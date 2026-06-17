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Kunal Nayyar contó por qué le pidieron tapar su torso en ‘The Big Bang Theory’: “Estos tipos no tienen cuerpos de gimnasio”

El actor que encarnó a Raj Koothrappali contó cómo una secuencia junto a Johnny Galecki terminó con una indicación inesperada

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The Big Bang Theory: Aarti Mann, actriz que interpretó a Priya Koothrappali
Chuck Lorre ordenó a Kunal Nayyar y Johnny Galecki volver a ponerse la camiseta durante una escena de la temporada 3 de "The Big Bang Theory" (CBS)

Chuck Lorre ordenó a los actores Kunal Nayyar y Johnny Galecki volver a ponerse la camiseta durante el rodaje de The Big Bang Theory, después de que ambos aparecieran con el torso desnudo en una escena de la temporada 3.

Nayyar, quien interpretó a Raj Koothrappali durante las 12 temporadas de la comedia, relató el episodio en una nueva edición del podcast oficial de la serie.

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El actor recordó que la escena correspondía al final del episodio “The Adhesive Duck Deficiency”, en el que su personaje y el de Galecki, Leonard Hofstadter, comían carne alrededor de una fogata.

“Al final del episodio, estamos alrededor del fuego”, relató Nayyar en el Official Big Bang Theory Podcast. “Y solo estamos devorando todo el brisket que había preparado la mamá del personaje de Simon Helberg, Howard”.

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En esa misma línea, añadió: “Originalmente, cuando filmamos esa escena, teníamos las camisetas quitadas, y Chuck grita ‘corte’ y entra”.

The Big Bang Theory
Nayyar contó en el podcast oficial de la serie que la indicación de Chuck Lorre surgió al filmar el final de "The Adhesive Duck Deficiency" (CBS)

Nayyar señaló que tanto él como Galecki se encontraban en buena forma física al momento de filmar la escena.

“Johnny acababa de terminar, o todavía estaba en medio de su obra de Broadway, The Little Dog Laughed“, indicó Nayyar. “Él seguía muy en forma”, continuó Nayyar, de 45 años. “Y yo estaba entrenando mucho en esa época”.

“Estaba en muy buena forma, porque todavía era joven y mi metabolismo funcionaba bien”, sostuvo.

Cuando Lorre gritó “corte”, según relató Kunal Nayyar: “Él dice: ‘Chicos, vuelvan a ponerse las camisetas, porque estos tipos no tienen cuerpos de gimnasio. Como que estos personajes no tienen cuerpos de gimnasio.’”

La serie, emitida por la cadena CBS, seguía a un grupo de científicos socialmente torpes, no a hombres con físicos atléticos, por lo que el actor interpretó las palabras de Chuck Lorre como un cumplido.

La escena que más le costó hacer a Sheldon en The Big Bang Theory
Chuck Lorre sostuvo que los personajes no debían tener cuerpos de gimnasio porque la serie seguía a científicos y no a hombres atléticos (CBS)

“Debo estar realmente en forma”, pensó Nayyar en ese momento. “En consecuencia, me he quitado la camiseta al menos 10 veces en el programa”. Y aseguró: “Nunca volvió a pasar”.

Kunal Nayyar también recordó que su personaje usaba chalecos de punto, a diferencia de su gusto personal por la moda.

Tras el final de la comedia, protagonizó la serie de Apple TV+ Suspicion (2022) y participó en películas como la franquicia Trolls y el filme de ciencia ficción Spaceman (2024), de Netflix, junto a Adam Sandler y Carey Mulligan.

El actor de “The Big Bang Theory” que padeció ansiedad

Simon Helberg, quien dio vida a Howard Wolowitz entre 2007 y 2019, afirmó que el éxito de The Big Bang Theory le provocó un estado de ansiedad durante “ocho o nueve años”.

En una entrevista reciente en el podcast Dinner’s On Me, conducido por Jesse Tyler Ferguson, Helberg, de 45 años, dijo: “Yo diría que estuve bastante paralizado por el miedo y la ansiedad durante los primeros ocho o nueve años”, según recogió la revista People.

Simon Helberg y Howard Wolowitz
Simon Helberg afirmó que el éxito de "The Big Bang Theory" le provocó ansiedad durante ocho o nueve años y dijo que ni la terapia ni la medicación le dieron resultado (REUTERS/Capturas de video)

Consultado sobre si el estrés provenía del peso del trabajo o de la pérdida del anonimato, Helberg respondió: “Sí, creo que todo contribuía a eso, pero yo funcionaba muy acelerado, muy nervioso, muy cargado de ansiedad”.

“Con el éxito llegó la presión y la expectativa de que todo fuera, en sus palabras, ‘como un paseo por el parque’. ‘Siempre sentí que iba a terminar derrumbándome’“, agregó el actor, quien señaló que probó terapia y medicación, sin buenos resultados.

Helberg está casado con su esposa, Jocelyn Towne, desde 2007, y la pareja tiene dos hijos, Adeline y Wilder.

El actor ya había hablado sobre su ansiedad en una entrevista de 2016 con ABC, en la que señaló que vivía “constantemente desbordado de ansiedad, miedo, entusiasmo y todo eso”.

Asimismo, recordó un consejo que recibió de Meryl Streep, con quien coincidió en la película Florence Foster Jenkins.

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En una escena en la que su personaje debía reír de forma histérica dentro de un ascensor, el actor contó a ABC que se sintió “aterrado”.

Según relató, Streep le aconsejó: “Trata de llorar”, una respuesta que el actor describió como graciosa pero frustrante.

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