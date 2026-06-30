América Latina

El presidente Arévalo defendió el fortalecimiento del Ejército en el Día del Ejército de Guatemala

En la conmemoración del 155 aniversario de la Revolución de 1871, el mandatario vinculó la modernización castrense con la protección del país, alianzas con socios externos, obras públicas y una mayor presencia regional

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Vista frontal de tres hombres uniformados con medallas y un hombre de traje, de pie bajo un toldo azul. En primer plano, personas con uniforme camuflado
Autoridades militares y un líder civil encabezan un evento desde una plataforma, con militares en uniforme de camuflaje en primer plano. (Ejército de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo encabezó este martes la conmemoración del 155 aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871 y el Día del Ejército de Guatemala, una ceremonia en la que defendió el fortalecimiento de las fuerzas armadas y vinculó esa política con seguridad nacional, cooperación internacional, obras de infraestructura y una mayor proyección regional.

Durante el acto, realizado frente al Ministerio de la Defensa Nacional y acompañado por el desfile militar que recorrió la capital, el mandatario sostuvo que el país cuenta con un ejército “más profesional, moderno, democrático y al servicio de Guatemala, en todo el territorio, todo el tiempo”.

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En su discurso, Arévalo también afirmó que “el 100% de sus integrantes están plenamente capacitados en materia de derechos humanos” y que ocho dependencias militares obtuvieron recientemente certificaciones de procesos bajo la norma ISO 9001:2015.

Presentó esos avances como parte de una transformación iniciada en 2024 bajo instrucciones al ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz.

El acto oficial reunió a autoridades civiles y militares en la sede del ministerio, mientras la parada castrense avanzaba hasta la Tribuna Militar en el Campo de Marte para rendir saludo al presidente y al titular de Defensa.

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La concentración de las tropas había comenzado desde las 06:30 frente al monumento a Juan Pablo II, y el desfile salió a las 08:00 desde el final de la avenida Las Américas, en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala.

Soldados con uniformes de camuflaje, boinas negras y rostros pintados de verde y negro marchan en una calle, uno sostiene una bandera de Cobras
Un grupo de soldados de infantería con uniformes de camuflaje y rostros pintados de verde y negro participa en una parada militar mientras desfilan llevando una bandera de la compañía Cobras. (Ejército de Guatemala)

El Gobierno presentó la modernización militar como parte de su estrategia de seguridad

Arévalo definió a las fuerzas armadas como una institución que “se fortalece para servir mejor a la democracia, sostener la seguridad nacional y construir activamente al desarrollo del país”. También aseguró que Guatemala dejó de ser “únicamente un país receptor de cooperación” para convertirse en un socio estratégico de otros países de la región y de otros continentes.

Entre los hitos que destacó figura el levantamiento de un embargo para la compra de armamento que, según dijo, estuvo vigente por más de 47 años. El presidente señaló que esa decisión, atribuida a la confianza de Estados Unidos en el ejército guatemalteco, abrió una nueva etapa para la institución.

El mandatario añadió que hubo avances en la adquisición y fortalecimiento de capacidades aéreas, marítimas y terrestres. Como ejemplo, mencionó el aumento de la participación guatemalteca en la misión en Haití, que pasó de 150 a 300 soldados.

Arévalo sostuvo además que el fortalecimiento militar no se limita a la defensa. Según dijo, el ejército también participa en proyectos de infraestructura crítica vinculados con puertos, rutas logísticas, interconexión de áreas rurales y apoyo técnico y operativo a obras que acercan al Estado a las comunidades.

Grupo de soldados con uniformes camuflados, rostros pintados, boinas rojas y rifles, marchando. Un soldado lleva bandera burgundy con texto
Soldados con uniformes de camuflaje, pintura facial y boinas rojas desfilan por una calle, con uno de ellos portando el estandarte de la Primera Compañía del Batallón FF. EE. Kaibil. (Ejército de Guatemala)

Defensa detalló decomisos, erradicaciones y operaciones conjuntas

En la misma ceremonia, el ministro Henry Sáenz presentó un balance de resultados que atribuyó a una estrategia iniciada el 14 de enero de 2024 para fortalecer la defensa nacional, recuperar capacidades operativas y dignificar al personal militar.

Según el ministro, el ejército contribuyó a la incautación de más de 34 mil kilos de cocaína, a la erradicación de más de 14 millones de matas de coca y de casi nueve millones de arbustos de hoja de marihuana. Todo ello, dijo, tiene un valor superior a nueve mil millones de quetzales.

Sáenz agregó que también hubo apoyo en la inhabilitación de 16 pistas de aterrizaje, la localización y destrucción de siete laboratorios clandestinos, la captura y entrega de 92 personas requeridas con órdenes de extradición y el decomiso de más de seis mil armas de fuego de distintos calibres.

Grandes formaciones de militares con uniformes variados y banderas desfilan en una plaza asfaltada, junto a vehículos y un escudo en el césped
Diversas formaciones militares y policiales participan en un desfile cívico-militar en Plaza M del Campus, con banderas y vehículos estratégicamente ubicados. (Ejército de Guatemala)

El desfile recorrió la capital con unidades terrestres y prácticas aéreas

La conmemoración incluyó el tradicional desfile militar anual por el Día del Ejército, que avanzó desde el monumento a Juan Pablo II, pasó por la Plaza del Obelisco, recorrió la avenida Reforma y llegó al Ministerio de la Defensa Nacional.

Durante el trayecto, las distintas unidades y especialidades de las fuerzas armadas desfilaron por ese sector de la capital. También se realizaron prácticas aéreas visibles para la ciudadanía.

Sáenz afirmó que el ejército albergó a más de mil soldados de países de Centroamérica y el Caribe en el ejercicio Centam Guardian, y destacó como otro hito la participación de la fuerza naval guatemalteca en Martinica. Presentó ambos hechos como señales de una mayor interoperabilidad y de una presencia internacional más activa.

En el tramo final de su mensaje, el ministro mencionó medidas internas orientadas a la dignificación del personal: modernización del Centro Médico Militar, fortalecimiento de la capellanía, ausencia de crisis de combustible, reducción en los tiempos de entrega de uniformes y mejora de instalaciones en reservas militares, apostaderos navales, capitanías de puerto y otras unidades. También anunció la próxima inauguración de una brigada modelo en Petén: la Brigada Especial de Operaciones de Selva.

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