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Katy Perry, Jessica Alba y más celebridades presenciaron el histórico pase de Canadá a octavos de final en el Mundial 2026

El cuadro canadiense avanzó por primera vez a esta fase tras vencer 1-0 a Sudáfrica

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Celebridades llenan el Los Angeles Stadium para el partido histórico de Canadá en el Mundial 2026
(REUTERS/AFP)

Jessica Alba, Danny Ramirez y una nutrida presencia de figuras del entretenimiento y el deporte ocuparon las tribunas del Los Angeles Stadium de Inglewood, California, el domingo, para presenciar el partido de la Ronda de 32 del Mundial FIFA 2026 entre Canadá y Sudáfrica, el primero de la fase de eliminación directa del torneo.

La actriz de 45 años fue una de las caras más reconocibles en las gradas. Las cámaras de transmisión de FOX la captaron junto a Ramirez, su novio y también actor, durante el encuentro.

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Celebridades llenan el Los Angeles Stadium para el partido histórico de Canadá en el Mundial 2026
Jessica Alba y Danny Ramirez siguieron el partido de Canadá y Sudáfrica desde las tribunas del Los Angeles Stadium de Inglewood, California (Captura de video)

El ex primer ministro Justin Trudeau y la cantante Katy Perry también estuvieron entre los presentes en el Los Angeles Stadium para alentar a los Reds.

Antes del inicio, el artista canadiense Simu Liu presentó el balón oficial adidas Trionda en el campo y luego posó junto al actor y futbolista mexicano Cristo Fernández, conocido por su papel en la serie Ted Lasso, con quien compartió el ambiente previo al pitazo inicial.

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Celebridades llenan el Los Angeles Stadium para el partido histórico de Canadá en el Mundial 2026
La cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau alentaron juntos a los Reds durante el partido de la Ronda de 32 del Mundial FIFA 2026 (Captura de video)

El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger, figura histórica del Manchester United y el Bayern Múnich, también estuvo presente en las gradas, aunque su asistencia despertó reacciones adversas entre algunos aficionados.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, siguió el partido acompañado por el presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani; el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe; y el presidente de la Asociación de Fútbol de Sudáfrica, Danny Jordaan, en un encuentro que fue el primero de una Ronda de 32 en la historia del torneo.

El actor canadiense Simu Liu presentó el balón oficial adidas Trionda momentos antes del inicio del partido. Luego se sumó a apoyar al equipo desde las gradas (REUTERS/Matthew Childs)
El actor canadiense Simu Liu presentó el balón oficial adidas Trionda momentos antes del inicio del partido. Luego se sumó a apoyar al equipo desde las gradas (REUTERS/Matthew Childs)

Canadá avanzó por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial tras vencer 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustaquio en tiempo de descuento.

El próximo rival del equipo canadiense será Marruecos o Países Bajos, en Houston, el 4 de julio.

Ryan Reynolds fue uno de los seguidores más constantes de la selección canadiense a lo largo del Mundial FIFA 2026 (REUTERS/Claudia Greco)
Ryan Reynolds fue uno de los seguidores más constantes de la selección canadiense a lo largo del Mundial FIFA 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

A lo largo del torneo, el apoyo de figuras canadienses a su selección se convirtió en una constante. Ryan Reynolds, estrella de Deadpool y copropietario del club Wrexham, fue uno de los seguidores más activos de los Reds.

El astro del hockey Connor McDavid, el comediante Mike Myers, la cantautora Alanis Morissette y el cantante Michael Bublé también alentaron al equipo.

La cantautora Alanis Morissette se sumó al apoyo de las figuras canadienses a su selección durante el Mundial FIFA 2026 (REUTERS/Claudia Greco)
La cantautora Alanis Morissette se sumó al apoyo de las figuras canadienses a su selección durante el Mundial FIFA 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

Otras celebridades vistas en el Mundial 2026

El partido de Canadá y Sudáfrica no fue el único encuentro del torneo con presencia de figuras del espectáculo.

El jueves 25 de junio, el partido del Grupo D entre Estados Unidos y Turquía —que terminó con victoria turca por 3-2 en tiempo de descuento— también convocó a un amplio desfile de celebridades en el mismo estadio de Inglewood.

Brad Pitt y Edward Norton, co-protagonistas de la película El club de la pelea, se sentaron juntos en las gradas y compartieron cervezas mientras seguían el encuentro. Pitt vistió una camiseta de Team USA con sombrero de ala ancha.

Brad Pitt y Edward Norton, co-protagonistas de "El club de la pelea", compartieron las gradas del Los Angeles Stadium durante el partido entre Estados Unidos y Turquía del Grupo D del Mundial FIFA 2026 (Captura de video)
Brad Pitt y Edward Norton, co-protagonistas de "El club de la pelea", compartieron las gradas del Los Angeles Stadium durante el partido entre Estados Unidos y Turquía del Grupo D del Mundial FIFA 2026 (Captura de video)

Paris Hilton asistió junto a su esposo Carter Reum y sus dos hijos, Phoenix y London, todos con conjuntos coordinados de Adidas en los colores de la selección estadounidense.

Jessica Alba también estuvo en ese partido, acompañada de sus hijas Honor y Haven. Will Ferrell apoyó a la selección local con camiseta de Team USA, mientras que la actriz Malin Akerman, conocida por la serie Hunting Wives, lució merchandising oficial del torneo.

La pareja formada por Dave Franco y Alison Brie asistió junto al actor Christopher Mintz-Plasse. La actriz Joey King optó por vestir la camiseta de Turquía.

El comediante Keegan-Michael Key y la cantante Kelly Rowland, exintegrante de Destiny’s Child, también estuvieron en el estadio, al igual que el exintegrante de NSYNC Lance Bass.

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