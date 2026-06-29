La filosofía de John Cena: por qué pensar en la muerte cambió su forma de vivir, actuar y despedirse de la WWE

John Cena explicó en el podcast Wild Card con Rachel Martin que la “ignorancia valiente” guía su trayectoria y lo impulsa a asumir riesgos

La ignorancia valiente es una de las ideas con las que John Cena explicó su trayectoria en una entrevista con el podcast Wild Card conducido por Rachel Martin, donde también habló de su retiro de la WWE, de su nueva película Hermanito y de por qué pensar a menudo en la muerte le ayuda a valorar el presente.

Cena dijo que usa esa expresión para describir una mezcla de curiosidad y desconocimiento que lo empuja a asumir riesgos y aprender por experiencia propia; que no siente su salida de la WWE como un vacío, sino como gratitud por 23 años de carrera; y que en Hollywood, en Estados Unidos, no controla las oportunidades, porque espera “a que suene el teléfono”, como cualquier otro actor.

PUBLICIDAD

Cuando Rachel Martin le preguntó si esa disposición al riesgo marcó su infancia, Cena respondió con una definición personal: “Estuve usando mucho el término ‘ignorancia valiente’. Ya sabes, un poco de curiosidad, claro, pero creo que la ignorancia valiente de no saber lo suficiente me ha llevado a muchas experiencias”.

John Cena sostuvo que prefiere aprender sus límites por experiencia propia antes que aceptar límites impuestos por otros (REUTERS/Kylie Cooper)

Amplió esa idea con una explicación sobre sus propios límites. “Comprobé que para mí es mucho más eficaz aprender mis límites que que me los digan. Y esa ignorancia valiente, esa ignorancia feliz de ni siquiera tener la conversación sobre los límites, te permite encontrarlos en tiempo real”.

PUBLICIDAD

Cómo fue su formación familiar y escolar

El actor y exluchador situó parte de esa energía en su crianza dentro de una familia con 5 hermanos varones. “Creo que la estrategia de mis padres era algo así como: solo asegúrense de que sigan vivos”, dijo, antes de agradecerles que no lo protegieran en exceso porque eso les permitió aprender lecciones por sí mismos.

Cena también vinculó esa formación con la imaginación y el esfuerzo. “Mis padres nos enseñaron a amar la imaginación. Siempre fue bienvenida”, contó, y añadió que en su casa nunca faltó esfuerzo, con una madre cuya ética de trabajo dijo admirar y un padre al que, a veces, se podía considerar un “adicto al trabajo”.

PUBLICIDAD

El actor y exluchador vinculó su formación familiar con la imaginación y el esfuerzo en una casa donde creció con cinco hermanos varones (Captura de pantalla)

En ese recorrido apareció Cushing Academy en Ashburnham, Massachusetts, el internado al que entró con 15 o 16 años tras mejorar sus notas y su rendimiento deportivo. “Yo era un estudiante de C y D”, recordó, hasta que el decano de estudiantes del centro le dijo que lo aceptarían si pasaba a A y B y se convertía en atleta titular en 2 deportes.

Cena contó que cumplió ese objetivo en su segundo año y resumió esa etapa con una idea. “Solo necesitaba la tutoría adecuada, supongo”.

Qué hay detrás de su carrera en Hollywood

Al pasar a su nueva película, Cena habló de Hermanito, el filme que protagoniza junto a Erik André. Según contó, André le envió el proyecto, él leyó el guion en un día y respondió: “Me encantaría hacerlo”.

PUBLICIDAD

Sobre Hermanito, John Cena dijo que aceptó la película tras leer el guion que le envió Erik André y definió la actuación física como un lenguaje universal (Netflix)

Su idea del oficio apareció cuando Martin le preguntó por el uso del cuerpo en la actuación. “Para mí, disfrazarme es divertido”, dijo Cena.

También describió la actuación física como una forma de narrar que no necesita demasiadas palabras. “Poder ser un narrador físico como Chaplin o Jackie Chan o Keaton es genial. Es un lenguaje universal. La gente puede bajar el volumen y personas de todo el mundo pueden reírse contigo y de ti, y eso es divertido”.

PUBLICIDAD

Sobre el tono de Hermanito, rechazó la idea de imponer una lectura cerrada al público. “Como artista del entretenimiento, yo solo quiero entretener a la audiencia. Nunca quiero decirle a la audiencia cómo debe sentirse”, afirmó, antes de añadir que cada persona puede encontrar su propio sentido en una obra.

Cuando la conversación giró hacia Hollywood, John Cena marcó distancia con cualquier idea de control absoluto sobre su carrera. “No controlo las oportunidades que tengo en la actuación”, dijo.

PUBLICIDAD

Su salida de la WWE y la idea de gratitud

Al hablar de su retiro de la WWE, John Cena rechazó la idea de un vacío y dijo que siente gratitud por sus 23 años como luchador profesional (WWE)

Al hablar de su salida de la WWE, Martin mencionó sus 17 campeonatos mundiales y la posibilidad de que el retiro dejara un vacío. Cena rechazó esa premisa de entrada: “Ni una cosa ni la otra. Hablas en términos absolutos, como si tuviera que haber un vacío. No creo que eso sea cierto”.

El exluchador explicó que había tomado esa decisión desde muy temprano. “Dejé constancia de que cuando estuviera un paso más lento, me apartaría”, señaló, porque había visto a otros intérpretes llegar a una edad en la que su rendimiento ya no encajaba con el resto del espectáculo.

PUBLICIDAD

Su saldo de esa etapa fue de gratitud, no de pérdida. “En vez de un vacío porque ya no está, miro atrás y pienso: tuve 23 años como luchador profesional”, afirmó.

Cena añadió que no intenta sustituir ese capítulo con otro y que mantiene su vínculo con la empresa. “Sigo siendo miembro de la familia WWE e intento aportar sabiduría y transmitir trucos del oficio donde puedo ser útil”, dijo, antes de remarcar que el espectáculo existía antes de él y seguirá después.

PUBLICIDAD

Por qué pensar en la muerte le sirve para vivir el presente

John Cena explicó que pensar a menudo en la muerte y en la mortalidad le ayuda a valorar el presente, el matrimonio y cada día que sigue vivo (WWE)

Martin le preguntó si habían cambiado sus sentimientos sobre la muerte y “Sí. Voy a morir, y pienso en eso a menudo”, respondió Cena, que contrastó esa visión con la ligereza con la que hablaba del tema cuando era más joven.

Su enfoque actual, explicó, no nace de una pulsión sombría, sino de una aceptación práctica. “Ahora mi perspectiva ha cambiado: todos morimos. Todos vamos a morir, y eso me da gratitud hacia él ahora”, afirmó.

Esa forma de pensar también le sirve para entender el retiro y los días difíciles. “Si mi día se pone un poco áspero, estoy vivo”, dijo.

En ese tramo final de la entrevista, Cena dijo que hoy organiza su vida con otras prioridades, centradas en su matrimonio y en una idea menos rígida de sí mismo. Recordó una escena de su boda, cuando él y su esposa comían galletas con chispas de chocolate y miraban a sus invitados disfrutar, como una imagen de lo que ahora considera valioso.