Un grupo de jóvenes rindió homenaje a Elvis en su ciudad natal y reavivó su leyenda

Adolescentes de entre siete y 17 años se subieron al escenario en Mississippi con trajes icónicos, peinados muy cuidados y mucho corazón para celebrar al rey del rock and roll - REUTERS

En Tupelo, Mississippi, ciudad natal de Elvis Presley, se registró una escena poco común durante un festival local: un grupo de jóvenes y adolescentes subió al escenario para rendir tributo al legendario músico estadounidense. Casi 50 años después de su muerte, el concurso juvenil del Festival de Elvis reunió a participantes de entre siete y 17 años que, con llamativos monos y el cabello fijado con laca negra, buscaron mantener viva la figura del “rey del rock and roll” ante nuevas generaciones.

Según reportó la agencia Associated Press (AP), el certamen reflejó la pasión y el esfuerzo de una nueva generación que dedica tiempo y energía a perfeccionar no solo la voz, sino también los gestos y el estilo característico del artista.

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Algunos de estos participantes lucieron trajes diseñados por la empresa B&K Enterprises Costume Co., autorizada para recrear atuendos originales de Elvis y proveer vestuario a producciones cinematográficas y televisivas sobre su figura. La búsqueda de autenticidad es central en estos jóvenes, quienes se definen como “artistas que rinden homenaje” y rechazan el término “imitadores”.

Uno de los concursantes destacados fue Tucker Gladden, de 17 años, originario de Madison, Mississippi. “No intentamos imitarlo. Queremos recrear la experiencia lo mejor posible para las personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de ver a Elvis en su vida”, afirmó en declaraciones recogidas por AP.

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Vocaciones forjadas entre canciones y admiración familiar

Participantes del certamen en Tupelo contaron que su apuesta va por recrear la experiencia del cantante con la mayor autenticidad posible (Foto AP/Sophie Bates)

La motivación de estos jóvenes por adentrarse en el universo del histórico cantante es diversa. Varios de ellos mencionaron la influencia de la película biográfica estrenada en 2022 como punto de partida en su admiración por el músico. Otros descubrieron su interés tras conocer un vínculo genealógico con la familia Presley, mientras algunos encontraron inspiración en la fe y la generosidad que caracterizaron al artista.

El testimonio de Ayden Maloy, de 16 años y oriundo de Logansport, Indiana, revela el valor personal que puede tener la música de Elvis. Según relató a la AP, empezó a actuar como tributo hace tres años después de atravesar una etapa difícil. “Me eché a llorar porque me sanó. Creo que Elvis es el sanador”, narró Maloy.

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El evento también incluyó la participación de Charles Session, de 15 años, de Morrilton, Arkansas, quien expresó el significado especial de actuar en el lugar donde nació Presley. “Es una sensación surrealista rendir homenaje a Elvis en su ciudad natal. Espero que nos esté mirando desde arriba y sonriendo a todos estos jóvenes artistas”, dijo el adolescente a AP.

Los tributos no se limitan al escenario: algunos concursantes practican diariamente en sus hogares y presentan sus números en residencias de ancianos y centros de vida asistida, acercando así el repertorio de Presley a públicos que aún recuerdan la época dorada del rock and roll.

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Un legado que se transforma y se transmite

Más allá del concurso en la ciudad natal del artista, varios participantes ensayan todos los días y presentan su repertorio en centros de vida asistida (Foto AP/Sophie Bates)

La competencia concluyó con la consagración de RJ Hursey, de 14 años y procedente de Bloomington, Illinois, como ganador del certamen. Heredó la pasión de su abuelo, dedica parte de cada día a perfeccionar sus interpretaciones. Cuando su salud le impide cantar, investiga sobre la vida y obra del músico. Su objetivo a largo plazo es protagonizar una nueva versión cinematográfica sobre Elvis Presley.

“La experiencia es conmovedora. Te hace sentir bien porque sabemos que murió pensando que sería olvidado, y nos alegra mucho que todavía esté entre nosotros”, expresó Hursey a la agencia de noticias.

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Durante su estancia en Tupelo, los artistas tributo visitaron el complejo que resguarda la casa natal de Elvis y la iglesia donde inició su contacto con la música gospel sureña. La jornada se transformó en una oportunidad para fortalecer el vínculo entre generaciones y reafirmar la vigencia del legado musical de Presley. Para los jóvenes artistas, subir al escenario en la ciudad que vio nacer al “rey” representa un acto de celebración y memoria que trasciende el tiempo.