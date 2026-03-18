James Hetfield de Metallica le pidió matrimonio a su novia bajo el agua y rodeado de tiburones ballena

James Hetfield anunció su compromiso con Adriana Gillett tras una sorprendente propuesta bajo el agua junto a tiburones ballena (Instagram/Adriana Gillett)

James Hetfield anunció su compromiso con Adriana Gillett tras una propuesta de matrimonio realizada bajo el agua durante un nado con tiburones ballena, en lo que la futura esposa calificó como la sorpresa más especial de su vida.

El vocalista y guitarrista de Metallica sostuvo bajo las aguas un cartel plastificado con la pregunta “¿Adriana Gillett, quieres casarte conmigo?”, a lo que Gillett respondió con un pulgar hacia arriba.

El músico de 62 años compartió la imagen en su cuenta de Instagram con la leyenda: “¡Dijo que sí!”.

Gillett, de 45 años, también publicó las fotografías en su propio perfil, incluyendo una imagen adicional junto a uno de los tiburones ballena presentes durante el encuentro.

“La MEJOR sorpresa de cumpleaños”, escribió la futura esposa. “Nadar con tiburones ballena en viernes 13 con la propuesta más única, especial y romántica que una Piscis podría imaginar. En un mar lleno de peces, nos encontramos el uno al otro. Gracias a Dios por unirnos”, añadió.

La emotiva propuesta matrimonial incluyó un cartel plastificado con el mensaje de compromiso durante un nado inolvidable en el mar (Instagram/Metallica)

La pareja, que comenzó su relación en 2023, hizo pública la noticia a través de las redes sociales sin ofrecer declaraciones adicionales en medios de comunicación sobre los detalles del compromiso.

Este será el segundo matrimonio para Hetfield, quien presentó los papeles de divorcio de su exesposa Francesca Tomasi en 2022, tras 25 años de unión.

La expareja tiene tres hijos en común: Cali, de 27 años; Castor, de 25; y Marcella, de 24. La separación fue presentada ante los tribunales por diferencias irreconciliables.

El músico ha sido históricamente abierto sobre las dificultades personales que atravesó durante su matrimonio anterior.

En una entrevista concedida en 2017 al medio del presentador Joe Rogan, Hetfield relató haber llegado a un punto crítico cuando su entonces esposa lo expulsó del hogar familiar a causa de sus problemas con el alcohol y su conducta.

La pareja empezó su relación en 2023 y dio a conocer su compromiso este año mediante las redes sociales (Instagram/Adriana Gillett)

“Perder a mi familia era lo que más me asustaba. Ese fue el fondo al que llegué: que mi familia se iba a ir por culpa de los comportamientos que yo traía de la carretera. Mi mujer me echó de casa y eso me aterró”, declaró el cantante en aquella conversación.

“Me dijo: ‘Ya no vas solo al terapeuta a hablar de esto. Tienes que ir a algún lugar y resolver todo esto’. Y eso fue lo que hice”, añadió.

Paralelamente al anuncio del compromiso, James Hetfield y el resto de Metallica se preparan para una extensa residencia en el Sphere de Las Vegas.

La banda confirmó 24 noches de actuaciones bajo el nombre Life Burns Faster, que se extenderán desde octubre de 2026 hasta marzo de 2027.

Según informó la agrupación en Instagram, la respuesta del público fue catalogada como récord, lo que derivó en la ampliación del número de fechas originalmente previstas.

Hetfield ha hablado públicamente sobre las dificultades personales y familiares que enfrentó durante su anterior matrimonio y su lucha con el alcohol (Instagram/Adriana Gillett)

El baterista Lars Ulrich se pronunció sobre el proyecto a través de la misma red social. “Esta residencia nos da otra oportunidad de reinventar cómo interactuamos con nuestros fans en un entorno en vivo. Estamos más que emocionados de compartir esto con el mundo”, afirmó Ulrich, quien además prometió que el grupo llevaría la experiencia “al siguiente nivel”.

La banda señaló que ninguna de las noches de la residencia repetirá el mismo repertorio, ofreciendo una lista de canciones distinta en cada presentación programada los jueves y sábados del mes de octubre, en lo que constituye uno de los proyectos en vivo más ambiciosos de la agrupación en los últimos años.