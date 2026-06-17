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Corey Feldman revela su diagnostico tras ser hospitalizado de emergencia

La estrella de “The Goonies” y “The Lost Boys” pasó una noche en observación médica después de presentar complicaciones de salud

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Corey Feldman - Stand By Me
Corey Feldman agradece el apoyo de sus seguidores después de una emergencia médica. (Columbia Pictures/REUTERS)

El representante de Corey Feldman confirmó a USA TODAY que el artista fue dado de alta tras pasar una noche hospitalizado debido a una emergencia médica que experimentó durante un vuelo con destino a Los Ángeles.

Según el comunicado difundido por su equipo, el actor, de 54 años, se encuentra en recuperación luego de haber sido diagnosticado con un caso severo de intoxicación alimentaria.

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El famoso ya abandonó el hospital y continúa recuperándose mientras se prepara para sus próximos compromisos profesionales. Asimismo, el comunicado también indicó que el artista agradeció las muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas.

“Corey está mucho mejor y ya salió del hospital. Corey quiere agradecer a todos por el cariño y los buenos deseos. Ha visto muchos de los mensajes y realmente aprecia todo el apoyo”, señaló.

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Corey Feldman
Corey Feldman se encuentra recuperándose fuera del hospital tras una intoxicación alimentaria. (Instagram/Corey Feldman)

La emergencia médica ocurrió mientras Feldman regresaba a California después de participar en una gira conmemorativa por el 40 aniversario de la película Stand by Me.

El recorrido reunió a algunos de los integrantes del elenco original, entre ellos Jerry O’Connell y Wil Wheaton. Una de las actividades recientes de la gira tuvo lugar el 14 de junio en el Chicago Theatre, en la ciudad de Chicago.

De acuerdo con reportes difundidos en Estados Unidos, el actor fue atendido por paramédicos tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 15 de junio. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y permanecer bajo observación.

Horas después del incidente, Corey Feldman publicó un mensaje en la red social X en el que informó a sus seguidores sobre su estado de salud.

Corey Feldman confirmó que estaba en el hospital en una publicación de X.
Corey Feldman confirmó que estaba en el hospital en una publicación de X.

En la publicación agradeció las expresiones de preocupación y apoyo recibidas. También señaló que el episodio había sido “aterrador”, aunque manifestó confianza en su recuperación. “Todas las señales se ven bien por ahora”, escribió.

El actor indicó además que espera recuperarse plenamente antes del lanzamiento de su próximo sencillo musical, titulado “What Am I Here 4″, programado para el 22 de junio.

Además, tiene previsto realizar una serie de presentaciones en el sur de California los días 25 y 26 de julio, en el marco de las celebraciones por su cumpleaños.

Cabe recordar que Corey Feldman inició su carrera artística a finales de la década de 1970. Su primer papel acreditado fue en el programa televisivo America 2-Night en 1978.

Stand By Me - Corey Feldman
Corey Feldman inició su carrera a finales de la década de 1970. (Columbia Pictures)

Durante las décadas siguientes participó en diversas producciones cinematográficas que lo consolidaron como una de las figuras infantiles más reconocidas de Hollywood.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran las películas The Goonies (1985), Stand by Me (1986), The Lost Boys (1987), The ’Burbs (1989) y la franquicia Teenage Mutant Ninja Turtles.

También desarrolló una carrera musical paralela que comenzó con el lanzamiento del sencillo “Something in Your Eyes” en 1989, incluido en la banda sonora de la película Dream a Little Dream.

Corey Feldman
Además de su trayectoria como actor, Corey Feldman ha desarrollado una carrera musical. (Instagram/Corey Feldman)

A lo largo de los años, el actor publicó diversos proyectos musicales, entre ellos los temas “Ascension Millennium” y “Go 4 It!”, este último incluido en las listas de Billboard.

Además, lanzó producciones discográficas a través de su sello CiFi Records y continuó realizando presentaciones en vivo. En 2024 participó como artista invitado en una gira de la banda Limp Bizkit.

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