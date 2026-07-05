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“La maldición del gato”: la teoría que resurgió tras la eliminación de Brasil en el Mundial a manos de Noruega

La Canarinha cayó en octavos de final y el recuerdo del felino que se llevó todas las miradas en Qatar 2022 se hizo presente

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gato conferencia de Brasil mundial qatar 2022
"La maldición del gato" se volvió a reflotar tras la eliminación de Brasil (AFP)
Noruega derrotó a Brasil por 2 a 1 en los octavos de final del Mundial 2026 en Nueva York, con un doblete de Erling Haaland, que selló una nueva caída del pentacampeón y reactivó una teoría que circula entre los hinchas: la llamada “maldición del gato”. Además, se sumó la “maldición de la Fórmula 1”.

El partido, disputado este domingo, se desarrolló con los nórdicos como dueños de la pelota y Brasil replegado a la espera del contragolpe. En el primer tiempo, el árbitro Ismail Elfath cobró un penal a favor de la Verdeamarela tras la intervención del VAR, pero el arquero Örjan Nyland le atajó el disparo a Bruno Guimarães. En el complemento, Haaland abrió el marcador de cabeza a los 79 minutos y amplió la ventaja con un remate rasante desde fuera del área a los 89. Neymar, que ingresó a los 67 minutos, descontó de penal en tiempo de adición tras un codazo de Leo Ostigaard a Casemiro, aunque el resultado no se movió. Noruega avanzó a cuartos de final por primera vez en su historia, donde enfrentará al ganador del cruce entre México e Inglaterra.

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La derrota encendió de inmediato las redes sociales con el recuerdo de “Hexa”, el gato que dio origen a la teoría de la maldición. El 7 de diciembre de 2022, durante una conferencia de prensa en Qatar previa al partido ante Croacia, el felino —presuntamente un callejero que había entrado al estadio— se subió tranquilamente al escritorio donde Vinícius Júnior atendía a los medios. Vinicius Rodrigues, jefe de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), lo retiró de la mesa de manera brusca, tomándolo del cuero y arrojándolo al piso. El gesto sorprendió a los periodistas presentes, en especial porque en Qatar los gatos son considerados animales sagrados en la religión islámica, al ser los favoritos del Profeta Mahoma, y cualquier acto de maltrato hacia ellos se considera un pecado.

gato conferencia de Brasil mundial qatar 2022
Hexa, el gato que desató la superstición (AFP)

Tras eso, Brasil quedó eliminado en cuartos de final ante Croacia por penales. Para intentar desactivar la polémica y el peso simbólico del episodio, la CBF decidió adoptar al felino. Los propios jugadores le pusieron nombre: Hexa, en alusión al hexacampeonato que la selección persigue desde hace años. La medida no evitó que el organismo recibiera una denuncia por maltrato animal del Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil, que exigió un pago de 200.000 dólares bajo el argumento de que el ejemplar no había sido tratado de manera digna. Tras el Mundial, la CBF no volvió a pronunciarse sobre el caso.

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Ahora, tras la caída ante los nórdicos, la historia de Hexa volvió a circular de forma masiva en redes sociales, con hinchas que atribuyen al episodio del gato el inicio de una racha negra que la selección no logra revertir. Incluyó, por caso, el paso oscilante en las Eliminatorias, y la caída en los cuartos de final de la Copa América 2024 ante Uruguay.

La otra superstición tiene raíces en el automovilismo. Este domingo, por primera vez en 28 años, Brasil disputó un partido mundialista el mismo día en que la Fórmula 1 celebró un Gran Premio. La coincidencia remitió directamente al 12 de julio de 1998, cuando la Verdeamarela perdió la final del Mundial ante Francia por 3-0 mientras Michael Schumacher ganaba el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. El partido de este domingo se jugó, además, en la misma fecha del calendario de la Fórmula 1 —la novena carrera, también en Silverstone—, una coincidencia que los medios brasileños Lance! y GE habían señalado antes del encuentro. La reestructuración del calendario mundialista, provocada por los conflictos en Oriente Medio que involucran a Estados Unidos, Irán e Israel, recreó la superposición de fechas de manera fortuita.

El balance histórico de esa coincidencia no era del todo adverso para la Verdeamarela. Desde la fundación de la Fórmula 1 en 1950, Brasil y una carrera del campeonato coincidieron en siete ocasiones, con un saldo de cinco victorias y dos derrotas para el equipo de fútbol. Entre los triunfos figuran la final de 1962 ante Checoslovaquia y el título de 1970 frente a Italia. La última vez que se dio la superposición, no obstante, Brasil cayó ante Noruega por 2-1 en la fase de grupos de ese mismo Mundial 1998, días antes de la derrota en la final.

La estadística frente a los nórdicos ya era un antecedente que pesaba antes del pitazo inicial: Brasil nunca había podido ganarle a Noruega a lo largo de toda su historia, con un registro de dos derrotas y dos empates. El resultado de este domingo confirmó esa tendencia y extendió la sequía del equipo de Carlo Ancelotti en instancias de eliminación directa de Copas del Mundo. Desde 2014, Brasil no supera los cuartos de final: cayó ante Bélgica en 2018, fue eliminado por Croacia en Qatar 2022 y ahora quedó afuera en octavos en 2026.

El ciclo de fracasos se extiende también a los torneos continentales. El último título oficial de la Verdeamarela data del 7 de julio de 2019, cuando se impuso a Perú por 3-1 en la final de la Copa América disputada en su propio territorio. Desde entonces, perdió la final de la Copa América 2021 ante Argentina por 1-0 con gol de Ángel Di María, y cayó en cuartos de la Copa América 2024 ante Uruguay por penales tras el 0-0 en el tiempo reglamentario.

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