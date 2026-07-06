El Octágono: por qué Egipto invirtió USD 10.000 millones en la mayor base militar del mundo en plena crisis económica

Egipto acaba de inaugurar El Octágono, un complejo militar de 92 kilómetros cuadrados —una superficie equivalente a casi la mitad de la Ciudad de Buenos Aires— que demandó más de una década de obras y una inversión estimada en USD 10.000 millones. Se trata, según sus propios impulsores, del mayor centro de defensa del mundo. Pero lo que más llamó la atención de los analistas no fue solo su escala, sino el momento elegido para mostrarlo: en medio de una crisis económica que golpea con fuerza al país.

En Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont sostuvo que el proyecto excede lo arquitectónico y funciona como una señal política, tanto hacia adentro como hacia el resto de la región.

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Una demostración de poder

“Cuando digo megacomplejo, lo digo en serio”, planteó Serbin Pont al describir la magnitud de la obra. El Octágono está formado por ocho edificios principales distribuidos en forma casi circular, más dos estructuras centrales reservadas para la conducción política y estratégica del país. “Los dos centrales son la parte de decisión política. El resto pertenece a los diferentes componentes de las Fuerzas Armadas”, precisó.

La inauguración de El Octágono ocurrió en plena crisis económica de Egipto, mientras el país mantiene un programa de asistencia con el FMI (Infobae en Vivo)

El objetivo, según el especialista, fue reunir en un mismo predio la totalidad del mando militar egipcio y erigir así “el centro de defensa más grande del mundo”. No pasó inadvertido, además, que la inauguración se produjera el mismo fin de semana en que Estados Unidos celebraba el 4 de julio, un detalle que Serbin Pont consideró cargado de simbolismo.

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Una inversión que contrasta con la crisis

El dato que más interpela, sin embargo, es el contexto en el que se decidió mostrar la obra al mundo. Egipto atraviesa un programa de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional y sufre una merma severa en los ingresos que genera el Canal de Suez, una de sus principales fuentes de divisas.

Desde fines de 2023, los ataques de los rebeldes hutíes contra buques comerciales en el Mar Rojo redujeron en torno al 60% el tránsito por esa vía, golpeando directamente las cuentas públicas egipcias.

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El Octágono fue presentado como el mayor centro de defensa del mundo y concentra el mando militar egipcio en un solo predio (Infobae en Vivo)

La comparación que trazó Serbin Pont fue elocuente: “El equivalente de lo que se ha gastado en este megacomplejo también lo han perdido en esta reducción del tráfico”. Y remató: “Lo inauguran este fin de semana. El timing es impresionante”.

El Nilo, el otro frente estratégico

La crisis del Suez no es el único frente abierto para la política exterior egipcia. El otro gran desafío, señaló el analista, es la disputa con Etiopía por el control de las aguas del Nilo.

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“El río Nilo abastece más del 85% del agua que requiere Egipto, y Egipto es 93% desierto”, explicó Serbin Pont para dimensionar por qué ese recurso es, en sus palabras, “vital” para la supervivencia del país.

La caída de los ingresos del Canal de Suez agravó la situación de Egipto después de que los ataques hutíes redujeron cerca del 60% del tránsito por el Mar Rojo (AP Foto/Amr Nabil, archivo)

La puesta en marcha de la Gran Presa del Renacimiento Etíope —la mayor central hidroeléctrica de África— profundizó la tensión entre ambos países. Como respuesta, Egipto reforzó su cooperación militar con Somalia, rival regional de Etiopía, a través de acuerdos de defensa y provisión de armamento. “Los egipcios están muy enojados”, resumió el analista, y recordó que esa escalada llevó incluso a que Donald Trump reclamara públicamente una negociación para evitar un conflicto militar entre ambos países.

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Un ejército pragmático y diversificado

Serbin Pont también se detuvo en la política de compras militares de Egipto, que opera una flota heterogénea: aviones F-16 estadounidenses, Rafale franceses, MiG rusos y, desde el año pasado, cazas J-10 chinos.

Para el analista, esa combinación responde a una estrategia deliberada de diversificación de proveedores. Cuando Estados Unidos restringió la venta de determinado armamento para los F-16, Egipto no modificó sus planes de modernización: simplemente giró hacia Beijing. “Dijeron: ‘Bueno, bárbaro’. Llamaron a China, compraron fierro chino y listo”, ilustró, en referencia al pragmatismo con el que —a su juicio— El Cairo maneja su agenda de defensa.

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La estrategia de defensa de Egipto combina aviones F-16, Rafale, MiG y cazas J-10 chinos para diversificar proveedores militares (Europa Press)

Consultado sobre la imagen de Egipto como un país históricamente atravesado por la violencia, Serbin Pont recordó una historia reciente marcada por conflictos regionales, golpes de Estado y episodios de fuerte inestabilidad política.

Para Serbin Pont, todos estos elementos —la crisis del Suez, la pelea por el Nilo, el rearme diversificado— confluyen en la lectura de El Octágono. “Egipto es una suerte de power hub militar en la región", sostuvo. Y cerró con una definición que resume su análisis: “Muy pragmáticos, muy diversificados, complicados con el agua... pero mirá lo que es ese edificio. Es increíble ese complejo”.

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