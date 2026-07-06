Carlo Ancelotti dio la cara tras la eliminación de Brasil: qué pasará con su futuro y por qué Vinícius no pateó el primer penal

🇧🇷 Ancelotti revela a ordem dos cobradores de pênalti da Seleção e diz que Bruno Guimarães era o melhor em campo para bater.



Neymar > Igor Thiago > Raphinha > Bruno Guimarães > Martinelli



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Carlo Ancelotti salió a hablar ante los medios tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. El técnico italiano respondió sobre su futuro al frente de la Selección Brasileña, explicó los criterios detrás de la elección del pateador del penal fallado y reconoció el golpe anímico que dejó la derrota ante Noruega.

La Verdeamarela cayó 2-1 ante los nórdicos en el New York New Jersey Stadium con dos goles de Erling Haaland y quedó fuera de la Copa del Mundo antes de los cuartos de final. Fue una noche difícil para el fútbol brasileño, y Ancelotti tuvo que presentarse frente a los micrófonos a dar explicaciones.

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El técnico no esquivó ninguna pregunta. Reconoció la tristeza del vestuario, habló de lo que viene para la selección y dejó en claro que su intención es seguir en el cargo. “Ahora hay que manejar la tristeza. Y después, sí, mañana empezaremos a pensar en cuál puede ser el futuro de esta Selección”, dijo Ancelotti en conferencia de prensa.

Sobre su continuidad al frente del equipo, el entrenador fue directo: “Yo puedo decir lo que vamos a hacer nosotros, que es seguir trabajando para esta selección, intentando mejorar, intentando buscar nuevas ideas. Es lo mismo que hemos hecho este año”. No anunció su salida ni abrió la puerta a especulaciones. El italiano tiene contrato hasta que finalice el proceso mundialista de 2030 y su intención sería cumplir lo estipulado en el mismo.

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Ancelotti confirmó su intención de continuar al frente de Brasil, reconoció la tristeza del vestuario y señaló la necesidad de incorporar jugadores jóvenes al mediocampo (REUTERS/John Sibley)

Ancelotti también fue autocrítico con el rendimiento del equipo a lo largo del torneo. “No hemos jugado una copa mundial espectacular, pero sí lo hemos hecho bien e incluso en algún momento del partido hoy nos merecimos llevarnos la victoria”, sostuvo. Reconoció que, pese a las oportunidades generadas, el partido terminó inclinándose hacia el lado noruego y que el equipo no pudo revertirlo.

Uno de los temas que más expectativa generó en la conferencia fue la explicación de por qué Bruno Guimarães fue el encargado de patear el penal en el primer tiempo, el que terminó atajando el arquero Örjan Nyland. El técnico detalló el criterio con el que tomó esa decisión: “Hicimos una estadística de un año de los jugadores rivales y también de los nuestros. El mejor en la selección era Raphinha. El mejor para tirar el penal era Neymar, después Igor Tiago, después Raphinha y después de Raphinha, Bruno Guimarães. Y después de Bruno Guimarães estaba Martinelli. Elegimos a Bruno Guimarães porque pensábamos que era el mejor en el campo".

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La explicación dejó en claro que Neymar, quien ingresó recién en el minuto 67 del complemento, no estaba disponible en ese momento del partido para ejecutar la pena máxima. El astro brasileño terminó convirtiendo el descuento de penal en el tiempo de adición, tras un codazo de Leo Ostigaard sobre Casemiro, pero ya fue tarde.

Ancelotti también se refirió a la decisión táctica de no presionar alto a Noruega. Explicó que el estilo de juego de los nórdicos hacía muy riesgosa esa alternativa: “Era mucho más complicado presionar alto, porque Noruega metía a muchos jugadores atrás, bajaba mucho el guardameta, entonces presionar muy arriba era un riesgo por la velocidad de Haaland en el uno contra uno”. Esa lectura del partido explica por qué Brasil optó por un esquema replegado que apostó al contragolpe durante gran parte del encuentro.

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Bruno Guimarães fue elegido para patear el penal según una estadística de un año, Neymar encabezaba la lista pero no estaba en el campo en ese momento del partido (REUTERS/Mike Segar)

Sobre los cambios realizados durante el partido, el técnico explicó el rol que tuvo Endrick tras su ingreso: “Entró para dar más profundidad. Tuvo la oportunidad después, uno o dos minutos, y luego, para meter más calidad en el último tercio, metimos a Neymar y pusimos en la derecha a Endrick“. También justificó la salida de Bruno Guimarães: “Cambié a Bruno porque estaba cansado, para meter piernas frescas en el mediocampo".

Con la vista puesta en el proceso, Ancelotti señaló una de las áreas que considera prioritarias para el futuro de la selección: “Obviamente, tenemos que pensarlo. En el centro del campo creo que tienen que salir jugadores de nivel, jóvenes, pero tenemos jóvenes en el fútbol brasileño que pueden estar en la Selección en el futuro”. También describió el estado actual del plantel como un grupo con una base sólida: “Ya tiene un grupo bastante sólido de jóvenes, de otros ya más veteranos que pueden continuar en la Selección, y de nuevos jugadores que pueden entrar”.

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El entrenador cerró su intervención con una valoración personal de su experiencia en el cargo, a pesar del resultado: “Es una experiencia, en lo que a mí respecta, decepcionante por el resultado, obviamente, porque estamos muy tristes, pero una experiencia que ha sido bonita, hemos creado un buen grupo”. Y agregó: “El esfuerzo de hoy no merecía perder, pero tenemos que evaluar también al rival que tiene y tenía jugadores muy buenos que marcaron la diferencia”.

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

Noruega, que avanzó a los cuartos de final por primera vez en su historia, esperará al ganador del cruce entre México e Inglaterra. Ese partido se jugará en Miami el sábado 11 de julio a las 18:00 (hora argentina). Brasil, en tanto, suma una nueva eliminación anticipada y deja el Mundial 2026 con más preguntas que respuestas sobre el rumbo del equipo.

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