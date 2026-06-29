La novia de Oliver Tree le dedica un emotivo mensaje el día que habría cumplido 33 años

Fiona Chernavskaya rinde homenaje a Oliver Tree en la fecha de su cumpleaños. (Instagram)

Fiona Chernavskaya, pareja de Oliver Tree, compartió un homenaje en redes sociales con motivo del que habría sido el cumpleaños número 33 del artista, dos semanas después de su fallecimiento en un accidente de helicóptero ocurrido en Brasil.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Chernavskaya publicó una serie de fotografías y videos en los que aparece junto al cantante durante distintas etapas de su relación.

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Entre el material difundido se incluyen imágenes de Oliver Tree sobre el escenario, momentos durante pruebas de sonido y escenas captadas detrás del escenario antes de sus presentaciones.

La publicación concluyó con un collage de fotografías personales de ambos acompañado del mensaje: “33 como Jesús”, en referencia a la edad que el músico habría cumplido este año.

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Fiona Chernavskaya celebró el cumpleaños de Oliver Tree con una historia de Instagram. (Instagram)

El homenaje fue compartido poco más de dos semanas después del fallecimiento del artista, ocurrido el pasado 14 de junio en un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, Brasil.

Tras la muerte del cantante, Fiona Chernavskaya también había emitido un mensaje público para responder a las versiones que comenzaron a circular sobre la vida sentimental de Oliver Tree.

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En esa ocasión pidió que cesaran los comentarios relacionados con las “otras mujeres con las que Oliver podría haber estado saliendo” y solicitó respeto hacia ella y hacia la memoria del cantante.

“En este momento estoy de luto por mi pareja y mejor amigo, todo lo demás es irrelevante. Por favor, tengan un poco de respeto”, expresó.

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Fiona Chernavskaya pidió que pararan los comentarios de una supuesta infidelidad de Oliver Tree. (Instagram)

Además, en otra publicación de Instagram, realizó un homenaje al artista y se despidió de él con un mensaje.

“Para mi mejor amigo. Viajamos a 43 países, y a los 7 continentes juntos. La magia, la inspiración y la alegría que trajiste a mi vida y a los demás, nunca serán olvidadas ni reemplazadas. Siempre me dirías cuando discutíamos, si las cosas no funcionan en esta vida, me encontrarás en la próxima”, dijo.

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Oliver Tree falleció el 14 de junio junto con otras cinco personas cuando dos helicópteros colisionaron mientras sobrevolaban un patio destinado al resguardo de vehículos eléctricos en Río de Janeiro.

De acuerdo con la información difundida tras el accidente, ambas aeronaves se incendiaron después del impacto y posteriormente cayeron a tierra. Ninguno de los ocupantes sobrevivió.

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Oliver Tree fue una de las seis víctimas mortales del incidente en Brasil. (Instagram/@olivertree)

Además del músico, en el accidente murieron el productor argentino Lucas Vignale, el creador de contenido conocido como Gaspi, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar las causas de la colisión. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial qué originó el accidente ni se han dado a conocer conclusiones preliminares sobre el caso.

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Asimismo, CNN Brasil informó que al menos 20 vehículos se incendiaron después de que las aeronaves cayeron sobre un patio de autos eléctricos en la avenida de las Américas, en Recreio dos Bandeirantes.

Con información preliminar del Cuerpo de Bomberos, se dio a conocer que los helicópteros habrían colisionado en el aire antes de caer.

Las autoridades confirmaron que las aeronaves colisionaron en el aire. (Instagram/@olivertree)

Cabe destacar que Oliver Tree desarrolló una carrera como cantante, compositor y productor musical, además de destacar por la construcción de un personaje escénico caracterizado por una estética distintiva y la combinación de géneros como pop, rock alternativo y música electrónica.

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Su presencia en redes sociales también formó parte de su identidad artística, donde compartía contenido relacionado con su música, presentaciones y proyectos creativos. Esta actividad contribuyó a ampliar su alcance entre públicos de distintas regiones.