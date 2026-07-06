El niño que apareció en ‘Tiburón’ de Steven Spielberg revela cuántos ataques de tiburones ha sufrido en la vida

Jonathan Searle habló sobre su experiencia en la producción protagonizada por Roy Scheider. (Captura de video)

Jonathan Searle formó parte de los extras de Tiburón (Jaws en su idioma original), la película dirigida por Steven Spielberg que llegó a los cines en 1975.

Cinco décadas después de aquella experiencia, Searle continúa vinculado con Martha’s Vineyard, Massachusetts, la isla donde se filmó gran parte de la producción, aunque ahora desde un cargo distinto: como jefe de policía de Oak Bluffs.

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Jonathan, de ahora 60 años, y su hermano Steven Searle, de 64 años, recordaron su participación en la cinta durante una entrevista con Remind Magazine.

Ambos eran residentes locales de Martha’s Vineyard cuando fueron seleccionados como extras junto con otros habitantes de la zona que participaron en las escenas ambientadas en la comunidad costera ficticia de Amity Island.

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Jonathan Searle y su hermano Steve aparecieron en una escena de 'Tiburón' como extras. (Captura de video)

Jonathan describió aquella etapa como una experiencia marcada por actividades de verano y convivencia en la playa. “Fue un gran verano en el que íbamos a la playa. Nos pagaban, nos alimentaban y nos cuidaban. Creo que fue un sueño para cualquier padre”, recordó.

Los hermanos Searle tuvieron una aparición más destacada dentro de la película cuando realizaron una broma utilizando una falsa aleta de tiburón.

En una escena del filme, ambos aparecen provocando una reacción entre los bañistas al simular la presencia del animal en el agua. Dentro de la historia, Jonathan responsabiliza a Steven por haberlo convencido de realizar la travesura y finalmente ambos son retirados del mar.

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Años después de aquella participación cinematográfica, Jonathan Searle desarrolló una carrera dentro de las fuerzas de seguridad. Antes de convertirse en jefe de policía de Oak Bluffs en 2022, explicó que tuvo una trayectoria profesional dentro del área de aplicación de la ley.

Jonathan Searle se convirtió en jefe de la policía en 2022. (AP)

Durante la entrevista, Remind Magazine le preguntó sobre la cantidad de ataques de tiburón registrados durante su periodo como jefe policial. “Cero. Nunca”, respondió Jonathan al referirse a incidentes de ese tipo en la localidad.

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Sin embargo, mencionó que sí ocurrió un incidente relacionado con un tiburón, aunque bajo circunstancias diferentes.

Según explicó, una persona que se encontraba pescando tiburones capturó uno y, mientras el animal era arrastrado hacia la orilla, terminó deslizándose con una ola y mordió accidentalmente la pierna del pescador.

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Jonathan añadió que Martha’s Vineyard ha registrado pocos encuentros de este tipo, aunque señaló que Cape Cod, ubicado al otro lado de la bahía, ha tenido algunos incidentes relacionados con tiburones.

Jonathan aseguró que han existido pocos encuentros con tiburones. (CBS News)

El jefe de policía también habló sobre la influencia que Tiburón tuvo en la popularidad de Martha’s Vineyard como destino turístico. Explicó que la población de la zona ha aumentado con respecto a la década de 1970 y que actualmente existe una mayor presencia de residentes permanentes.

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Durante el 50 aniversario de la película, celebrado en 2025, Jonathan indicó que hubo un incremento importante de visitantes que llegaron a la isla para conmemorar la producción y conocer las locaciones donde se filmó.

De hecho, Steven Searle reflexionó sobre el impacto que la película mantiene décadas después de su estreno.

“Quién habría pensado que 50 años después seguiría siendo relevante. Mirar a la gente que está aquí y a todos los que siguen llegando, todo el seguimiento que tiene, es bastante gratificante. Fue una buena experiencia y tuvimos suerte de formar parte de ella”, comentó.

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'Tiburón' se estrenó en 1975 y se ha mantenido como una de las películas más recordadas del cine.

Tiburón fue protagonizada por Roy Scheider como el jefe de policía Martin Brody, Richard Dreyfuss como el biólogo marino Matt Hooper y Robert Shaw como Quint, un cazador profesional de tiburones.

La producción se convirtió en una de las películas más importantes de la historia del cine comercial. Durante un periodo fue la película con mayor recaudación de todos los tiempos, hasta que Star Wars superó esa marca dos años después.

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Tiburón recibió tres nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película, y obtuvo tres premios de la Academia por Mejor Edición, Mejor Banda Sonora Original para John Williams y Mejor Sonido. La cinta también generó tres secuelas posteriores.