores. El guión es obra de Tim Hendrick y Christopher Yost, a partir de una historia desarrollada por Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko, Hendrick y Kenneth Lin.

La producción estuvo a cargo de Latifa Ouaou, Maryann Garger, Konietzko y DiMartino bajo el sello de Avatar Studios.

La filtración completa de Avatar Aang en internet en abril de 2026 aceleró la decisión de adelantar la fecha de lanzamiento (Paramount+)

Ante las críticas por el abandono del estreno teatral, Montgomery se pronunció en marzo a través de Instagram: “La reciente decisión de movernos del cine al streaming podría dar la impresión de que la calidad no era suficiente, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Esta película merece verse en una pantalla grande”.

PUBLICIDAD

Por su parte, DiMartino prefirió mirar hacia adelante. “Al menos para mí, ahora que la película está lista para salir oficialmente al mundo, la emoción ha vuelto. Estoy emocionado de que todos puedan verla por fin en sus casas, donde sea que la estén viendo, con sus amigos”, dijo el cocreador en declaraciones a Entertainment Weekly.

Y agregó: “Ojalá la gente pueda recrear algún tipo de experiencia comunitaria, porque la comunidad es una gran parte de Avatar”.

Avatar: la leyenda de Aang, la serie original en la que se basa la película, se emitió en Nickelodeon entre 2005 y 2008, y acumula desde entonces un amplio reconocimiento por su historia, sus personajes y su propuesta visual.

PUBLICIDAD

La historia transcurre entre "La leyenda de Aang" y "La leyenda de Korra", e incluye un elenco de voces encabezado por Eric Nam y Dave Bautista (Paramount+)

¿Cuándo y dónde ver “Avatar Aang: El Último Maestro del Aire”?

La película estará disponible en Paramount+ a partir del 25 de julio de 2026, un sábado, con alcance global desde el primer día.

Antes del estreno oficial, la cinta tendrá presencia en la Comic-Con Internacional de San Diego. El panel está programado para el jueves 23 de julio en el Hall H —el espacio más grande del evento—, y el día siguiente se realizará una proyección especial para el público.

PUBLICIDAD

Paramount+ apunta así a recuperar el entusiasmo de la comunidad tras el accidentado proceso previo al lanzamiento.

Avatar Aang: El Último Maestro del Aire será el primer largometraje o proyecto televisivo lanzado por Avatar Studios, la productora fundada en 2021 como división de Nickelodeon Animation Studio.

PUBLICIDAD

La plataforma confirmó que "Avatar Aang: El Último Maestro del Aire" llegará al streaming con estreno global el 25 de julio de 2026 (Paramount+)

El estudio también trabaja en la serie animada Avatar: Seven Havens, cuya trama se situará después de los eventos de Last Airbender y Legend of Korra, con estreno previsto para 2027.